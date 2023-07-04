عملاء Wio يستفيدون من الوصول الفوري إلى الاكتتابات العامة في دولة الإمارات في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حساب Wio Bank

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، وقع Wio Bank، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، اتفاقية شراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، بهدف تسهيل عمليات الاكتتاب العام. وتتيح هذه الاتفاقية لعملاء Wio Bank الاشتراك الفوري في عمليات الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال تطبيق الخدمات المصرفية الشخصية من Wio Bank.

وتعد هذه الخدمة الرقمية بالكامل جزءاً من التزام Wio بتقديم تجارب مصرفية سهلة وسريعة. وسيمكن لعملاء المنصة الحصول على رقم مستثمر وطني (NIN) لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل فوري ورقمي بالكامل، والتقدم بطلب للاشتراك في عمليات الاكتتاب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة من حساب Wio Bank الخاص بهم عبر خطوتين بسيطتين ودون الحاجة إلى أي إجراءات ورقية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء Wio الاستفادة من خيار التقدم بطلب للحصول على رافعة مالية بسعر تنافسي يصل إلى خمسة أضعاف المبلغ الذي يتم استثماره، حيث تمكن هذه الرافعة الإضافية العملاء من زيادة حصصهم في الاكتتاب العام وتنمية ثرواتهم. وعلاوةً على ذلك، تحظى Wio بإمكانية الموافقة الفورية على تطبيق الرافعة المالية ، وذلك باستخدام منصتها الرقمية المبتكرة ورؤى العملاء المتعمقة.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستحوذ فيه أبوظبي على 14%https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/ipo/ey-global-ipo-trends-2023-q1-v1.pdf من الاكتتابات العامة العالمية في الربع الأول من عام 2023، وهو ما يعد مؤشراً على قوة أسواق رأس المال فيها. وشهد سوق دولة الإمارات موجة متزايدة من أنشطة الاكتتابات الأولية في عام 2022، مع وجود 11 عملية اكتتاب أولي لشركات جديدة جمعت 51.2 مليار درهم، كما وصل إجمالي الطلب على هذه الاكتتابات إلى 1.45 تريليون درهم.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank: "يسعدنا تعزيز التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف تقديم المزيد من المنتجات والحلول الرقمية لعملائنا. لقد مكنتنا هذه الشراكة مع تبسيط عملية الاشتراك في الاكتتابات العامة عن طريق التخلص من الحاجة إلى وجود إجراءات ورقية، مما يتيح لعملائنا إمكانية الوصول الفوري إلى فرص استثمارية كبيرة من خلال تطبيقنا المصرفي الشخصي. ويعد هذا التعاون مثالاً رائعاً على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وحلول الإدارة المالية الفعالية التي تقدمها Wio لدعم الطموح المالي لعملائنا، وأن نكون جزءاً من رحلة نموهم من خلال الحلول المبتكرة".

قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "ستمكننا هذه الشراكة مع منصّة Wio Bankمن تعزيز معروضنا الرقمي وتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول السريع والفعّال إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الاكتتابات العامة في السوق المالي باستخدام التطبيق الرقمي الخاص بهذه المنصّة. وتُعد هذه الشراكة نموذجاً لاستراتيجيتنا القائمة على بناء العلاقات وبحث سُبل التعاون مع مجموعة متنامية من الشركاء المبتكرين، بما يضمن دعم المستثمرين في ترجمة طموحاتهم المنشودة خلال مسيرة نموّهم المالية. وسوف نواصل مساعينا المبذولة في دعم الإدراجات القادمة وطرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات المصدرين والمستثمرين."

وجرى إطلاق منصة Wio Bank بهدف إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتركز المنصة على ثلاثة قطاعات رئيسية هي التطبيقات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة. ويتيح Wio Business، أول تطبيق للخدمات المصرفية من Wio Bank، للشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، إمكانية الوصول السلس إلى الخدمات المصرفية، مع منحهم فرصة المضي قدماً في تقديم الخدمات المبتكرة التي تتجاوز مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية.

وبعد نجاح التطبيق المصرفي Wio Business والذي شهد أكثر من 20000 اشتراك منذ إطلاقه في سبتمبر 2022، تعمل منصة Wio Bank على إطلاق تطبيقها المصرفي الثاني Wio Personal لعملاء الخدمات المصرفية اليومية في وقت لاحق من العام الجاري. للإنضمام إلى برنامج البيتا الشخصي تابع ل Wio اضغط هنا.

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نبذة عن Wio

تعد Wio منصة مالية متكاملة مملوكة لكل من "القابضة" (ADQ) و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم. وتخضع المنصة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wio.io.

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي

ALKhateebA@adx.ae