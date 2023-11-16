أكبر مستحوذ تجاري في الدولة يبدأ استخدام حل التقسيط الفريد من Visa

الهدف من التعاون دعم التمكين السلس عبر الحدود لعملاء "نتورك إنترناشيونال" من المؤسسات المصدرة لحلول الدفع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاونت "نتورك إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: V)؛ وذلك بهدف توفير "حل Visa للتقسيط" لتجار "نتورك إنترناشيونال" وعملائها في الإمارات العربية المتحدة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن حاملو بطاقات Visa الائتمانية من اختيار هذا الحل لتقسيم نفقاتهم إلى دفعات أصغر ومتساوية لدى شركاء "نتورك" التجاريين، سواء كانوا يدفعون عبر الإنترنت أو في المتجر.

وباعتبارها أكبر مستحوذ تجاري في دولة الإمارات، تمتلك "نتورك إنترناشيونال" أكثر من 160 ألف نقطة بيع (POS) موزعة على آلاف التجار الذين يعملون في قطاعات مختلفة تشمل خدمات التجزئة الراقية، والضيافة، والإلكترونيات، والمجوهرات، ومحلات السوبر ماركت، وغيرها، والذين يستفيدون بمجملهم من حل التقسيط الجديد. ويضمن هذا التعاون توفر المزيد من خيارات الدفع عبر البطاقات، مع تجربة دفع مجزية وأكثر سلاسة للمستهلكين، سواء كانوا يدفعون داخل المتجر أو عبر الإنترنت، فضلاً عن زيادة حجم مبيعات التجار ومعدلات التحويل. وبالإضافة إلى ذلك، سيدعم هذا التعاون التمكين السلس عبر الحدود لعملاء "نتورك إنترناشيونال" من المؤسسات المصدرة لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ممن سيكون بمقدورهم تعزيز مشاركة وولاء حاملي البطاقات.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجه المستهلكين المتزايد نحو خيارات الدفع بالتقسيط التي تتوافق مع احتياجاتهم واختياراتهم المالية. وكشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "يورومونيتور" في الإمارات العربية المتحدة أن 48% من المستهلكين يعتبرون أن الأقساط تجعل الأسعار المرتفعة أكثر قابلية للإدارة وأقل حرجاً عيلهم، في حين يعتقد 37% أن هذه الأقساط تساعد في التعامل مع النفقات غير المتوقعة1. ومن خلال هذه الرؤى المستندة إلى البيانات، تلتزم "نتورك إنترناشيونال" وVisa بتمكين التجار من خلال حلول التقسيط المبتكرة.

وبهذه المناسبة قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة "نتورك إنترناشيونال": "استجابة لاحتياجات العملاء المتنامية، نفخر اليوم بتقديم حل التقسيط الجديد لتجارنا وعملائنا من البنوك والمؤسسات المصدرة لحلول الدفع في دولة الإمارات. ونظراً لدورنا الكبير في القطاع، تتمتع ’نتورك إنترناشيونال‘ بمؤهلات قوية لتمكين منظومة المدفوعات المحلية - وخاصة البنوك والتجار – من التعاون فيما بينها لتبسيط وتعزيز تجربة الدفع للمستهلكين إلى حد كبير".

من جانبها قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في منطقة مجلس التعاون الخليج: "متحمسون للإعلان عن هذا التعاون الاستراتيجي مع ’نتورك إنترناشيونال‘. ويشهد الطلب على حلول الدفع بالتقسيط نمواً سريعاً في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، خاصة بالنسبة لعمليات الشراء الكبيرة مثل الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والمجوهرات وحجوزات الطيران 2. لذا نعتقد أن هذا العرض المبتكر سيلبي الاحتياجات المتنامية للمستهلكين، وفي الوقت نفسه سيقود عجلة التحول الرقمي في السوق".

يتوفر "حل Visa للتقسيط" حالياً في 5 دول تشمل كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونج كونج وماليزيا، وذلك بهدف تحويل تجربة الدفع عبر أكثر من 30 دولة في السنوات الخمس المقبلة.

لمعرفة المزيد عن "حل Visa للتقسيط"، يرجى زيارة Visa Installments.

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نبذة عن شركة "Visa":

"Visa" شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل "Visa" أكثر من 215 مليار عملية مدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية:About Visa وvisamiddleeast.com/blog، أو متابعة أخبارنا على تويتر: @Visamiddleeast.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضورنا في أكثر من 50 دولة، ونوفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 200 مؤسسة مالية وأكثر من 150,000 تاجر.