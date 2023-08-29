منصة TBO التي تستهدف الوكلاء تستفيد من حلول أتمتة التسويق المقدمة التي تقدمها WebEngage لتجميع البيانات واستخراج تحليلات قيمة وتمكين وكلاء السفر من تخصيص تجربة التفاعل مع العملاء

دبي: أعلنت WebEngage، الشركة الرائدة في مجال أتمتة التسويق، عن توقيع شراكة استراتيجية مع TBO.COM، المنصة العالمية الرائدة لحلول السفر، لدعمها في إرساء عملية تحول رقمي شاملة. وتتطلع TBO إلى الاستفادة من أحدث أدوات الأتمتة وأدوات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة التي توفرها WebEngage، إضافة إلى خبرة مخططي الرحلات ومحركات التخصيص لديها لتمكين وكلاء السفر من خدمة عملائهم وفق أفضل المعايير.

وتشتهر TBO باستراتيجيتها النوعية التي تركز على التعامل بين الشركات والوكلاء في قطاع السياحة. وتهدف هذه الاستراتيجية، الأولى من نوعها في المنطقة، إلى تمكين الوكلاء من زيادة أرباحهم معن طريق تقديم خدمات مدروسة للمسافرين الباحثين عن خدمات سياحية مخصصة تضمن أعلى مستويات الراحة والسهولة. وتمكنت TBO من توسيع نطاق أنشطتها ليشمل أكثر من مليون فندق و120 دولة على مستوى العالم، من خلال اعتماد مثل هذه الاستراتيجيات المبتكرة وتزويد الوكلاء بالدعم على مدار الساعة والتعامل بأكثر من 55 عملة.

وتعليقاً على الموضوع، قال جوراف بهاتناجار، المؤسس المشارك والعضو المنتدب لمنصة TBO.com: "نتوجه على غرار جميع منصات حلول السفر نحو اعتماد أحدث الحلول التقنية لزيادة نسبة التحويلات والتفاعل القائم على التحليلات. وتتماشى حلول أتمتة التسويق لدى WebEngage مع حجم عملياتنا ومستوى تطلعاتنا. وتتيح لنا هذه الشراكة تقديم خدمات مخصصة لوكلائنا وشركائنا، والذين بدورهم يوفرونها للكثير من المسافرين حول العالم".

ومن جانبه، أكد أفليش سينج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى WebEngage ضرورة حرص الشركات التي تقدم خدماتها لعملاء من الشركات على تزويدهم بالخدمات التي ترضي تطلعات عملائهم، حيث قال: "تعتمد المرحلة التالية من نمو الأعمال المباشرة بين الشركات على توفير تجربة عملاء متميزة، حيث نتوقع ازدياد التنافسية في القطاع نتيجة اعتماد رؤية موحدة للوكلاء ومنهجية التصنيف الديناميكي وإمكانات أتمتة وتنسيق الاتصالات في مختلف قنوات التواصل. ويمثل هذا الهدف الركيزة الأساسية التي تقوم عليها شراكتنا مع TBO".

ونجح نظام التشغيل المتكامل للحفاظ على العملاء الذي أطلقته WebEngage بتقديم نتائج مميزة للشركات في مختلف القطاعات، ما انعكس في امتلاك الشركة محفظة عملاء تضم أكثر من 800 شركة عالمية. وتمكنت الشركة منذ دخولها رسمياً إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من استقطاب أكثر من 60 عميلاً جديداً كل ثلاثة أشهر. وبلغ نمو الشركة ذروته مع نجاحها بجمع 20 مليون دولار أمريكي في جولتها التمويلية من السلسلة ب، بإدارة صندوق سينجولاريتي لفرص النموّ وشركة إس دبليو سي جلوبال، حيث شهدت الجولة مشاركة المستثمرين الحاليين في المنصة إنديا كوتينت وبلوم فنتشرز وإيان فاند وغيرهم من مستثمري رأس المال المغامر.

