- المنصة المصرفية الرقمية الرائدة Wio Bank تُطوّر سلسلة خدماتها للراغبين في الاستثمار في الأصول الافتراضية

- تُعزز أطر التعاون مع «فيوزFuze»، منصة البنية التحتية للأصول الرقمية المُرخصة

أبوظبي، الإمارات ​العربية​ المتحدة: وقعت «فيوزFuze»، منصة البنية التحتية للأصول الرقمية المُبتكرة والمُرخصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، اتفاقية شراكة مع Wio Bank PJSC، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين ودعم عملاء Wio Bank للحصول على خدمات رقمية استثنائية ومُبتكرة لتداول الأصول الافتراضية وإجراء عمليات سلسة لشراء وبيع العملات المشفرّة مثل البيتكوين والإيثريوم مباشرةً من خلال تطبيق Wio Personal الذي أطلقته المنصة مؤخرًا.

ويتيح Wio Personal، تطبيق الخدمات المصرفية الشخصية الرقمية، للعملاء إمكانية رؤية وإدارة أموالهم بشكل يومي، وتحقيق نمو في إيراداتهم. ويسمح لجميع العملاء البدء في الاستثمار بسلاسة ومرونة وأمان، ويساعد المستخدمين في الوصول إلى العديد من الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم الجزئية وأسهم الاكتتابات العامة في دولة الإمارات من خلال تطبيق واحد ومتكامل تمامًا.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بين الطرفين، والتي تُشكل ثمرة عمل مشترك وتؤكد التزام الشركتين بطرح حلول رائدة ومُبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي، في المقر الرئيسي لـ Wio Bank في أبو ظبي.

وفي تصريحٍ له حول أهمية الشراكة، قال جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصةPJSC Wio Bank: "تُرسّخ المنطقة مكانتها بشكل بارز في مجال تداول العملات المُشفرة، الأمر الذي يجعلنا نشهد طلبًا متزايدًا من العملاء للحصول على خدمات سلسة ومرنة مدمجة في تطبيقاتهم المصرفية التي يستخدمونها بصورة يومية. وبينما نتطلع إلى تحفيز النظام البيئي للخدمات المصرفية الرقمية في الدولة، يسعدنا التعاون مع منصة "فيوز Fuze" التي تعكس قدراتنا القوية في الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر لمنح الثقة وأفضل الخدمات المُتاحة لعملائنا لتداول الأصول الافتراضية بأمان، وتعزيز عملية التحّول الرقمي ودعم استراتيجية دولة الإمارات في استشراف مستقبل الخدمات المالية".

وأعرب محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "فيوز Fuze" عن تفاؤله قائلاً: "نتشرف بالتعاون القائم مع منصة Wio Bank التي قطعت شوطًا هائلاً على مستوى المنطقة في إعادة تعريف الخدمات المصرفية الرقمية في عصرنا الحديث. حيث شاهدنا انسجامًا ملحوظًا مع رسالتنا وخططنا الهادفة إلى بناء مستقبل القطاع المالي، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى دعم وتعزيز عملية توفير الخدمات الموثوقة والآمنة لقاعدة عملاء Wio Bank المتنامية".

ويرتكز التعاون القائم بين المنصتين في مجال التكنولوجيا المالية في أبو ظبي على الأسس والتوجيهات الصارمة التي اتخذتها دولة الإمارات، ويتماشى مع اللوائح التي وضعتها الجهات التنظيمية في الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد النظام البيئي المرتبط بالأصول الافتراضية في مواصلة بناء الثقة في هذه المنطقة التي تُعد أسرع مراكز الأصول الرقمية نموًا في العالم، على الرغم من أن استطلاعات الرأي التي أُجريَت في دولة الإمارات أظهرت أنّ 48% من مستخدمي العملات المشفرّة يفتقرون إلى الثقة في تداول العملات. ومن خلال هذا النوع من الشراكات، يمكن لعملاء المصارف الإلكترونية، الحصول على خدمات قانونية ومرخصة مما يساعد على تعزيز الثقة في منظومة العملات المشفرة.

وتساعد "فيوز" المؤسسات المالية في إدارة خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك مراقبة المخاطر والامتثال وإعداد التقارير من خلال واجهة برمجيات بسيطة حصرية وسهلة الاستخدام، تعرف باسم نظام إدارة الأصول الرقمية ((DAMS، والذي يتيح للمصارف القيام بالعمليات المرتبطة بالأصول الافتراضية دون الحاجة للاستثمار في بناء أنظمة داخلية خاصة بها.

وسوف تشارك كلٍ من منصة "فيوزFuze" وWio Bank خلال الأسبوع القادم في Abu Dhabi Finance Week، أحد أبرز الفعاليات في القطاع المالي على مستوى المنطقة، إلى جانب أكثر من 10000 مشارك من قادة المال والأعمال الوافدين من جميع أنحاء العالم.

