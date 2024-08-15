أعلنت شركة WHERE للاستثمار العقاري تعاقدها لتتولى التسويق الحصري لمشروع Laverta Bay في منطقة راس الحكمة بالساحل الشمالي، حيث سيتم التعاون كمسوق عام للمشروع مع كافة شركات التسويق العقاري التي ستعمل على تسويق المشروع، وذلك لتحقيق الخطة التسويقية والبيعية للمشروع بأعلى معايير النجاح والتميز، وخاصة مع المزايا التنافسية للمشروع من الموقع الاستراتيجي والأسعار التنافسية وأنظمة السداد المرنة وموعد أستلام الوحدات.

قالت لمياء الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة WHERE للاستثمار العقاري، أن أحد أهم أهداف الشركة هو البحث دائما عن الفرص الاستثمارية المتميزة لتقدمها للعملاء، لذا فإن مشروع Laverta bay هو بمثابة فرصة استثمارية كبيرة في ظل أرتفاع أسعار المشروعات المنافسة بالمنطقة، خاصة وأنه يتم تسليم بعض الوحدات فعليا الآن، كما أن موقع المشروع هو حاضر ومستقبل عقارات الساحل الشمالي.

وأضافت أن منطقة رأس الحكمة التى قد استحوذت على اقبال العملاء الباحثين عن وحدة عقارية مميزة سواء بغرض استخدامها أو الاستثمار بها، وخاصة في ضوء العمل على تنفيذ خطة الدولة بتحويل الساحل الشمالي لمنطقة تعمل طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط، لافتة إلى أن WHERE للاستثمار العقاري تقدم للعملاء مشروع مميز يقع على البحر مباشرة.

وأشارت إلى أن المشروع يقع على مساحة 18 فدان، ويتمتع المشروع بشاطيء رملي ممهد للعملاء، وتم تصميم المشروع ليضم مباني بنظام أرضي بحديقة ودور أول وثاني، ويتم تنفذ الواجهات بالكامل بنظام "الترا مودرن"، كما يتم تسليم المشروع كاملة التشطيب بأعلى معايير الجودة التي تضمن أعلى معايير الرفاهية للعملاء في المشروع.

وتابعت أن المشروع قرية سياحية تضم خدمات متنوعة منها حمامات سباحة للاطفال والكبار، وأكوا بارك ، وممشى تجاري لخدمة العملاء من داخل المشروع وخارجه، ونادي صحي بحمام سباحة، وخدمات أمن وحراسة على مدار الـ24 ساعة، ومسجد وتراكات للجري.

ولفتت إلى أن المشروع يضم بعض الوحدات للاستلام فوري، وتقدم الشركة أنظمة سداد مميزة للعملاء تبدأ بمقدم 10% و تقسيط يصل الي 7 سنوات، على أن يتم تسليم المشروع على مرحلتين، ويتم تسليم المرحلة الأولى فوري، على أن يبدأ تسليم المرحلة الثانية خلال عامين من الآن.

وقالت:" نخطط لتقديم مشروع متكامل التفاصيل، ويحقق للعملاء اقامة مريحة خلال فترة تواجدهم في المشروع، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الخدمات التي تسهل الاقامة الدائمة للعملاء الراغبين في ذلك".

وأكدت أن Laverta Bay علامة مميزة في منطقة الساحل الشمالي، وأحد المشروعات الهامة ضمن محفظة مشروعات متعددة تتولى توفيرها للعملاء بأنظمة سداد مرنة وأسعار تنافسية تعتبر بمثابة فرصة استثمارية للعملاء الباحثين عن مشروعات مميزة في مناطق متعددة بالسوق العقاري.

وتابعت أن تسويق المشروع سيتم وفقا لخطة محددة وضعتها الشركة بحيث تضمن تحقيق التوازن بين معدلات التسويق ومعدلات التنفيذ، وهو ما يضمن الحفاظ على جدول زمني محدد لتسليم العملاء وحداتهم بالمشروع، فالمصداقية نقطة عمل جوهرية وأساس تعتمد عليه الشركة في المشروعات التي تقدمها للعملاء.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا