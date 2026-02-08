دبي: أعلنت مجموعة "تيرن" TERN، المتخصصة في مجال البنية التحتية للقوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية، عن مشاركتها في فعاليات معرض الصحة العالمي "دبي WHX 2026"، الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مدينة "إكسبو دبي". وستستعرض "تيرن" منصتها الذكية لإدارة القوى العاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن جناح "مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية".

وخلال الحدث، ستستعرض مجموعة «تيرن» دور أنظمة الرعاية الصحية في تعزيز استمرارية القوى العاملة، وتحسين كفاءة استخدامها، وتوسيع قدرتها على تقديم الرعاية من خلال طبقة تشغيلية للقوى العاملة تتمتع بالحَوْكمة والقدرة على التدقيق. وتُستخدم هذه الطبقة لتخطيط ونشر واستدامة الفرق الطبية على المدى الطويل. ويعتمد هذا النظام على الذكاء الاصطناعي لإجراء تقييمات للكفاءات عبر الفيديو، والتحقق الآلي من المؤهلات ضمن أطر تنظيمية متعددة، ورصد الفجوات في المهارات واكتشاف الإمكانيات القيادية. وتُنجَز هذه المهام، التي قد تستغرق شهوراً عند تنفيذها يدوياً على نطاق واسع، في الوقت الفعلي بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي

ويقع جناح "مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية"(EHS) في الموقع S19 D10 في معرض الصحة العالمي.

وستقدّم العروض الحيّة خلال الحدث لمحة مباشرة عن كيفية استخدام المنصة لإجراء مقابلات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم كفاءة الكوادر الطبية، ومهارات التواصل، ومدى الجاهزية لأداء الأدوار المختلفة. كما ستُبرز العروض كيف تسهم أدوات الفرز النصي في التأهيل المبدئي للمرشحين، وكيف تُوظّف التحليلات التنبؤية لاكتشاف المواهب القيادية الناشئة داخل الأقسام المختلفة وتحديد النقاط التي من المتوقع أن تشهد نقصاً حرجاً في المهارات قبل أشهر من تحوّلها إلى أزمات.

وتستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لدعم قرارات إدارة القوى العاملة وليس استبدالها، حيث تساهم في تحديد الفجوات المهارية، واستباق ضغوط الطلب، وتعزيز جهود الاحتفاظ بالموظفين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الرقابة البشرية في اتخاذ القرارات التشغيلية والطبية.

وقال أفيناف نيغام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "تيرن": "تعكس مشاركتنا في معرض الصحة العالمي 2026 الأهمية المتنامية للمنطقة في رسم ملامح مستقبل تخطيط القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية. إذ يجمع المعرض صُنّاع القرار الذين يواجهون تحديات مشتركة تتعلق بالتوظيف، وكفاءة الاستفادة من الكوادر، واستمرارية تقديم الرعاية. ومن خلال مشاركتنا، سنستعرض كيف يمكن تخطيط طاقة القوى العاملة وإدارتها وفق أطر حوكميّة صارمة، وبذات الانضباط الذي تُدار به العمليات السريرية".

وأضاف: "في مختلف أنحاء العالم، تواجه أنظمة الرعاية الصحية تحديات كبيرة نتيجة النقص في أكثر من 11 مليون عامل صحي، وعجزها عن الاحتفاظ بالكفاءات على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، تستغرق أساليب التوظيف التقليدية ما بين 3 إلى 6 أشهر للتحقق من مؤهلات الممرضة وتقييم مدى جاهزيتها للعمل. في المقابل، تقوم منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي بفرز المؤهلات مبدئياً، وإجراء تقييمات معيارية للكفاءة عبر الفيديو، وتحديد أفضل توافق وظيفي في غضون أسابيع، مع الحفاظ الكامل على سجلات تدقيق دقيقة للجهات التنظيمية."

وأضاف: "الأمر لا يتعلق باستبدال الحكم البشري، بل بتمكين قادة الرعاية الصحية من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات توظيف ونشر أسرع وأكثر أماناً للقوى العاملة".

وتعمل مجموعة «تيرن» عبر أسواق رعاية صحية منظَّمة، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وتتعاون مع مزوّدي الرعاية الصحية لدعم تخطيط القوى العاملة، وتحسين كفاءة الاستفادة منها، وتطوير الطاقة الاستيعابية على المدى الطويل.

سيحظى زوّار معرض WHX 2026 بفرصة الاطلاع على عروض حيّة لخصائص المنصة المتعلقة باستخبارات القوى العاملة، بما في ذلك التفاعل المباشر مع وكلاء ذكاء اصطناعي صُمموا خصيصاً لمساعدة مؤسسات الرعاية الصحية على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر أماناً بشأن إدارة الكوادر البشرية على نطاق واسع.

نبذة عن مجموعة "تيرن":

تُعد مجموعة "تيرن" منصة ذكاء اصطناعي متخصصة في البنية التحتية لقوى العمل في قطاع الرعاية الصحية، وتهدف إلى تعزيز استمرارية الكوادر، وضمان القدرة على التنبؤ بالتكاليف، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للرعاية ضمن الأنظمة الصحية الخاضعة للتنظيم. توفر المنصة وصولاً منظّماً وقابلاً للتدقيق إلى الكفاءات الطبية على مستوى العالم، من خلال دمج تقنيات ذكاء القوى العاملة مع أدوات دعم اتخاذ القرار المعززة بالذكاء الاصطناعي. وتحظى مجموعة "تيرن" بدعم من نفس المستثمرين الذين دعموا شركات عالمية كبرى مثل Revolut وDeliveroo وFacebook وAirbnb و LinkedIn.

وقد نجحت المجموعة في تقديم حلول متقدمة لإدارة الكوادر في أسواق أوروبية منظمة، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، كما تتعاون مع نخبة من مزوّدي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.tern-group.com

-انتهى-

#بياناتشركات