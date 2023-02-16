دبي، الإمارات العربية المتحدة : تستعد شركة "دار غلوبال"، المطور الرائد للمشاريع العقارية الفخمة، لبدء الأعمال الرئيسية في مشروعها المرتقب "W رزيدنسز"، بعد أن منحت أعمال بناء المشروع إلى شركة الصين الحكومية لهندسة الإنشاءات - الشرق الأوسط (CSCEC ME) التي تعد أكبر تكتل متعدد التخصصات عالمياً في مجال الهندسة المدنية والصناعية والتطوير العقاري.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار غلوبال": نحن ملتزمون بتسليم جميع مشاريعنا ضمن جداولها الزمنية المقررة ووفقاً للمواصفات المطلوبة. وتم بيع وحدات ’W رزيدنسز‘ بالكامل، ومن المتوقع أن تكون أول وحدات سكنية مستقلة في العالم تحمل علامة أنماط الحياة الشهيرة "W للفنادق".

من المتوقع أن يكتمل هذا المشروع بحلول ديسمبر 2025، وسيمثل ثالث مشاريع "دار جلوبال" في منطقة وسط مدينة دبي. وسيوفر إطلالات خلابة على برج خليفة الشهير ونافورة دبي، ويبعد 20 دقيقة عن مطار دبي الدولي و10 دقائق عن مركز دبي المالي العالمي، ودقائق معدودة عن دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وتعمل "دار جلوبال" في أسواق متعددة، تشمل إسبانيا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وقطر، والبوسنة. ومن أهم مشاريع "دار جلوبال" برج "أربن أوايسس" من إبداع "ميسوني هوم"، و"برج دافينشي" بالتعاون مع "باجاني" في دبي، ومشروعLES VAGUES من "إيلي صعب" في الدوحة، ومشروع "سدرة" في البوسنة، والمشروع الرئيسي "عايدة" في سلطنة عمان والذي يضم "نادي ترامب للجولف" وفندقاً وفللاً سكنية.

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