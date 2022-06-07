المباع بالكامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دار الأركان" عن البدء بتشييد مشروعها "W رزيدنسز دبي - داون تاون" بما يشمل أعمال الحفر ووضع الدعائم والأساسات، وذلك بعد مرور 90 يوماً على الإطلاق الناجح للمشروع في شهر فبراير من العام الجاري. ومن المتوقع أن يقدم المشروع المباع بالكامل بقيمة مليار درهم أول وحدات سكنية مستقلة في العالم تحمل علامة أنماط الحياة الشهيرة "W للفنادق".

وكانت "دار الأركان" قد أرست عقد أعمال الحفر ووضع الدعائم والأساسات على شركة "ستروميك الامارات للاساسات (ش.ذ.م.م)". كما تم اختيار "بي إتش إن إس للاستشارات الهندسية" كمهندس معماري رئيسي، وستتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ أعمال تحضير موقع المشروع قبل الشروع بأعمال البناء الرئيسية.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "دار الأركان للتطوير العقاري": "يعتبر مشروع ’W رزيدنسز دبي - داون تاون‘ ثالث مشاريعنا في منطقة وسط مدينة دبي بعد نجاحنا بإطلاق كل من ’أربن أوايسس‘ الذي ينفرد بديكوراته الداخلية من إبداع ’ميسوني هوم‘، و’برج دافينشي‘ بالتعاون مع ’باجاني‘، ونتوقع استكماله بحلول شهر ديسمبر من عام 2025. وأنا على ثقة بأن موقعه الاستثنائي سيلبي تطلعات العملاء ليتمكنوا من امتلاك منزل أحلامهم الممهور بعلامة W الجذابة. ولاشك أن تجاربنا الناجحة مكنتنا من إطلاق وحدات سكنية راقية بالشراكة مع العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة مثل ’إيلي صعب‘ و’ فيرساتشي‘ و’روبرتو كافالي‘ و’باجاني‘ و’ميسوني‘، ومنحتنا القدرة على منح عملائنا أفضل المساحات السكنية وأكثرها تميزاً".

ويمثل توسيع حضور علامة "دار الأركان" إلى الأسواق الدولية دليلاً على نجاح الشركات السعودية بتشييد مشاريع فريدة في أسواق جديدة. وتعتبر "دار الأركان" أكبر مطور عقاري غير حكومي في الشرق الأوسط بأصول تقدر قيمتها بنحو 32 مليار درهم وسجل حافل بتسليم المشاريع الناجحة منذ عام 1994.

ويبعد البرج السكني 20 دقيقة عن مطار دبي الدولي و10 دقائق عن مركز دبي المالي العالمي، ودقائق معدودة عن دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

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حول دار الأركان العقارية

دار الأركان العقارية هي ذراع التطوير العقاري لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وهي شركة مساهمة عمرها 26 عاماً مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها وتعتبر أكبر المطورين العقاريين في المملكة. ترتكز دار الأركان العقارية على تطوير مساكن مصممة بأناقة تديرها بطريقة متميزة، ومراكز تجارية في مواقع استراتيجية في المملكة. وهي تمتلك سجل حافل يتضمن تطوير وتسليم 15,000 وحدة سكنية وما يناهز 500,000 متر مربع من المساحات التجارية، وهي تعكف حالياً على توسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء المملكة وتوسيع وجودها عالمياً في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة والبوسنة. www.daralarkan.com