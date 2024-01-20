الكويت: استضافت صالة الـVIV، وهي أول صالة من نوعها في مطار الكويت الدولي لخدمة المسافرين ومنحهم تجربة سفر حصرية تتسّم بالخصوصية وتقدّم خدمات متكاملة بدءاً من تسجيل الدخول إلى صعود الطائرة، عدداً من مسؤولي ومدراء شركات الطيران العالمية العاملة في مطار الكويت الدولي – مبنى الركاب T1 ومبنى ركاب الجزيرة T5، وذلك بهدف تعريف الضيوف بخدمات الصالة المميزة وتبادل الأفكار ومناقشة طرق تعزيز أطر التعاون بما يعود بالمنفعة ويضيف القيمة لقطاع الطيران.

وحصل الضيوف خلال الفعالية على عرض كامل عن مجموعة الخدمات الحصرية التي توفرها صالة الـVIV للركاب المغادرين والقادمين عبر مطار الكويت الدولي.

وتقدّم صالة الـVIV للمسافرين مجموعة حصرية من الخدمات التي تشمل خدمة الاستقبال وتسجيل الأمتعة وقائمة من الوجبات الخفيفة، ومنطقة خاصة للإجراءات الأمنية والجوازات ووسائل الراحة وخدمة التوصيل من وإلى الطائرة سواءً عن طريق السيارات الفخمة أو جسر صعود الركّاب. وتشمل الصالة جناحين خاصين وقاعة إستراحة كبيرة.

وبهذه المناسبة، صرّحت المدير العام لصالة الـVIV، السيدة/ ليلى المختار: "توفّر صالة الـVIV تجربة سفر فاخرة وسلسة، وهي نقطة انطلاقة ونهاية مثالية لتجربة سفر استثنائية إن كانت لرحلة عمل أم إجازة استرخاء عبر كل من مبنى الركاب T1 ومبنى ركاب الجزيرة T5 وبالإضافة إلى المسافرين على الطائرات الخاصة، إذ أن المميز في تلك الخدمة هو تسهيل وتسريع جميع إجراءات السفر في مكان واحد دون الحاجة إلى المرور مع باقي المسافرين بمبنى ركاب المطار، كما يحصل جميع ضيوفنا على الخصوصية والأولوية في الوقت ذاته."

وأضافت المختار أن أهم ما يحصل عليه ضيوف الصالة الفاخرة هو تجنب طوابير الانتظار وإجراءات تسجيل الوصول سواءً عند الستجيل وقبول الأمتعة أو منطقة الجوازات أو التفتيش الأمني وبعدها انتظار الصعود للطائرة وذلك من خلال السماح لنا بالاهتمام بعملية المغادرة الخاصة بهم. ويعتني موظفونا المحترفون بتسجيل وصول الركاب، واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة نيابة عنهم، والتنسيق مع شركات الطيران لمغادرتهم وتلبية احتياجاتهم أثناء انتظارهم في جناحهم الخاص. وعند الوصول إلى الكويت، يتم الترحيب بالركاب عند بوابة الطائرة أو السلالم وتوجيههم مباشرة إلى صالة الـVIV صالة الـVIV لإتمام إجراءات الجوازات الخاصة بهم، ويمكنهم بعد ذلك الاسترخاء في جناحهم بانتظار استلام أمتعتهم.

يتم حجز خدمات صالة الـVIV قبل 24 ساعة من وقت مغادرة أو وصول رحلة المسافر عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.viv.com.kw

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