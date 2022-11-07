خبير التكنولوجيا يعتزم النهوض برؤية الشركة لتحقيق النمو في المنطقة من خلال الاستفادة من منصة الشركة لأتمتة التسويق الحائزة على جوائز والمختصة بالحماية المستمرة للبيانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت WebEngage، الشركة الرائدة في مجال توفير البرمجيات كخدمة والحفاظ على العملاء، اليوم عن تعيين خبير التكنولوجيا هيتارث باتيل في منصب نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير الإداري للشركة في دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من سعي الشركة لتعزيز نموها في المنطقة، التي تتجه حالياً نحو اعتماد منهجية تستند إلى المحافظة على العملاء، حيث تنطوي مهمة باتيل على التعاون مع الفريق المؤسس بقصد تحقيق أهداف الشركة في هذا المجال.

ويتمتع هيتارث باتيل بخبرة تتجاوز 20 عاماً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما في مجال وضع الاستراتيجيات والبناء التنظيمي والتوسع الدولي على مدار الأعوام السابقة. كما تولى قبل انضمامه لشركة WebEngage رئاسة قسم الاستراتيجية وتطوير المبيعات لحلول تجربة العملاء الخاصة بعمليات منطقة وسط أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة أوراكل لتكنولوجيا المعلومات. وشغل باتيل منصباً إدارياً رفيع المستوى في شركة فلاي تكست لمدة عشرة أعوام، عمل خلالها على بناء عمليات الشركة وتوسيعها إلى أكثر من 50 دولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فليش سينج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى WebEngage: "يتمتع هيتارث باتيل بمسيرة حافلة وإلمام واسع في قطاع حلول تكنولوجيا التسويق في منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عمّا يمتلكه من شغف دائم للنمو وغيرها من سمات القائد الناجح والموثوق التي تتيح له تحويل رؤية شركتنا إلى واقع ملموس في المنطقة. ونجحت WebEngage، خلال عامين فقط من إطلاقها رسمياً في المنطقة، بإحداث نقلة نوعية في واقع التسويق القائم على الاحتفاظ بالعملاء، من خلال اعتماد حل شامل وتمكين العلامات التجارية من زيادة استخدام البيانات والتفاعل الهادف مع العملاء. وأسهمت نتائج حلنا الشامل في تعزيز جهودنا وعروضنا في المنطقة، التي ستعتمد بصورةٍ كبيرة على دور باتيل في المرحلة القادمة".

ومن جانبه، قال هيتارث باتيل: "تحرز منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقدماً كبيراً في مجال تطوير الاقتصاد الرقمي، إذ من المتوقع أن يشهد التسويق القائم على تكنولوجيا التفاعل مع العملاء والمحافظة عليهم ارتفاعاً ملموساً بالتزامن مع مساعي أكثر من 80% من الشركات في المنطقة لزيادة الاستثمار خلال الأعوام الخمسة المقبلة في بناء علاقات مخصصة وطويلة الأمد مع مستهلكيها. ونشهد في الوقت الراهن فترةً مميزةً ومثاليةً لمساعدة العملاء في المنطقة على النمو، من خلال تكنولوجيا WebEngage الرائدة في السوق وبالتعاون مع فريقنا المختص بدعم نجاح العملاء".

ورسخت WebEngage حضورها على مستوى العالم من خلال منصتها الشاملة للتفاعل مع العملاء والمحافظة عليهم، بالاعتماد على المنهجيات المخصصة والشاملة التي تقوم بالكامل على الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول في رحلة العملاء والمحتوى ووسائل التواصل في مختلف القنوات، ما يسهم في إطالة القيمة الدائمة للعميل. وتضم قائمة العملاء الرئيسيين لشركة WebEngage علامات تجارية مرموقة مثل متاجر اكسترا، ومنصة هناك، وفيزيتا. وتستقطب الشركة أكثر من 60 عميلاً جديداً كل ثلاثة أشهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتجلى نجاح الشركة في إعلان إكسترا، أسرع علامات التجزئة نمواً في المملكة العربية السعودية وإحدى أبرز عملاء WebEngage، عن تسجيل زيادة بواقع 33% في المشتريات من خلال الحملات المحلية للتفاعل مع المستخدمين، بالإضافة إلى تحقيق فيزيتا زيادة بنسبة 47% في طلبات الأدوية بالتعاون مع WebEngage. وبلغ نمو الشركة ذروته مع نجاحها بجمع 20 مليون دولار أمريكي في جولتها التمويلية من السلسلة ب، بإدارة صندوق سينجولاريتي لفرص النموّ وشركة إس دبليو سي جلوبال، حيث شهدت الجولة مشاركة المستثمرين الحاليين في المنصة إنديا كوتينت وبلوم فنتشرز وإيان فاند وغيرهم من مستثمري رأس المال المغامر.

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لمحة حول WebEngage

تتصدّر WebEngage جميع نتائج تقييم المنصات من حيث سهولة الاستخدام وتكامل الخدمات، وتستفيد من حلول المنصة أكثر من 600 علامة تجارية في أسواق الهند والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأوروبا وجنوب شرق آسيا. وتتمثل مهمة الشركة بتسهيل عملية الحفاظ على العملاء لجميع الشركات من خلال منصةٍ فعّالة لجمع وتحليل بيانات العملاء وتقسيمها إلى فئات محددة، مما يتيح لهم أفضل أداة لبناء تجارب العملاء من خلال أساليب التحفيز المؤتمتة وإعداد الحملات في مختلف القنوات. ويتمثّل القسم الثالث من المنصة بمحرّك خاص بتقديم توصيات حول المنتجات، يعتمد على جميع البيانات الموجودة في النظام مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، للارتقاء بجميع قنوات الخدمات بما فيها الموقع الإلكتروني وتطبيقات الجهاز المحمول.

وتوفر هذه الميّزة دعماً هائلاً للمسوّقين في تلبية توقعات العملاء وتقديم تجربة مخصصة لهم، وهو ما تبرع به شركتا نتفليكس وأمازون في جميع أنحاء العالم. ويتنوّع عمل الشركة بين قطاعات مختلفة، مثل التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الغذائية، ووسائط النشر والإعلام، والألعاب، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والتجزئة عبر الإنترنت. وتضم قائمة العملاء الرئيسيين علامات تجارية مرموقة مثل ايكيا، ومتاجر اكسترا، ومنصة هناك، وفيزيتا، وتابيات، ويونيليفر، ولوريال، وباجاج أوتو، ويون أكاديمي، ومينترا، وبلورال سايت، وبيبر فراي، وجانجلي جيمز، وإتش تي ميديا، وفيرست كراي، وجو آي بيبو وغيرها الكثير.

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