إنجاز استثنائي يُمكن عملاء "دو" من الاستفادة من سرعات إنترنت أعلى وأداء فائق للخدمات الصوتية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، إنجازين جديدين في مسيرة عملها الناجحة ورحلتها في مجال تطوير شبكات الاتصالات المتقدمة، حيث أعلنت الشركة اطلاق خدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو (VoNR) التي تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G)تجارياً لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حصولها على الشهادة الكاملة من كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية بتوافق شبكتها مع تقنيات شبكة الجيل الخامس المستقلّة (5G Stand Alone Network)، لتعد بذلك أول شركة إماراتية تحصل على هذا الاعتماد، مما يرسخ مكانتها القيادية لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكواحدة من أهم مزودي خدمات شبكة الجيل الخامس في العالم.

وتفخر "دو" بدورها في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتغطيتها واسعة النطاق التي تضمن لجميع السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من تجربة خدمات الاتصالات عالية السرعة وفائقة الأمان والموثوقية، كما تمكن هذه الخطوات المهمة "دو" من تعزيز تجارب العملاء، وتوفير خدمات صوتية على أعلى مستوى من الجودة.

وتُلبي تقنيات شبكة الجيل الخامس المستقلّة من "دو" المتطلبات المتطورة للعملاء من الأفراد والمؤسسات على حد سواء من خلال تمكين المرحلة الجديدة من التحول الرقمي والابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال العروض المتنوعة التي تشمل أحدث الأجهزة وأفضل الخدمات، تضمن "دو" لعملائها البقاء في طليعة التطور التكنولوجي والاستعداد لإطلاق العنان للميزات التي توفرها شبكة الجيل الخامس التي تُعد الأساس الذي ترتكز عليه تقنيات الذكاء الاصطناعي المُتقدمة وتكنولوجيا الواقع المُعزز والاتصالات المُتكاملة.

وخلال هذه المرحلة المتطورة من انتشار تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس، تقدم "دو" مجموعة واسعة من الخدمات المميزة لقطاعي الأفراد والمؤسسات. حيث يمكنهم الآن الاستفادة من تقنيات شبكة الجيل الخامس المستقلّة في جوانب عملية متنوعة، وتجربة الإنترنت بسرعات أعلى عند تحميل الملفات أو تنزيلها، وتحقيق زمن استجابة فائق، وتعزيز جودة الاتصالات باستخدام تقنية الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR) ، والتي ترفع من مستوى جودة المكالمات الصوتية، وتدعم التطبيقات والخدمات التي تحتاج سرعة استجابة أعلى وأكثر تطوراً. وتمثل هذه الخطوة نقلة كبيرة نحو تفعيل قدرات شبكة الجيل الخامس بشكل كامل في قطاعات متعددة من بينها المدن الذكية، الرعاية الصحية، التعليم، والترفيه.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو": إن "التزامنا بتطوير وتعزيز شبكتنا إلى أعلى المعايير أسفر عن حصولنا على شهادة شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G SA) ، وهو ما يضمن لعملاء (دو) خدمات اتصالات أكثر تطوراً وتجارب رقمية لا مثيل لها، بما يؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتقديم أفضل خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يُسعدنا الاعلان عن الإطلاق التجاري لخدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، التي تعمل بتقنية الجيل الخامس، لدعم خدمات المكالمات الصوتية، وتوفير تجربة سلسة عبر شبكة الجيل الخامس، بما يعزز كفاءة الشبكة".

ومع زيادة الطلب على أحدث تقنيات الاتصالات الصوتية، فإن خدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، التي تعمل بتقنية الجيل الخامس، جاهزة لإعادة تشكيل الخدمات الصوتية من خلال توفير اتصال سلس بشبكة الجيل الخامس، مما يتيح لعملاء "دو" البقاء على شبكة الجيل الخامس خلال إجراء المكالمة الصوتية دون الحاجة إلى الرجوع إلى شبكة الجيل الرابع، مع توفير إعدادات أسرع للمكالمة، ومكالمة صوتية عالية الدقة، وعمر أطول لبطارية الهواتف.

من جانبه، قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو": إن "شبكة الجيل الخامس المستقلّة، وخدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، التي تعمل بتقنية الجيل الخامس، تمثلان نقطة محورية كبيرة في مهمتنا لتقديم خدمات استثنائية وحلول مُبتكرة لعملائنا. وتعمل هذه التكنولوجيا على تعزيز تجربة المستخدمين ودعمهم بسرعات انترنت أعلى وجودة غير مسبوقة لخدمات الاتصالات، كما أنها تفتح الآفاق واسعة أمام المؤسسات ومُقدمي الخدمات العامة، بما يعزز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهدافها نحو بناء المدن الذكية. وتعد شبكة الجيل الخامس المستقلّة وخدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، هما المحورين الرئيسيين لمستقبل الشبكات الخاصة المحمولة التي توفر خدمات مُتخصصة مع مرونة ملموسة للتوسع وزيادة الكفاءة التشغيلية، ودعم الاستدامة، ورفع الإنتاجية."

ومع استمرار "دو" في قيادة قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو عصر جديد من الاتصالات، تمثل هذه الشهادة نجاحاً لافتاً وإنجازاً مهماً في مسيرة الشركة وسعيها نحو المزيد من التميز والابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويمكن لعملاء "دو" الاستمتاع بخدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، على أجهزتهم المحمولة التي تدعم تقنية الجيل الخامس من مختلف العلامات التجارية المُصنعة للهواتف الذكية.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

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