القاهرة: أعلنت شركة أبو سومة للتنمية السياحية (ASDC)، المطور الرئيسي لمنطقة سوماباي، عن تعاونها مع شركة Wander للتطوير التجاري، لإدارة وتطوير وتشغيل مركز تجاري جديد بمنطقة مارينا سوما باي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 2025.

تم تصميم هذا المشروع التجاري الجديد ليكون أكثر من مجرد مركز تجاري، حيث يستهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات مجتمع سوماباي، والتي ستتضمن مراكز تسوق ، مناطق ومساحات عمل مشتركة ، منافذ لبيع المأكولات والمشروبات، والتي تقدم جميعها خدمات فندقية مميزة مما يجعلها وجهة حيوية تعزز من تجربة الحياة في سوماباي.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سوماباي: "نحن فخورون بالشراكة مع Wander للتطوير التجاري لإنطلاق هذا المركز التجاري في سوما باي. هذا المشروع يعكس التزامنا المستمر بتقديم تجارب استثنائية لسكاننا وزوارنا. من خلال هذا المشروع، نسعى لتحسين أسلوب حياة مجتمعنا عن طريق توفير وجهة عصرية ومتكاملة تلبي احتياجات الجميع. لا شك أن هذا المشروع سيكون نقطة محورية في منطقة سوما باي، حيث يضيف بُعدًا جديدًا لعروضنا المتميزة، موفرًا تجربة غنية للجميع."

من جانبه، أشار صلاح الدين المحلاوي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Wander للتطوير التجاري، إلى أهمية هذه الشراكة قائلاً: "متحمسون للغاية للعمل مع مجموعة شركات سوماباي في هذا المشروع المميز. حيث تعد سوما باي وجهة استثنائية تُعرف بجمالها الطبيعي وجودة الحياة فيها، ولهذا فإننا نحرص على تقديم تجربة تجارية تتماشى مع هذا المستوي الرفيع. كما يعتبر هذا التعاون المشترك هو تجسيد لهدفنا الرامي إلى تطوير مساحات مبتكرة تلهم الأفراد وتساعدهم على عيش حياة أفضل."

سيضيف هذا المشروع التجاري إلى جودة الحياة بمنطقة سوما باي ويؤكد على مكانتها كوجهة مميزة للمقيمين والزوار. مع توفير بيئة مريحة ومرنة، سيُشكل هذا المركز التجاري نقطة اتصال حيوية تتيح لأفراد المجتمع الاستمتاع بكل ما يحتاجونه في مكان واحد.

نبذة عن سوما باي:

سوما باي هي واجهة سياحية رئيسية على سواحل جمهورية مصر العربية، حيث تقع على سواحل البحر الأحمر (على بعد 40 دقيقة من مطار الغردقة الدولي- 4 ساعات فقط من وسط أوروبا).

يمتد خليج سوما باي علي مساحة 10 ملايين متر مربع، كما يضم خمسة فنادق ومنتجعات سياحية فاخرة، فضلاً عن مجموعة متميزة من المشروعات العقارية القائمة بذاتها والتي يحيط بها البحر من ثلاث جهات. تتميز سوما باي بمجموعة من أجمل الشواطئ الرملية التي تمتد بطول 11 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، وتحتضن على أرضها ملاعب الجولف المتميزة من تصميم "جاري بلاير"، هذا بالإضافة إلي منطقة المارينا التي تتمتع بإطلالة بانورامية مبهرة تجمع بين البحر والجبال الخلابة والصحراء النقية المحيطة بها في لوحة فنيه واحدة.

نبذة عن شركة Wander للتطوير التجاري:

تعد شركة Wander للتطوير التجاري من الشركات الرائدة في ابتكار وجهات تجارية مميزة في مصر والمنطقة. تشتهر Wander بتطوير وتشغيل مجموعة من العلامات التجارية، منها: ليكيارد، نورثد، ماتشا، وجود دايز. تعتمد فلسفة Wander للتطوير التجاري على خلق مساحات لا تقتصر على التفاعل مع المجتمع فحسب، بل تعزز الروابط العميقة معه. كما تهدف "واندر" إلى تمكين الأفراد من إعادة تصور المساحات التي يعيشون ويعملون ويستمتعون بها.

-انتهى-

#بياناتشركات