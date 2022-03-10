تم في إطار برنامج أكاديمية بروكتر آند جامبل لرائدات الأعمال الذي استمر من 7 وحتى 9 مارس تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لمالكات الشركات والمديرات التنفيذيات في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت بروكتر آند جامبل الشرق الأوسط، برنامج أكاديمية رائدات الأعمال، الذي جرى تنظيمه من 7 وحتى 9 مارس 2022 بالتعاون مع منظمة WEConnect العالمية، وذلك في إطار جهود العلامة لتحقيق المساواة بين الجنسين. ويتمثل الهدف الأساسي من إطلاق برنامج أكاديمية بروكتر آند جامبل لرائدات الأعمال، الأول من نوعه في المنطقة، في تشجيع سيدات الأعمال المقيمات في دولة الإمارات على الاستثمار في قدراتهن وتعزيز إنتاجيتهن عبر المشاركة في فرص التدريب التنافسية، في مرحلة ما قبل التحول الرقمي التي سيشهدها القطاع قريباً، ما يعزز جهود العلامة لتوفير بيئة متكافئة ومتوازنة لكلا الجنسين.

وشمل البرنامج ما مجموعه 8 دورات تدريبية تضمنت مواضيع ذات صلة بالقيادة ومجموعات المهارات الأساسية اللازمة لتحسين الأداء في مجالات العروض الترويجية والمشتريات والتحول الرقمي واستراتيجية الأعمال وتحقيق مسار النمو طويل الأجل. وتم تخريج المشاركات خلال حفل ختامي تفاعلي احتفاء بإنجازاتهن يوم 9 مارس 2022.

وتم إطلاق البرنامج خلال حفل افتتاحي بحضور عمر الشناوي، المدير التنفيذي لبروكتر آند جامبل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا والمحيط الهادئ، وكارا نازاري، مدير عام غرفة التجارة الأمريكية بدبي، وروهيت باترا، مدير أول لقسم المشتريات في بروكتر آند جامبل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الشناوي خلال خطابه الموجه لدعم المشاركات: "إنه لمن دواعي سروري الإعلان عن إطلاق هذا البرنامج الطموح والملهم، عشية الاحتفال بيوم المرأة العالمي. نؤمن في بروكتر آند جامبل بأهمية دورنا الريادي كقوة لتعزيز الخير والتطور في العالم على نحو يومي. ونحرص بشكل مستمر على الوفاء بالتزامنا عبر تحقيق المساواة بين الموظفين، ضمن منظومة علاماتنا التجارية وشركائنا ومجتمعاتنا عبر كافة المجالات والمستويات. تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الريادي في دعم المبادرات والجهود الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص على مستوى المنطقة، ما ألهمنا لإطلاق أكاديمية رائدات الأعمال دعماً لهذا المسار الاستثنائي الرائد. ويسعدني التوجه بالشكر لشركائنا فيWEConnect العالمية، على مساندتهم المستمرة لنا خلال عمليات تطوير هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه، ولخبراء التدريب لدى بروكتر آند جامبل، الحريصين على توفير الدعم لرائدات الأعمال، وتزويدهن بكافة الفرص والإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافهن."

وأضافت كارا نازاري، مدير عام غرفة التجارة الأمريكية في دبي: "تعتبر الشراكة بين بروكتر آند جامبل وWeConnect العالمية مثالاً ملهماً على النجاح في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين. ومن المؤكد أن تساهم هذه المبادرة المشتركة في تطوير المجتمعات التي يعملون فيها، عبر دعم السيدات وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال النسائية، بفضل تقنيات التعلم المتطورة والمهارات العملية التي توفرها لهن الشخصيات القيادية البارزة في بروكتر آند جامبل. وأتطلع قدماً لمتابعة مسار نجاح المشاركات، والتصفيق لإنجازاتهن في تطوير الأعمال، وأتمنى أن تشهد البرامج المستقبلية إقبالاً أكبر من قبل السيدات الطموحات اللواتي يرغبن في تطوير أدائهن وتوسيع أعمالهن."

وتم الإشراف على عملية الاختيار من قبل مديرتي أكاديمية بروكتر آند جامبل لرائدات الأعمال، وهما نهال حشيش، مدير مشتريات أول لدى بروكتر آند جامبل وباتريسيا لانجان، مدير WEConnect العالمية في الشرق الأوسط، وفقاً لمعايير تنافسية، حيث تم اختيار جميع المشاركات البالغ عددهن 20، من مالكات الشركات أو المديرات التنفيذيات في شركات مملوكة أو مدارة من قبل سيدات بنسبة 51% على الأقل.

تتعاون بروكتر آند جامبل مع WEConnect العالمية منذ عام 2016 لتطوير برامج مخصصة لرائدات الأعمال، عبر توفير دورات تدريبية لفرق العمل في الشركات المملوكة من قبل النساء في المجتمعات التي تعمل فيها بروكتر آند جامبل. وتم في إطار هذا التعاون، توفير هذه الدورات لأكثر من 440 امرأة من 14 دولة، عبر مجموعة من المواضيع الهامة والتي تضمنت: بناء مهارات القيادة ومواءمة وتنفيذ إستراتيجية الأعمال والاستثمار في الميزات التي توفرها التكنولوجيا والإشراف على عمليات الشراء.

لمعرفة المزيد حول أكاديمية رائدات الأعمال، يمكنكم زيارة https://weconnectinternational.org/events/pg-academy-dubai