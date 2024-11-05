صُمم تطبيق "ويزمو"، المرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتقديم خدمات تسهيلات القيم المخزنة (SVF) وخدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات (RPSCS) وإحداث تأثير ملموس في المشهد المالي للدولة

وخدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات وإحداث تأثير ملموس في المشهد المالي للدولة يهدف التطبيق إلى تخفيف الضغوط المالية من خلال إتاحة حرية التصرف الكاملة للمستخدمين وتخفيف إجراءات المعاملات وتبسيط المهام المالية اليومية

دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "ويزباي تكنولوجي ذ.م.م." Whizpay Technology LLC، الشركة الرائدة في مجال الحلول المالية عبر الهواتف الذكية ومقرها أبوظبي، عن إطلاق تطبيقها المالي الشامل "ويزمو Whizmo" وإتاحته أمام كافة المواطنين والمقيمين والشركات في دولة الإمارات، مواكبةً لتوجه الدولة نحو تشجيع قطاع الخدمات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وحصلت شركة "ويزباي" على التراخيص الخاصة بتقديم خدمات تسهيلات القيم المخزنة (SVF) وخدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات (RPSCS) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث سيكون التطبيق متاحاً عبر متاجر التطبيقات "بلي ستور Play Store" و"آب ستور App Store".

ويعد تطبيق "ويزمو" محفظةً رقمية آمنة، تتضمن العديد من المزايا المبتكرة وبآلية تسجيل سريعة للأفراد الذين وثقوا حساباتهم عن طريق تطبيق الهوية الرقمية الإماراتية "UAE Pass". ويتيح التطبيق الجديد لمستخدميه إمكانية الادخار، وإجراء معاملات مالية ذكية لاتلامسية باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR، ودفع فواتيرهم وتعبئة رصيد هواتفهم، وإجراء تحويلات مالية محلية ودولية، ضمن واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على الدردشة. ويتيح "ويزمو" للمستخدمين أيضاً سداد مدفوعات مشترياتهم من خلال التطبيق مباشرة بفضل شبكته الواسعة من الشركاء والمتاجر، فضلاً عن إمكانية شحن محافظهم بالأموال الإلكترونية من خلال تحويل الأموال النقدية عبر منافذ البيع بالتجزئة التي جرى تخصيصها لهذه الغاية، والتي تعرف بـ "نقاط ويزمو"، ومن ثم سحب الأموال النقدية من المواقع نفسها.

وصُمم التطبيق لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، حيث يعالج أهم المسائل المرتبطة بإدارة المعاملات اليومية ويمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم بنشاطاتهم المالية، سيَّما وأنَّ التطبيق لا يتطلب منهم ربط حساباتهم المصرفية. وتتيح هذه المزايا لشركة "ويزمو تكنولوجي" رفد المشهد المالي لدولة الإمارات بحلول مالية موثوقة تناسب الجميع.

وقال سعيد بن خلف بن أحمد العتيبة، رئيس مجلس إدارة ويزمو: "يسرنا إطلاق تطبيق «ويزمو» في دولة الإمارات تماشياً مع التزامنا بتعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المالي. وننظر بثقة حيال قدرة هذا التطبيق على تعزيز مكانته مستقبلاً كخيارٍ مالي رقمي مفضل، يتيح للمستخدمين -وخاصة أولئك الذي لا يمتلكون حسابات بنكية- إمكانية إدارة أموالهم وإجراء نشاطاتهم المالية بسلاسةٍ أكبر."

ومن جانبه، قال إيريك ج. كاروبيا، الرئيس التنفيذي لـ ويزمو: "ويزمو ليس مجرد تطبيق مالي، فهو أداةٌ متكاملة تحفز على التغيير. وتكمن غايتنا الأولى من إطلاق هذا التطبيق في توفير حل مبتكر يعالج محدودية الوصول إلى الخدمات المالية المتكاملة، ويمنح الأفراد الحرية المالية المطلوبة، ويقلل في الوقت نفسه من اعتمادهم على الأموال النقدية، بما يسهم في تعزيز النمو الشامل."

وقدم كاروبيا تفاصيل أوسع حول رحلة الشركة، موضحاً أنَّ تصميم التطبيق جاء استجابةً للتحديات التي يواجهها الأفراد وأصحاب الأعمال الذين تعترضهم عقبات مالية معينة في معاملاتهم اليومية بسبب الاعتماد الكبير على النقد، وأولئك الذين يعانون من محدودية الوصول إلى خدمات القطاع المالي.

وفي الوقت الذي سيتمكن فيه الأفراد من إدارة شؤونهم المالية اليومية بسهولة باستخدام التطبيق، يتيح "ويزمو" للشركات أيضاً الاستفادة من العديد من المزايا المصممة لتبسيط المعاملات المالية اليومية. ومن ناحية أخرى، سيسهل تطبيق "ويزمو" عملية التحصيل الفوري للأموال، مما يلغي فترات الانتظار الطويلة التي غالباً ما تؤثر على الطرق التقليدية لعمليات الدفع غير النقدي. وستتيح هذه الميزة لأصحاب الأعمال التركيز على عملياتهم دون انقطاع وتعزيز رأس المال العامل وتدفقاتهم النقدية.

وخلال مرحلةٍ قريبة، سيتمكن أصحاب الأعمال من إجراء مدفوعات سريعة فيما بين الشركات وما بين الشركات والأفراد، واستلام الأموال رقمياً في جميع أنحاء دولة الإمارات، ودفع فواتير الموردين، وصرف الرواتب مباشرة إلى محافظ "ويزمو" الخاصة بموظفيهم من خلال بضع نقرات فقط باستخدام هواتفهم الذكية. وبالتالي، سيقلل ذلك من اعتماد المستخدمين على العملات المادية وسيسهم في معالجة مسائل البعد الجغرافي.

ويأتي إطلاق "ويزمو" وسط ترقبٍ كبير من المستهلكين والشركات وخبراء القطاع للحلول والخدمات اليتي يتيحها التطبيق. ويهدف التطبيق لإحداث تأثير إيجابي ملموس على المشهد المالي داخل الدولة وخارجها، اعتماداً على ميزاته المبتكرة، وتركيزه على إرضاء المستخدمين، واهتمامه بمسألة الشمول المالي، وتبنيه لرؤية قائمة على مستقبل خالٍ من النقد بما يتماشى مع مستهدفات الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن ويزمو:

يعد تطبيق "ويزمو Whizmo" الذي طورته شركة "ويزباي تكنولوجي ذ.م.م." Whizpay Technology LLC تطبيقاً متكاملاً للحلول المالية عبر الهواتف الذكية، يجسد مفهوم الشمول المالي الذي تتبناه دولة الإمارات. ويقع مقر الشركة المطورة للتطبيق في أبوظبي، ولديها مكاتب في واحة السيليكون، دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر التطبيق حلاً شاملاً ومتكاملاً يتيح ضمن منصةٍ رقمية واحدة وسهلة الاستخدام جميع أنواع المعاملات المالية اليومية، ويقدم خدمات شاملة تضمن سهولة إجراء المعاملات والمدفوعات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.whizmo.ae

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