عدد الطلبات في الدولة شهد زيادة بمقدار أربعة أضعاف مقارنةً بعام 2022

باب التسجيل في البرنامج سيغلق بتاريخ 23 يونيو 2023

مالكات الأعمال التجارية مدعوات للمشاركة وكسب فرصة الحصول على منحة قدرها 50,000 دولار، والمشاركة في برنامج تدريبي مخصص، ونيل العضوية في نادي "هي التالية"

منصة SheTrades ومبادرة Connected Community لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" ستقدمان تدريباً واستشارت مجانية لجميع المتقدمات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تدعو شركة Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، الشركات المملوكة لنساء في دولة الإمارات إلى التسجيل في برنامج منح مبادرة "هي التالية" الذي تم إطلاقه بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول. ويتيح البرنامج لرائدات الأعمال فرصة الحصول على منحة قدرها 50,000 دولار، والتسجيل في برنامج تدريبي مخصص، ونيل العضوية في نادي "هي التالية" الحصري، فضلاً عن فرص قيّمة لتعزيز شبكات معارفهن وتلقي النصح والإرشاد.

وبغية تقديم المزيد من الدعم للنساء في عالم الأعمال، تعاونت Visa مع منصة SheTrades، إحدى المبادرات العالمية لمركز التجارة الدولي (وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية). علاوةً على ذلك، انضمت مبادرة Connected Community لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) إلى برنامج "هي التالية"، حيث تقدم عضوية مجانية لجميع المتقدمات إلى البرنامج تمكّنهن من الوصول إلى محتوى وفرص تدريب عند الطلب، وتحديد مواعيد استشارية شخصية، وحسومات على البرمجيات، والحصول على خدمات مدفوعات أمازون، وأرصدة مجانية من "أمازون ويب سيرفيسز".

ومع اقتراب حلول الموعد النهائي لقبول الطلبات في 23 يونيو 2023، بلغ عدد طلبات التسجيل في دولة الإمارات حتى تاريخه 328، أكثر بأربعة أضعاف مقارنة في العام السابق، في حين تلقى البرنامج هذا العام 705 طلباً من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يشكل زيادة بخمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق.

وأعربت سليمة جوتيفا، مدير عام Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ عن سعادتها بالعدد الكبير من طلبات التسجيل، وقالت بهذا الصدد: "يسرنا رؤية هذه الاستجابة الكبيرة من رائدات الأعمال في دولة الإمارات. وقد تميزت نسخة البرنامج هذا العام بتنوع القطاعات التي تم تمثيلها، والحلول المطروحة للمشكلات الواقعية، وعدد الطلبات الكبير الذي يعكس التزاماً راسخاً بالاستدامة. وما ذلك إلا دليل على الكم الهائل من المواهب والإمكانات في مجتمعنا وعزيمة النساء الراسخة لتحقيق النجاح في أعمالهن".

وفي إطار مبادرة "هي التالية"، كشفت Visa كذلك النقاب عن "مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل نساء" في دولة الإمارات، والذي يضيء على التحديات التي تواجه الشركات المملوكة لنساء والتقدم الذي تحققه في ضوء المشهد الرقمي. ووفقاً للمؤشر، أشار أكثر من النصف (55%) من رائدات الأعمال إلى الدور الحيوي للثقة بالنفس، بينما قال 51% منهن إن امتلاك مهارات قيادية قوية لإلهام وحفز الآخرين أمر مهم للغاية، إلى جانب (44%) أشرن إلى الدور الكبير للحفاظ على عقلية إيجابية في نجاح الأعمال.

تشجع Visa رائدات الأعمال في دولة الإمارات على اغتنام هذه الفرصة والتقدم إلى برنامج منح مبادرة "هي التالية". للمزيد من المعلومات والتقدم إلى البرنامج، يجب على المتقدمات تقديم نموذج طلب قصير يتضمن تفاصيل حول أعمالهن وحضورها الرقمي.

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نبذة عن شركة "Visa":

"Visa" شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل "Visa" أكثر من 215 مليار عملية مدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية:About Visa وvisamiddleeast.com/blog، أو متابعة أخبارنا على تويتر: @Visamiddleeast.

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Visa

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