أول فعالية مجتمعية تنظمها المنصة تسلط الضوء على ريادة الأعمال في العصر الرقمي

أبوظبي، احتفلت منصة Wio Bank بمرور عام على إطلاقها في أبوظبي، ووصول إجمالي عدد عملاء تطبيقها الأول Wio Business وتطبيق Wio Personal الذي جرى إطلاقه مؤخراً، إلى أكثر من 45000 عميل.

وبهذه المناسبة، نظمت المنصة النسخة الأولى من فعالية ‘Wio Business Breakfast’ في ياس مول بأبوظبي هذا الصباح تحت شعار "ريادة الأعمال في العصر الرقمي"، والتي جمعت قادة الصناعة ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشملت الفعالية حلقة نقاش حضرها مروان بن هاشم، المدير العام، Wio Securities LLC، حيث شارك خبراته في إقامة الشراكات التي تعزز الابتكار، كما ناقش عمر البوسعيدي، أحد عملاء Wio Business ومؤسس شركة Global Possibilities، الآثار العملية للخدمات المصرفية الرقمية على رواد الأعمال، في ما قدمت بسمة أحمد البادي، مديرة النمو والاستراتيجية في Hub71، أفكاراً قيمة حول تعزيز النمو ضمن منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي.

وفي معرض تعليقه على هذه الفعالية المهمة، قال مروان بن هاشم: "سلطت فعالية ‘Wio Business Breakfast’ الضوء على الإمكانات الهائلة للخدمات المصرفية الرقمية والتي تسهم في تمكين رواد الأعمال ودفع نمو الشركات. ونحن فخورون بدورنا في رحلة التحول نحو هذا النوع من الخدمات، وسنواصل التزامنا بدعم التطلعات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

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نبذة عن Wio Bank PJSC

تأسست منصة Wio Bank PJSC في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر 2022، وهي تجمع بين إمكانات تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة. وتعد Wio أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، وهي مملوكة لكل من "القابضة" (ADQ) و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم. وتخضع المنصة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وحظيت منصة Wio Bank PJSC بتقدير خبراء القطاع المصرفي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، حيث شملت الجوائز التي حصلت عليها مؤخراً جائزة أفضل بنك رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وجائزة Best Neobank لأفضل بنك رقمي في دولة الإمارات، وجائزة “Best Digital Bank Newcomer” كأفضل بنك رقمي جديد، وجائزة “Most Innovative Mobile Banking App – UAE” كأفضل تطبيق مبتكر للخدمات المصرفية في دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.wio.io