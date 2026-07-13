دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كاسبرسكي، الشركة الرائدة عالمياً في حلول الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية، عن تعزيز تفاعلها مع عملائها من الشركات من خلال منصة WebEngage المدعومة بالبيانات لإدارة التفاعل مع العملاء. وأسهمت هذه الشراكة في تمكين كاسبرسكي من التفاعل مع أكثر من 500,000 مستخدم خلال المرحلة الأولى، بالتزامن مع جهود الشركة الرامية إلى بناء إطار عمل أكثر تنظيماً لأتمتة التسويق ضمن عملياتها الموجهة لقطاع الشركات.

وبعد توسيع كاسبرسكي لأنشطة التفاعل مع العملاء، والتي تشمل النشرات الإخبارية، ودعوات حضور الندوات الإلكترونية، والإعلانات عن أحدث المنتجات، والتواصل مع الشركاء، سعت الشركة إلى اعتماد نهج أكثر تنظيماً وقابلية للتوسع في توحيد جهودها التسويقية، للانتقال من تنفيذ حملات متفرقة إلى بناء نظام موحّد يدعم التواصل مع الشرائح المختلفة من العملاء، ويسهم في استقطاب العملاء المحتملين، إلى جانب تحليل بيانات الأداء على نطاق واسع.

وبفضل شراكتها مع WebEngage، اكتسبت كاسبرسكي رؤيةً أعمق وأوضح حول سلوك العملاء وأنماط تفاعلهم في مختلف الأسواق، وفهماً أكثر شمولاً لتفاعلات العملاء، اعتماداً على أدوات الكيانات المخصصة، والخصائص المشتقة، ورحلات العملاء، وقدرات إدارة البيانات المتقدمة التي توفرها WebEngage.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أناتولي إنشيريفسكي، مدير خدمات تقنية المعلومات لدى كاسبرسكي: "يتجاوز مفهوم التفاعل مع العملاء اليوم الحدود التقليدية للحملات التسويقية، إذ يتطلب فهماً أعمق لسلوك العملاء ونواياهم والسياق العام المحيط بهم. ونتطلع في كاسبرسكي إلى بناء أساس متين لأتمتة عمليات التسويق، بما يدعم التواصل الفعال الذي يلامس احتياجات العملاء وتوقعاتهم، مع تحسين إدارة العملاء المحتملين، وإيجاد نهج قابلٍ للتوسع في مجال إدارة التفاعل. وقد ساعدتنا WebEngage في هذه العملية من خلال رفع مستويات التنظيم والوضوح في البيانات والتحليل".

ويجري تنفيذ المشروع على مراحل، حيث تركز المرحلة الحالية على إنشاء البنية التحتية الأساسية اللازمة لدعم أتمتة التسويق ضمن عمليات كاسبرسكي المخصصة لقطاع الشركات، من خلال نشر القدرات الأساسية للتفاعل من WebEngage، إلى جانب إدارة بيانات التعريف الشخصية، وآليات الوصول الآمن المعتمدة على تقنية جدران الحماية الرقمية، بما يوفّر إطار عمل يدعم برامج الاحتفاظ بالعملاء في أسواق وشرائح متعددة.

ومن جانبه، قال هيتارث باتيل، نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ لدى WebEngage: "تحتاج المؤسسات اليوم إلى أنظمة تفاعل قادرة على التكيّف مع رحلة كل عميل على حدة في مختلف المناطق الجغرافية وبما يخص مختلف المنتجات ووظائف الأعمال. وقد ركزنا في شراكتنا مع كاسبرسكي على بناء أساس قوي لأتمتة التسويق، يجمع بين البيانات وسير العمل والتحليلات، من أجل تنفيذ الحملات على نطاق واسع، وفي الوقت نفسه ضمان الارتباط باحتياجات العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية".

ويستمر العمل حالياً على تطوير النظام ودمج التحسينات الإضافية والتعديلات المطلوبة. وستتضمن المرحلة المقبلة من المشروع التكامل مع منصة بيتريكس 24 لتحسين سير العمل في إدارة العملاء المحتملين، وتوسيع دور WebEngage ضمن منظومة التسويق لدى كاسبرسكي.

لمحة حول WebEngage

تساعد WebEngage العلامات الاستهلاكية على التفاعل مع عملائها والاحتفاظ بهم من أجل تعزيز القيمة مدى الحياة وتحسين العائد على الاستثمار في أنشطة التسويق. وتقدم المنصة محفظة مميزة من المنتجات، تشمل منصة قوية لبيانات العملاء وتحليلاتهم، تعمل على توحيد البيانات عبر مختلف مواقع تخزينها المنفصلة؛ ومستوى تفاعل هو الأفضل ضمن فئته يترافق مع أداة لتطوير رحلة العميل عير قنوات متعددة؛ ومحرك التخصيص الذي يسمح بتعزيز عملية التحويل عبر جميع القنوات، بما يشمل شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة.

تتصدّر WebEngage جميع نتائج تقييم المنصات من حيث سهولة الاستخدام وتكامل الخدمات، وتستفيد من حلول المنصة أكثر من 800 علامة تجارية في أسواق الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. ويتنوّع عمل الشركة بين قطاعات مختلفة، مثل التجارة الإلكترونية والسفر وتكنولوجيا التعليم والخدمات المالية والمصرفية والتأمين والتكنولوجيا المالية، وتضم قائمة عملائها علامات تجارية مرموقة مثل سوني وورلد ويونيليفر وايكيا وميك ماي تريب وشركة امتياز العربية التابعة لمجموعة جرير وشركة دو للاتصالات والهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ومجموعة الفيصلية وإيرتيل وفاليو وحالاً ومفروشات ميداس وبلاتينيوم لِست ونايس وويجو ومزاد قطر ومجموعة عبداللطيف جميل ودهانات الجزيرة ووالمارت ومينترا، ويون أكاديمي وبيبر فراي وجو آي بيبو وأدان ون وشركة بي إف آي ميجا لايف للتأمين وباسار بوليس ومنصة جرو وأكو للتأمين وبلاك بيريز وغيرها الكثير.

-انتهى-

#بياناتشركات

لمزيد من المعلومات حول WebEngage، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: /https://webengage.com

لمزيدٍ من المعلومات أو إجراء المقابلات، يُرجى التواصل مع:

يور ووردسميثز – قسم المحتوى والعلاقات العامة

نيها كاول 0504507068 neha@yourwordsmiths.com