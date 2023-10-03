لوس أنجلوس، لندن : يسر شركة "ويسرمان (Wasserman)" الرائدة في مجال تمثيل وتسويق المواهب الإعلان عن إتمام صفقة استحواذها على شركة "سي اس ام (CSM)" للرياضة والترفيه. ستعود هذه الخطوة بالكثير من النفع على شركة "ويسرمان (Wasserman)"، إذ ستوسع من نطاق إمكاناتها في السوق من جهة وسترفع من انتشارها الجغرافي في مجالات الرياضة والموسيقى والترفيه والثقافة من جهة أخرى. وبالتوازي مع إجراءات الاستحواذ الجارية، ستواصل شركة "سي اس ام (CSM)" أعمالها بصورتها الطبيعية إلى أن تصبح رسميًا جزءًا من كيان شركة "ويسرمان (Wasserman)" بحلول عام 2024.

تمنح هذه الصفقة الفريدة شركة "ويسرمان (Wasserman)" فرصة ذهبية لتقديم خدماتها المخصصة للعلامات التجارية الرائدة والمؤسسات والمواهب المنتشرة على مستوى نطاقات جغرافية مختلفة داخل 27 دولة و62 مدينة حول العالم، وذلك إلى جانب تكوين شبكة راسخة من العلاقات والمهارات والتخصصات المتنوعة. تتناغم أنشطة الشركتين تناغمًا مثاليًا، مما يفتح لهما آفاقًا جديدة في أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ويدفعهما نحو النمو والانتشار السريع عبر مختلف دول العالم.

وصرح السيد/ كايسي ويسرمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ويسرمان (Wasserman)": "إن إتمام صفقة الاستحواذ بين كلٍ من "ويسرمان (Wasserman)" و"سي اس ام (CSM)" محطة مهمة وواعدة في رحلة شركتنا نحو النمو وترسيخ مكانتها كشركة تقدم خدماتها المتميزة لأبرز المواهب والعلامات التجارية والمؤسسات المرموقة على مستوى العالم. وحقًا أتوق أنا وفريقي إلى العمل مع السيد/ "مات فاندر" وفريقه المميز الذين يقودون مجموعة إدارية عالمية المستوى تدعم ميادين الرياضة والموسيقى والترفيه والثقافة في جميع أنحاء العالم".

وقال السيد/ مات فاندر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي اس ام (CSM)": "نحن في غاية الحماس لما ينتظرنا في المستقبل بعد عملية الاستحواذ بين "ويسرمان (Wasserman)" و"سي اس ام (CSM)". وأنا أعتبرها أكثر من مجرد صفقة رابحة لمجموعتنا. فهذه الخطوة ستدمج بين الخبرات الاستثنائية التي تمتلكها الشركتان في جذب ورعاية أفضل المواهب الواعدة في عالم الرياضة والموسيقى والترفيه والثقافة. فنحن أمام انطلاقة فريدة سنكتب بها فصلًا جديدًا في عالم الأعمال. وأنا أتطلع للتعاون مع السيد/ "كايسي" وفريقه لنسير في طريقنا نحو النجاح المحقق والمستدام".

بداية من عام 2002، شرعت شركة "ويسرمان (Wasserman)" في توسيع نطاق وجودها في مختلف أنحاء العالم من خلال خططها الإستراتيجية لتحقيق النمو وإتمام عمليات الاستحواذ الناجحة، وتجدر الإشارة إلى أن صفقتها مع شركة "سي اس ام (CSM)" هي الصفقة الثانية عشرة على مدار العامين الماضيين. في الشهر الماضي، استحوذت شركة "ويسرمان (Wasserman)" على شركة "بريلشتاين (Brillstein Entertainment Partners)" صاحبة الاسم الأسطوري في مجال إدارة وإنتاج أنشطة الترفيه، مما يعني الإطلاق الرسمي لفرعها الترفيهي.

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نبذة عن شركة "ويسرمان (Wasserman)"

"ويسرمان (Wasserman)" هي شركة رائدة في مجال الرياضة والموسيقى والترفيه والثقافة. تأسست الشركة في عام 2002 وقامت بتمثيل العديد من الشخصيات الرياضية والترفيهية والموسيقيين والعلامات التجارية والمؤسسات الأكثر شهرة في العالم، حيث منحتهم الفرصة لتشكيل المشهد الثقافي وأسر إعجاب الجماهير على مستوى العالم.

يقع المقر الرئيسي لشركة "ويسرمان (Wasserman)" في لوس أنجلوس، وتتوزع مقراتها على مستوى 27 دولة وأكثر من 62 مدينة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك نيويورك ولندن وأبو ظبي وأمستردام وهونج كونج ومدريد ومكسيكو سيتي وتورنتو وباريس وسيدني.