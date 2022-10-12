الشراكة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إعداد مدفوعات التجارة الإلكترونية في دقائق ونقل خدماتها إلى العملاء في أي مكان على مستوى العالم

تبسيط العمليات المالية يسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة قبول وسداد المدفوعات عبر الإنترنت والحد من عمليات الاحتيال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت PJSC Wio Bank، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، عن دخولها في شراكة مع Stripe، منصة البنية التحتية المالية للشركات، وذلك بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة من الوصول إلى التجارة الإلكترونية بشكل أسرع وأكثر سهولة وراحة.

وبموجب هذه الشراكة، يدعم Wio Business، أول تطبيق للخدمات المصرفية الرقمية من Wio، الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الحرة، الذين واجهوا صعوبات سابقاً في الوصول إلى منتجات الدفع، للتحول إلى التجارة الإلكترونية بشكل أسرع من خلال حساب Stripe الذي يمكن إنشاؤه بكل سهولة. ويتيح ذلك للشركات تفعيل أنشطة التجارة الإلكترونية الخاصة بهم من خلال بوابة دفع وتلقي المدفوعات بصورة فورية. ويضمن Wio Business وStripe سهولة فتح الحساب ونموذج تسعير بسيط للدفع أولاً بأول.

ويمكن للمستخدمين التسجيل قريباً في تطبيق Wio Business والاستفادة من بوابة دفع لتحسين المدفوعات في غضون دقائق.

وعلق جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank، على الشراكة قائلاً: "لدينا رؤية لتسهيل التجارة الرقمية وإزالة جميع المعوقات أمام عملائنا. وتعد الشراكة مع Stripe مساراً طبيعياً لتسريع الوصول إلى هذا الهدف حيث تتجه المزيد من الشركات إلى التجارة عبر الإنترنت كفرصة وضرورة وميزة تنافسية في الاقتصاد العالمي اليوم".

ويتطلب قبول المدفوعات عبر الإنترنت من دولة الإمارات العربية حتى الآن عمليات تأهيل تستغرق وقتاً طويلاً واستثمارات تقوم بها الشركات، حيث يطلب معظم مقدمي الخدمة حضوراً شخصياً. وسيؤدي إعداد Stripe السريع والآمن عبر شبكة الإنترنت من خلال Wio Business إلى فتح وتسهيل اقتصاد الإنترنت للشركات في دولة الإمارات.

من جهته، قال جيرارد موسى، رئيس Stripe في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمواهب التكنولوجية. ومع ذلك، لا تزال العديد من الشركات تواجه تحديات عند محاولة قبول وسداد المدفوعات وإدارة الشؤون المالية لشركات الإنترنت الخاصة بهم. ونحن سعداء بالعمل مع Wio للمساعدة في إزالة هذه التعقيدات حتى تتمكن الشركات من التركيز على تحقيق النجاح والتميز".

إنجاز المدفوعات للعملاء في دقائق بدلاً من أيام

يعمل تطبيق Wio Business على إنشاء مسار أكثر شفافية وسهولة في الوصول إليه للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على أموالها بشكل أسرع. وسيتمكن مستخدمو Wio قريباً من إرسال روابط الدفع إلى عملائهم ببضع نقرات فقط. وسيتم تضمين الاشتراك في Stripe داخل التطبيق، وهو ما يعني أنه يمكن للمستخدمين إنشاء حساب Stripe والبدء في إرسال روابط الدفع إلى العملاء، مما يسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة الشؤون المالية والحصول على الأموال بشكل أسرع.

تحسين عملية إصدار الفواتير لتسريع الدفع

سيتيح تطبيق Wio Business لأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة ربط فواتيرهم بالدفع مباشرة. وسيتمكن المستخدمون من إرسال فواتير إلى عملائهم والحصول على المدفوعات مباشرةً عبر خط الدفع، وهو ما يضمن تجربة مستخدم سهلة لدفع الفواتير يتم ترجمتها إلى معدلات تحويل أعلى يتم الحصول عليها بكود يتكون من بضعة أسطر من Wio.

لوحة تحكم متكاملة لإدارة المدفوعات

سيتمكن عملاء Wio Business أيضاً من تتبع المدفوعات والتحكم فيها بسهولة من خلال لوحة بيانات Stripe الخاصة بهم. وعلاوةً على ذلك، يمكن لعملاء التطبيق تنزيل تقارير التسوية المعدة مسبقاً، ما يجعل إغلاق الدفاتر أكثر بساطة وفعالية.

تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية – السهولة وتمكين العملاء

يمتلك نحو واحد من كل خمسة عملاء أفراد في دولة الإمارات حساباً في مصرف رقمي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة. ومع ذلك، لا تزال الخدمات المصرفية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في بدايتها، حيث يعتمد العملاء إلى حد كبير على فروع المصارف التقليدية لفتح الحسابات وتنفيذ المعاملات التجارية.

وجرى إطلاق تطبيق Wio Business في دولة الإمارات في شهر سبتمبر 2022. وتعد الشراكة مع Stripe خطوةً كبيرة إلى الأمام في التزام Wio Bank بتبسيط عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الحرة على حد سواء لإدارة شؤونهم المالية والحصول على مدفوعاتهم بشكل أسرع.

وباعتبارها أول منصة مالية متكاملة في المنطقة، تستعد Wio لريادة عهد جديد من الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وتهدف المنصة إلى إحداث نقلة نوعية في نماذج التشغيل المصرفية للتوجه نحو المزيد من التحول الرقمي في المستقبل. وستواصل المنصة إطلاق حلول جديدة تبسط استخدام الأموال والوصول إليها، والاستفادة من التقنيات والقدرات الجديدة لتقديم تجارب أكثر ذكاءً وتخصيصاً وملاءمة.

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نبذة عن Wio

تعد Wio منصة مالية متكاملة مملوكة لكل من "القابضة" (ADQ) و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم. وتخضع المنصة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

نبذة عن Stripe

تعد Stripe منصة بنية أساسية مالية للشركات. وتستخدم ملايين الشركات من المؤسسات الكبرى إلى الشركات الناشئة الطموحة، Stripe لقبول المدفوعات وزيادة إيراداتها وتسريع فرص الأعمال الجديدة. وتهدف الشركة التي تمتلك مقراً في كل من سان فرانسيسكو ودبلن، إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لشبكة الإنترنت.

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هاوس أوف كومز wio@houseofcomms.com