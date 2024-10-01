أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ماغناتي"، المزود الرائد لحلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية مع Wio Bank، أول منصة مالية متكاملة في المنطقة، بهدف توفير حلول التمويل المدمجة عبر منصة التمويل الخاصة بالتجار. ويأتي هذا التعاون لتوفير خدمات مالية متكاملة للشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وتمكينها من الوصول إلى الأدوات المالية الضرورية لتحقيق النمو والازدهار في سوق تتميز بتنافسية عالية.

وتستفيد منصة "ماغناتي" الجديدة من بيانات الدفع الفورية لأجهزة نقاط البيع لتقديم حلول مالية مخصصة وشاملة للتجار. وتتيح هذه المنصة للشركات الوصول إلى باقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات الائتمانية عبر تطبيق Wio Business للخدمات المصرفية الرقمية للأعمال، ما يمكّنها من الاستفادة من الخدمات المتكاملة التي توفرها المنصة، بما في ذلك القروض التجارية، وتمويل الفواتير، وتمويل المعدات، وتمويل نقاط البيع، وتمويل المستحقات، بالإضافة إلى التأمين، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، وبما يعزز من قدرتها على المنافسة في السوق.

ويعد تطبيق Wio Business أول تطبيق مصرفي رقمي من نوعه للبنك، حيث يقدم خدمات متكاملة للشركات من جميع الأحجام، بدايةً من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات الكبرى والعاملين المستقلين. وستعزز هذه الشراكة مع "ماغناتي" من قدرة Wio Bank على توسيع نطاق وصول الشركات إلى حلول تمويل مبتكرة، تعتمد على تقنيات الدفع المتقدمة، ما يسهل إدارة التدفقات النقدية، ويعزز الوصول إلى التسهيلات الائتمانية. وتتم عملية خصم أقساط القروض تلقائيًا من المدفوعات اليومية، مما يجعل إجراءات السداد أكثر سلاسة للتجار.

وبصفتها الشريك المالي، تستفيد منصة Wio Bank من التحليلات المتقدمة التي توفرها المنصة لتقييم أداء الشركات وصحتها المالية بدقة، الأمر الذي يمكنها من اتخاذ قرارات إقراض مدروسة وفي التوقيت المناسب. يتيح هذا النهج للشركات الوصول إلى التمويل الذي يلبي احتياجاتها، ويضمن دعم نمو أعمالها بشكل مستدام على المدى الطويل.

وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لدى Wio Bank: "تمثل شراكتنا مع ماغناتي خطوة محورية في مسيرة الجهود الرامية لتمكين الشركات من الوصول السريع والفعّال إلى حلول التمويل، إذ نعمل على تسهيل آلية الحصول على الخدمات الائتمانية، وتحسين إدارة الشؤون المالية للشركات، ما يتيح لها التركيز بشكل كامل على مسارات تنمية الأعمال وتطويرها. تؤكد هذه الشراكة التزامنا بإرساء معايير جديدة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية في دولة الإمارات، بما يسهم في دعم الشركات وتعزيز تنافسيتها في بيئة الأعمال المتسارعة".

من جانبه، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: "يسرنا الدخول في هذه الشراكة المميزة مع Wio Bank لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح لها الوصول بسهولة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المنصة الجديدة. ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية استخدام المنصة واتخاذ قرارات التمويل بناءً على معلومات دقيقة قائمة على بيانات المعاملات التي تتم بواسطة حلول ماغناتي. وتلتزم كل من ماغناتي وWio Bank بتعزيز قطاع الخدمات المالية للشركات، ودعم مسارات نموها، والإسهام في التطوير المستدام لمنظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة".

نبذة عن ماغناتي

ماغناتي (Magnati) هي الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، وتركز على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها.

وتستند الهوية المؤسسية لشركة ماغناتي على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتتخذ ماغناتي من أبوظبي مقراً لها وستساهم خبراتها الواسعة وشبكة علاقاتها الممتدة في تزويد منصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع Magnati.com

نبذة عن Wio Bank PJSC

أطلقت منصة Wio Bank PJSC في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر 2022، وهي تجمع بين إمكانات تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة. وتعد Wio Bank أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، وهي مملوكة لكل من "القابضة" (ADQ) و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم. وتخضع المنصة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وحظيت Wio Bank PJSC بتقدير خبراء القطاع المصرفي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، حيث شملت الجوائز التي حصلت عليها مؤخراً جائزة أفضل بنك رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وجائزة أفضل بنك رقمي في دولة الإمارات، وجائزة أفضل بنك رقمي جديد، وجائزة أفضل تطبيق مبتكر للخدمات المصرفية في دولة الإمارات. وتصدرت مؤخراً قائمة "فوربس الشرق الأوسط" 2024 لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط، مما يرسخ مكانتها كمنصة رائدة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.wio.io

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