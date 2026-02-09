اختتمت Visit Qatar مشاركتها الناجحة في "معرض السفر الخارجي مومباي 2026"، الحدث الأبرز في قطاع السفر في الهند، والذي أقيمت فعالياته في مركز "جيو وورلد" للمؤتمرات بمدينة مومباي خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2026. وجاءت هذه المشاركة لترسخ مكانة دولة قطر كوجهة سياحية مفضلة وعالية الجودة للمسافرين من الهند، مع التركيز على تعزيز الشراكات التجارية واستعراض التنوع السياحي الذي تزخر به الدولة.

ووقعت Visit Qatar، خلال مشاركتها في المعرض، مذكرات تفاهم مع كل من اتحاد وكلاء السفر في الهند (TAAI)، واتحاد منظمي الرحلات الخارجية في الهند (OTOAI)، ومنصة «كلير تريب» (ClearTrip)، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالوجهة السياحية، وإبراز المنتجات، وتفعيل مبادرات التسويق المشترك. وقد صُممت هذه الشراكات لتمكين الشركاء التجاريين في الهند من تصميم باقات سياحية والترويج لقطر بفعالية أكبر، لتشمل قطاعات السياحة الترفيهية، وحفلات الزفاف، وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والسفر الفاخر.

وفي هذا السياق، صرّح السيد جاسم المحمود، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في Visit Qatar، قائلاً: "تُعد الهند سوقاً رئيسياً ذا أولوية بالنسبة لنا، لا سيما في ظل وجود رحلات مباشرة تربطنا بأكثر من 13 مدينة هندية. وينصب تركيزنا حالياً على تمكين الشركاء التجاريين من تحويل رحلات التوقف المؤقت إلى برامج سياحية متكاملة تشمل الإقامة لعدة ليالٍ، وترسيخ مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة الترفيهية، وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وحفلات الزفاف."

وضم جناح Visit Qatar في المعرض 14 شريكاً من أبرز الفنادق وشركات إدارة الوجهات في قطر، إلى جانب الشريك الاستراتيجي الخطوط الجوية القطرية، مما يعكس نهجاً موحداً في التعامل مع السوق. وقد أتاحت مشاركة Visit Qatar فرصة للتواصل المباشر مع منظمي الرحلات ووكلاء السفر وصناع القرار في القطاع، مما يرسخ أهمية الهند باعتبارها أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح إلى قطر. وتأتي المشاركة في معرض OTM مومباي 2026 كجزء من برنامج أوسع للأنشطة التسويقية، عقب جولة ترويجية استهدفت ثلاث مدن هندية في شهر يناير.

وسلطت Visit Qatar الضوء خلال المعرض على المقومات التي تجعل من قطر وجهة مثالية لمجموعة متنوعة من الفئات، بما في ذلك العائلات، وحفلات الزفاف، وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتجارب الطعام.

وركز التواصل مع الشركاء التجاريين على ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية قائمة بحد ذاتها وتشجيع الإقامات الطويلة، المدعومة بشبكة ربط جوي قوية بين البلدين، والقرب الجغرافي، وتسهيلات إجراءات الدخول للمسافرين من الهند القادمين إلى قطر.

وتواصل Visit Qatar التزامها بتعزيز حضورها في الأسواق العالمية الرئيسية من خلال المشاركة في الفعاليات التجارية الكبرى مثل معرض OTM، مما يتيح استمرار التعاون مع المتخصصين في قطاع السفر ودعم النمو المستدام في أعداد الزوار.

-انتهى-

#بياناتشركات