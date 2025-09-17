أطلقت Visit Qatar حملتها التسويقية الجديدة لشتاء قطر 2026، التي تدعو المسافرين من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لاختبار أجواء الشتاء النابضة في قطر، والاستمتاع برزنامة فعالياتها المتنوعة. وتقدّم الحملة مشاهد آسرة تجمع بين مغامرات الصحراء والكنوز الثقافية وتجارب الفخامة والمعالم الترفيهية العائلية، لترسّخ مكانة قطر كوجهة مثالية لصناعة ذكريات شتوية فريدة.

واستنادًا إلى النجاح الذي حققته حملة "قطر على هواك"، والتي سلطت الضوء على التجارب الشخصية والذكريات المميّزة خلال أشهر الصيف في قطر، تواصل هذه النسخة إبراز كيف تبتكر الدولة لحظات فريدة مصممة خصيصًا لتناسب كل مسافر.

يُعرض اليوم أول فيديو ترويجي ضمن الحملة، والذي يتتبع رحلة صانع المحتوى الكويتي خالد عبد الله المظفّر، الممثل المسرحي وصانع المحتوى الرقمي المعروف بأسلوبه الحيوي والممتع في سرد القصص، في مغامرة شيّقة برفقة أصدقائه، تبدأ من كثبان صحراء سيلين وتختتم وسط الأجواء الحماسية لبطولة UFC® ليلة القتال. وينقل الفيلم روح الاستكشاف، مسلّطًا الضوء على مزيج قطر الفريد من الطبيعة والثقافة والترفيه.

وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم إطلاق المزيد من الحملة الترويجية لتقدم تجارب جديدة تؤكد أن قطر توفر ما يلبي اهتمامات جميع المسافرين، من عشاق التراث والمغامرات، إلى الباحثين عن الفخامة والأنشطة العائلية الممتعة. وتضم السلسلة مشاركة صناع المحتوى الإقليميين فرح وعقيل وابنهما المعروفان بمحتواهما العائلي الذي يوثّق اللحظات اليومية ورحلات السفر، وغالبًا ما يظهر فيه ابنهما الصغير آدم، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين متابعيهم. كما ستشارك كارين وازن وعائلتها في الحملة الترويجية، وهي رائدة أعمال لبنانية ومؤثرة في عالم الموضة، تشتهر بأسلوبها المميّز وسردها القصصي العائلي، مما جعلها واحدة من أبرز الشخصيات الرقمية في الشرق الأوسط.

وتأخذ هذه الحملة المشاهدين في جولة عبر أبرز وجهات قطر خلال الموسم، من المناظر الطبيعية الخلابة في راس بروق، إلى رفاهية منتجع زلال الصحي وفخامة مجمع بلاس فاندوم. كما تستعرض الحملة سحر مشيرب قلب الدوحة، وحيوية سوق واقف، والجو الثقافي المميز في مسرح كتارا المكشوف، مرورًا بتنوع النكهات في مهرجان قطر الدولي للأغذية، ووجهات بارزة مثل منطقة الميناء ودوحة فيستيفال سيتي مع عالم أنجري بيردز.

وبفضل موقعها القريب، تبعد قطر رحلة قصيرة بالطائرة عن معظم مدن الخليج، ما يجعل الوصول إليها سريعًا وسهلاً. كما يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بميزة الدخول بدون تأشيرة باستخدام بطاقة الهوية الوطنية فقط، مع إجراءات مبسّطة في مطار حمد الدولي. أما للراغبين في السفر برًّا، فيشكّل منفذ أبو سمرة البري خيارًا سهلاً آخر للوصول إلى البلاد.

ومع مزيجها المتفرد من الأصالة والحداثة، تواصل قطر ترسيخ مكانتها كوجهة لا بد من زيارتها لمسافري المنطقة.

نبذة عن Visit Qatar

تعد Visit Qatar"، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين.

تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

-انتهى-

#بياناتشركات