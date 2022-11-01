أبوظبي: أعلنت Wio Bank، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، عن شراكتها مع ماغناتي "Magnati"، الشركة الإقليمية الرائدة في قطاع حلول الدفع، لتحسين وصول عملاء تطبيق Wio Business إلى خدمات الدفع، حيث يعد Wio Business أول تطبيق للخدمات المصرفية الرقمية من Wio لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والموظفين المستقلين. تسعى الشراكة إلى تعزيز الأدوات المتاحة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في Wio، وتمكينهم من الاستفادة من بنية تحتية آمنة وتقنية دفع سلسة من خلال ماغناتي.

يهدف هذا التعاون إلى تبسيط المشتريات وإدارة خدمات الدفع لعملاء Wio التجاريين. حيث سيعمل تطبيق Wio Business الذي يقدم جميع الخدمات المصرفية الرقمية في تطبيق واحد، على دمج معلومات وخدمات الدفع التي تمكّن الشركات من إدارة كل شيء في نفس التطبيق، ومن أي مكان.

كما ستقدم ماغناتي أيضًا آلات نقاط البيع وخدمات التجارة الإلكترونية لعملاء Wio Business، مما يعزز الوصول إلى أدوات الدفع التي توفر لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة مزيدًا من الراحة والأمان.

وعلق جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank، على الشراكة قائلاً: "إن تطوير منظومة القطاع التي من شأنها أن تمكّن وتعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة هو محور تركيزنا في منصة Wio. فإننا نسعى بشكل مستمر إلى استكشاف حلول جديدة تساعد عملائنا على مواجهة تحديات أعمالهم، بصفتنا أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، وسوف تمكن شراكتنا مع ماغناتي على تحقق ذلك. فمن خلال دمج خبرات ماغناتي ومعرفتهم التقنية مع التجارب الذكية المتاحة في تطبيق Wio Business، نسعى لترسيخ التزامنا بتقديم تجارب متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لنساعدهم على الارتقاء إلى آفاق جديدة، ودخول غمار التجارة الإلكترونية بسرعة وسهولة".

ومن جانبه علق رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي، قائلاً: "تسعدنا الشراكة مع منصة Wio لتمكين عمليات الدفع الموحدة والسلسة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث تعد ماغناتي شركة رائدة في مجال المدفوعات والتكنولوجيا، وتتمثل الأولوية الرئيسية لنا في توفير حلول دفع آمنة ومبتكرة لعملائنا وشركائنا، ونحن نعتبر هذا التعاون وسيلة للمساهمة في تحقيق المزيد من القيمة للشركات".

وأضاف سليم عوان، المدير العام لحلول الدفع المؤسسي في ماغناتي: "ستعمل شراكة ماغناتي مع Wio على تحويل عمليات الدفع من خلال تسهيل البنية التحتية والخدمات الحيوية. ومن خلال الجمع بين تقنية المدفوعات المتطورة من ماغناتي والراحة التي توفرها منصة Wio، سنعمل على الارتقاء بتجربة الخدمات المصرفية والدفع لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة".

ويجدر الذكر بأنه قد تم تدشين خدمات منصة Wio رسميًا في دولة الإمارات في سبتمبر من هذا العام، حيث أطلقت ثلاث إمكانيات رئيسية، وهي تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والخدمات المصرفية كخدمة (BaaS). كما تم تصميم تطبيق Wio Business، وهو أول تطبيق مصرفي رقمي من Wio، الذي يوفر وصولاً سلسًا إلى الخدمات المصرفية للشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تمكينهم من خلال الخدمات المبتكرة التي لا تتوقف عند الخدمات المصرفية للمساعدة في تعزيز أعمالهم. وتم تطوير التطبيق بالتعاون مع العملاء وتم تصميمه لتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها بسرعة، من خلال توفير أدوات مصرفية سهلة وبسيطة لإدارة أعمالهم بشكل أفضل.

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نبذة عن Wio

تعد Wio منصة مالية متكاملة مملوكة لكل من "القابضة" (ADQ) و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم. وتخضع المنصة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.wio.io

نبذة عن Magnati

Magnati هي الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، وتركز على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها.

وتستند الهوية المؤسسية Magnati على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتتخذ Magnati من أبوظبي مقراً لها وستساهم خبراتها الواسعة وشبكة علاقاتها الممتدة في تزويد منصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع Magnati.com