الإمارات العربية المتحدة : نجحت شركة التكنولوجيا المالية اللبنانية Whish Money في تأمين تراخيص الخدمات المالية في كندا، وهو أول اعتماد تنظيمي رئيسي لها خارج منطقة الشرق الأوسط، ما يمثل إشارة واضحة لانطلاق خطتها للتوسع العالمي. وأكدت الشركة أنها تسعى أيضاً للحصول على تراخيص في أسواق عالمية رئيسية أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا.

تُعَدّ هذه الخطوة الاستراتيجية ميزة لـ Whish Money من خلال إعطاء الأولوية لنهج الترخيص المباشر داخل الدولة، بدلاً من الاعتماد فقط على الشراكات مع أطراف ثالثة أو نماذج وكلاء تحويل الأموال المحدودة. وتتضمن هذه الاستراتيجية تأسيس كيانات مُدمجة محلياً والعمل بشكل كامل ضمن الأطر التنظيمية الوطنية، وهي مصممة لبناء حضور راسخ ومُنظَّم في أسواق الشتات الرئيسية.

ووفقاً للشركة، يتيح تأسيس الكيانات المدمجة محلياً لـ Whish Money الحفاظ على السيطرة الكاملة على تجربة العملاء، مع ضمان أقصى درجات الامتثال والأمان والشفافية في كل سوق جديد. وتُعد التراخيص الكندية خطوة أولى وحاسمة في هذه الاستراتيجية العالمية، حيث توفر أساساً منظَّماً لعملياتها في أمريكا الشمالية.

"إن تأمين رخصتنا الكندية هو خطوة هائلة تؤكد صحة نموذجنا الملتزم والمتمحور حول العميل، ويرسي الأساس لتوسّعنا الدولي،" قال توفيق كوسا، رئيس مجلس الإدارة في Whish Money. وأضاف: "هذه الخطوة هي أكثر من مجرد دخول سوق جديد؛ إنها تتعلق بالربط الاستراتيجي للمجتمعات ذات الانتشار الكبير للمغتربين ببنية تحتية مالية موثوقة، بدءاً من أميركا الشمالية. نحن ملتزمون ببناء نظام بيئي عالمي منظم وشفاف يخدم مستخدمينا بصدق."

تجدر الإشارة إلى أن Whish Money، التي تتخذ من بيروت مقراً لها وتخضع لتنظيم مصرف لبنان المركزي، اكتسبت شهرة محلية من خلال تقديم خدمات مالية رقمية أثبتت أهميتها خلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وبنت الشركة قاعدة مستخدمين ضخمة تزيد عن 1.5 مليون من خلال توفير بدائل موثوقة لعمليات دفع الرواتب، وتحويل الأموال، وتسديد الفواتير، في ظل القيود التي طالت القنوات المالية التقليدية.

ويُعزز هذا التوسع العالمي الشراكات القائمة لـ Whish Money مع لاعبين عالميين رئيسيين مثل Visa، وMastercard، وRia، وTerrapay. وتُساهم هذه التحالفات في تعزيز البنية التحتية الآمنة والمتوافقة للتحويلات المالية العابرة للحدود في مختلف المناطق، مما يحسّن الوصول المالي لمستخدميها. وفي نهاية المطاف، تُعد هذه الاستراتيجية جزءاً من هدف Whish Money طويل الأمد للتطور من مزود خدمات دفع إقليمي إلى منظومة مالية عالمية شاملة. ومن خلال تأسيس حضور مُنظَّم داخل الأسواق، تهدف الشركة إلى بناء نظام بيئي مالي موثوق يربط المجتمعات عبر الحدود.

نبذة عن شركة Whish Money

تُعَدُّ شركة Whish Money، العضو في مجموعة Talaco المؤسسة عام 2004، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية (fintech)، وهي حاصلة على ترخيص من مصرف لبنان وتخضع لرقابته التنظيمية. تتخذ الشركة من لبنان مقراً رئيسياً لها، ولديها مكاتب في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم Whish Money خدماتها لقاعدة واسعة من المستخدمين يتجاوز عددها المليون فرد، موزعين في أكثر من 110 دولة حول العالم.

ومستفيدةً من شبكتها الإقليمية الواسعة التي تشمل ما يزيد على 1,400 وكيل في لبنان و3,000 نقطة بيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل الشركة تعزيز انتشارها وتأثيرها في السوق. توفر Whish Money مجموعة متكاملة من الخدمات المالية الرقمية، تشتمل على حلول دفع مرنة، وخدمات تحويل أموال آمنة، بالإضافة إلى أدوات شاملة للتجار، تم تصميمها لتلبية متطلبات كل من قطاع الأعمال والعملاء الأفراد.