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-انتهى-

Wio Bank PJSC ​نبذة​ ​عن​

​​تأسست​ Wio Bank PJSC ​في​ ​أبوظبي​ ​بدولة​ ​الإمارات​ ​العربية​ ​المتحدة​ ​في​ ​شهر​ ​سبتمبر​​ 2022، ​​وهي​ ​تجمع​ ​بين​ ​إمكانات​ ​تطبيقات​ ​الخدمات​ ​المصرفية​ ​الرقمية​ ​والتمويل​ ​المدمج​ ​والحلول​ ​المصرفية​ ​كخدمة​. ​وتعد​ Wio ​أول​ ​منصة​ ​مالية​ ​متكاملة​ ​من​ ​نوعها​ ​على​ ​مستوى​ ​المنطقة​​، ​​وهي​ ​مملوكة​ ​لكل​ ​من​ "​القابضة​(ADQ) " ​و​"​ألفا​ ​ظبي​ ​القابضة​" ​و​"​اتصالات​" ​وبنك​ ​أبوظبي​ ​الأول​ (FAB) ​برأس​ ​مال​ ​أولي​ ​يبلغ​ 2.3 ​مليار​ ​درهم​. ​وتخضع​ ​المنصة​ ​لرقابة​ ​مصرف​ ​الإمارات​ ​العربية​ ​المتحدة​ ​المركزي​.

​​وحظيت​ ​منصة​ Wio Bank PJSC ​بتقدير​ ​خبراء​ ​القطاع​ ​المصرفي​ ​على​ ​مستوى​ ​دولة​ ​الإمارات​ ​والمنطقة​​، ​​حيث​ ​شملت​ ​الجوائز​ ​التي​ ​حصلت​ ​عليها​ ​مؤخرا​​ً ​​جائزة​ ​أفضل​ ​بنك​ ​رقمي​ ​في​ ​منطقة​ ​الشرق​ ​الأوسط​ ​وشمال​ ​أفريقيا​ ​لعام​​ 2023، ​​وجائزة​ Best Neobank​، ​​أفضل​ ​بنك​ ​رقمي​ ​في​ ​دولة​ ​الإمارات​​، ​​وجائزة​ “Best Digital Bank Newcomer” ​كأفضل​ ​بنك​ ​رقمي​ ​جديد​​، ​​وجائزة​ “Most Innovative Mobile Banking App – UAE” ​كأفضل​ ​تطبيق​ ​مبتكر​ ​للخدمات​ ​المصرفية​ ​في​ ​دولة​ ​الإمارات​.

نبذة عن «فيوز Fuze»

«​فيوز​ Fuze​»، ​​هي​ ​منصة​ ​البنية​ ​التحتية​ ​للأصول​ ​الرقمية​ ​الأولى​ ​من​ ​نوعها​ ​في​ ​الشرق​ ​الأوسط​ ​وشمال​ ​أفريقيا​ ​التي​ ​تعتمد​ ​نهج​​ً​​ا​ ​قائم​​ً​​ا​ ​على​ ​توفير​ ​حلول​ ​ت​​ُ​​مكن​ ​مزودي​ ​الخدمات​ ​المالية​ ​من​ ​إطلاق​ ​منتجات​ ​مرخصة​ ​عالمية​ ​المستوى​ ​بسرعة​ ​وسلاسة​ ​وأمان​ ​من​ ​خلال​ ​وضع​ ​استراتيجيات​ ​وتنظيم​ ​وتطبيق​ ​بنية​ ​تحتية​ ​للأصول​ ​الرقمية​.

​​وتوفر​ ​فيوز​ "​منصة​ ​الأصول​ ​الرقمية​ ​كخدمة​" ​بهدف​ ​تمكين​ ​البنوك​ ​وشركات​ ​التكنولوجيا​ ​المالية​ ​على​ ​دمج​ ​وتضمين​ ​منتجات​ ​الأصول​ ​الرقمية​ ​المرخصة​ ​محلي​​ً​​ا​ ​بطريقة​ ​تخدم​ ​تسيير​ ​العمليات​ ​بين​ ​الشركات​ ​بعضها​ ​مع​ ​بعض​​، ​​وبين​ ​الشركات​ ​والمستهلكين​. ​فضلا​​ً ​​عن​ "​التداول​ ​اللامركزي​ ​لخدماتها​ ​المتاحة​ OTC" ​ودعم​ ​المؤسسات​ ​والصناديق​ ​والأثرياء​ ​للتواصل​ ​والقيام​ ​بعمليات​ ​تداول​ ​الأصول​ ​الرقمية​ ​على​ ​نطاق​ ​أكبر​.

​​وفي​ ​أغسطس​​ 2023، ​​أعلنت​ ​فيوز​ ​عن​ ​إغلاقها​ ​جولة​ ​تمويل​ ​بذري​ (Seed) ​بقيمة​ 14 ​مليون​ ​دولار​ ​أمريكي​ ​بقيادة​ «​فيرذر​ ​فينتشرز​» ​وبمشاركة​ «Liberty City Ventures» ​في​ ​نيويورك​​، ​​تعد​ ​الأكبر​ ​من​ ​نوعها​ ​ضمن​ ​الجولات​ ​التمويلية​ ​في​ ​قطاع​ ​الشركات​ ​الناشئة​ ​في​ ​البنية​ ​التحتية​ ​للأصول​ ​الرقمية​ ​في​ ​المنطقة​. ​وتدعم​ ​المنصة​ ​من​ ​خلال​ ​أعضاء​ ​فريق​ ​عملها​ ​النمو​ ​المتسارع​ ​للنظام​ ​البيئي​ ​الخاص​ ​بالأصول​ ​الرقمية​ ​بينما​ ​تتعاون​ ​عن​ ​كثب​ ​مع​ ​الجهات​ ​التنظيمية​ ​حول​ ​رؤية​ ​طويلة​ ​المدى​ ​عن​ ​القطاع​.

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