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لمحة حول TBO

TBO.COM هي إحدى منصات حلول السفر الرائدة عالمياً، وتهدف إلى تبسيط جميع متطلبات الشراء والبيع المتعلقة بالسفر للشركاء في مجال السفر من مختلف أنحاء العالم. وتعتمد الشركة تقنياتها الخاصة والهادفة إلى تسهيل الوصول إلى متطلبات عالم السفر المعقدة، من خلال الربط بين مختلف المستثمرين في قطاع السفر ومزودي خدمات السفر على نطاق واسع.

ولطالما ركزت منهجية TBO على التكنولوجيا في المقام الأول، وهي تواصل الاستثمار في أحدث الابتكارات والعروض الجديدة لتبسيط الوصول إلى خدمات السفر، حيث تدعم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها مجموعة من منظومات السفر الرائدة في مختلف أنحاء العالم. وتواصل المنصة تقديم خدمات سفر جديدة مع التوسع عبر مناطق جغرافية جديدة. وتعتمد منصة التكنولوجيا الخاصة بها بشكل رئيسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتقديم عروض وخدمات سفر فريدة، وتلبية المتطلبات المحددة للعملاء، وبالتالي زيادة التحويلات.

وبدأت رحلة الشركة في عام 2006، وعملت على مواكبة الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين في قطاع السفر ومزودي خدمات السفر، حيث أصبحت اليوم واحدة من منصات حلول السفر الرائدة التي تقدم خدماتها في الأمريكيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والهند وآسيا والمحيط الهادئ. (المصدر: "تقرير قطاع السياحة والسفر" الصادر عن بي جي غيه لابس بتاريخ 21 ديسمبر 2021). وتشمل مجموعة الخدمات التي تقدمها TBO السفر الجوي وخدمات الفنادق والسكك الحديدية وتجارب العطلات وتأجير السيارات وتحويلات الأموال وزيارة المعالم السياحية والرحلات البحرية والشحن.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://www.tboholidays.com/

لمحة حول WebEngage

تتصدّر WebEngage جميع نتائج تقييم المنصات من حيث سهولة الاستخدام وتكامل الخدمات، وتستفيد من حلول المنصة أكثر من 800 علامة تجارية في أسواق الهند والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأوروبا وجنوب شرق آسيا. وتتمثل مهمة الشركة بتسهيل عملية الحفاظ على العملاء لجميع الشركات من خلال منصةٍ فعّالة لجمع وتحليل بيانات العملاء وتقسيمها إلى فئات محددة، مما يتيح لهم أفضل أداة لبناء تجارب العملاء من خلال أساليب التحفيز المؤتمتة وإعداد الحملات في مختلف القنوات. ويتمثّل القسم الثالث من المنصة بمحرّك خاص بتقديم توصيات حول المنتجات، يعتمد على جميع البيانات الموجودة في النظام مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، للارتقاء بجميع قنوات الخدمات بما فيها الموقع الإلكتروني وتطبيقات الجهاز المحمول. وتوفر هذه الميّزة دعماً هائلاً للمسوّقين في تلبية توقعات العملاء وتقديم تجربة مخصصة لهم، وهو ما تبرع به شركتا نتفليكس وأمازون في جميع أنحاء العالم. ويتنوّع عمل الشركة بين قطاعات مختلفة، مثل التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الغذائية، ووسائط النشر والإعلام، والألعاب، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والتجزئة عبر الإنترنت. وتضم قائمة العملاء الرئيسيين علامات تجارية مرموقة مثل ايكيا، ومتاجر اكسترا، ومنصة هناك، وفيزيتا، وتابيات، ويونيليفر، ولوريال، وباجاج أوتو، ويون أكاديمي، ومينترا، وبلورال سايت، وبيبر فراي، وجانجلي جيمز، وإتش تي ميديا، وفيرست كراي، وجو آي بيبو وغيرها الكثير.

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