تعزيزاً للشمول المالي والابتكار القائم على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Visa، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية (والمُدرجة في بورصة نيويورك بالرمزV)، اليوم عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة YellowPepper وشركة ABHI الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية؛ لتقديم خدمة الدفع من حساب إلى حساب في الإمارات العربية المتحدة. ويهدف هذا التعاون إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد المالي من خلال حفز الابتكار، وتعزيز الشمول المالي، وتسريع اعتماد حلول الدفع الجديدة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال شهباز خان، نائب الرئيس الأول ورئيس الحلول التجارية وحركة الأموال في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Visa: "تتنامى حاجة الناس للحصول على رواتبهم بسرعة ومرونة أكبر. ووفقاً لدراسة حديثة أُجريت في دولة الإمارات بعنوان ’سفر الأموال: اعتماد التحويلات الرقمية لعام 2023‘، قال حوالي 70% من المستهلكين الذين شملتهم الدارسة إنهم يتجهون إلى التطبيقات الرقمية لإرسال واستقبال الأموال على المستوى الدولي، مقارنة بـ 53% من المستهلكين على مستوى العالم. وستوظف Visa خدمة Visa Direct لتقديم تجربة دفع متطورة لعملاء شركة ABHI من خلال تزويدهم بطريقة فورية وموثوقة ومنخفضة التكلفة لإرسال الأموال واستلامها. وتعتمد عمليات نقل الأموال من حساب إلى آخر على بيانات اعتماد البطاقة، وكلها مدعومة بمزايا أمنية متعددة المستويات وضوابط متينة للمخاطر من شركة Visa. ويمكن للعملاء تحويل الأموال بين حساباتهم الخاصة، وإرسال التحويلات المالية، والتحويل إلى حسابات الادخار، وتعبئة محافظهم الرقمية من خلال البطاقات التي يستخدمونها بالفعل".

من جانبه قال عمير أنصاري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةABHI : "يتيح لنا التعاون مع شركة VISA تحقيق قفزة تكنولوجية هامة وخطوات أكبر باتجاه تعزيز الشمول المالي والاقتصاد الرقمي المستدام. وسنستفيد من خدمة Visa Direct لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، إضافةً إلى جعل المعاملات سلسة وسريعة وآمنة للجميع في دولة الإمارات. وهذه ليست مجرد ترقية لمنظومة المدفوعات الرقمية، وإنما خطوة نحو تحقيق التمكين المالي للجميع".

من جهته، قال نات شير، رئيس شركة YellowPepper في آسيا والمحيط الهادئ ووسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي مع شركتي ABHI وVisa بهدف إلى تسريع تنفيذ حلول المدفوعات الرقمية في المنطقة. ونلتزم من خلال هذه الشراكة بتوفير تجربة رقمية سلسة وفعالة تعطي الأولوية للأمان والسرعة، وقبل كل شيء راحة المستهلكين في دولة الإمارات".

يمثل هذا الإنجاز التاريخي أول شراكة بين ABHI وVisa وYellowPepper في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويدعم توفير برنامج Earned Wage Access من Visa للوصول إلى الأجور المكتسبة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتتيح شركة ABHI هذا البرنامج في دولة الإمارات، والذي سيتيح إجراء دفعات إلى بطاقات المستهلكين الحالية من Visa وبطاقات Visa ذات العلامة التجارية المشتركة، والتي سيتم إصدارها خصيصاً لعملاء ABHI في قطاع نظام حماية الأجور.

ومن خلال الاستفادة من تقنية Visa Direct، ستزود ABHI الأفراد والشركات في دولة الإمارات بتجربة مدفوعات سلسة وسريعة وآمنة. وسيعمل هذا الحل المبتكر على تمكين المستهلكين من تحويل الأموال مباشرة بين الحسابات المصرفية، مما يلغي الحاجة إلى الوسطاء ويسهّل المعاملات المالية. وسيمهد هذا التعاون بين ABHI وVisa الطريق أمام دولة الإمارات لتبوء صدارة مشهد المدفوعات الرقمية سريع التطور.

وتساعد شركة YellowPepper، باعتبارها أحد حلول Visa، في وصول المؤسسات حول العالم إلى حلول الدفع الدولية والمحلية في الوقت الفعلي من خلال منصتها Yepex، والتي تتيح حالات استخدام* متعددة وخدمات مميزة مثل خدمات الدفع من شخص إلى آخر، والمدفوعات العابرة للحدود، وخدمة دليل Alias، وغيرها. كما أنها ستدعم المدفوعات المحلية في دولة الإمارات عبر تمكين خدمة Visa Direct. ومن خلال هذا التكامل، ستسمح تقنية YellowPepper لعملاء ABHI بتحويل الأموال إلى بطاقات Visa.

وترتكز هذه الشراكة إلى التزام مشترك بتحقيق الشمول المالي، حيث تتبنىABHI وVisa رؤية موحدة تهدف إلى تمكين السكان الذين يفتقرون للخدمات المالية الكافية من الوصول إلى الخدمات المالية السائدة، مع تعزيز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وفيما تمضي الشركتان قدماً في جهودهما التعاونية والتزامهما بالابتكار، من المقرر أن تكشف ABHI عن مبادرة قادمة تحت مسمى "أرسل الآن وادفع لاحقاً". وستمكن هذه الخدمة المبتكرة الأفراد من إرسال الأموال بسلاسة عبر الحدود باستخدام أجورهم المكتسبة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتمكين المالي والاتصال عبر الحدود.

ومع تزايد انتشار المدفوعات عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، تلتزم Visa بجعل مختلف المعاملات المالية مريحة وسهلة الوصول وآمنة بغض النظر عن الجهاز المستخدم للدفع، بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء، أو الهواتف الذكية، أو أي معدات للدفع، أو أي جهاز متصل بالإنترنت.

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