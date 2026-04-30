دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت Visaالرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن اختيار بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أهمّ المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وكيلاً رسمياً لخدمة التسوية الصافية الوطنية (NNSS)، في دولة الإمارات.

وبموجب هذا التعيين، ستتم تسوية معاملات بطاقات Visa المحلية داخل الدولة وبالدرهم الإماراتي، بدلاً من تسويتها عبر أنظمة التسوية الدولية. وتعزّز هذه الخطوة قدرات التسوية المحلية، وتوفّر مرونة أكبر لعملاء Visa في إدارة التزاماتهم التشغيلية داخل الدولة.

وتتولى جهة التسوية في نظام التسوية الصافية الوطنية، وهي عادة ما تكون بنكاً أو مؤسسة مالية مرخصة، تنفيذ عمليات التسوية للمعاملات المحلية بين عملاء Visa وفقاً لمعايير الشبكة. وسيبسّط بنك الإمارات دبي الوطني، بصفته الوكيل الرسمي لشركة Visa في الإمارات، إجراءات التسوية بالدرهم الإماراتي، ما يرفع من كفاءة وسرعة العمليات.

وقّع الاتفاقية في مقرّ البنك في دبي، كلّ من سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الإمارات، وأنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال فادي مقدّم، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمجموعة Visa في الإمارات والكويت وقطر: "تأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا بتوسيع نطاق نمو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، وتؤكّد رؤيتنا لتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية. ويسرّنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، لمواصلة تسهيل عمليات التسوية بالعملة المحلية بين عملائنا، لمعاملات Visa داخل الدولة. ونحن على ثقة بأن الخبرة الراسخة لهذا الصرح المصرفي العريق ومكانته الإقليمية المرموقة، ستسهم في الارتقاء بخدمات التسوية التي نقدّمها وإحداث تحسينات مستمرة تعود بالنفع على شركائنا في منظومة المدفوعات".

من جانبه قال أحمد القاسم،رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "نفخر بتعييننا وكيلاً لخدمة التسوية الصافية الوطنية، لتولّي تسوية معاملات Visa المحلية داخل دولة الإمارات. وتشكّل هذه الشراكة خطوة محورية ستسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التسوية الداخلية، وتعزيز بنية المدفوعات الرقمية في الدولة، بما يواكب توجهات الحكومة نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الحلول غير النقدية. كما يعكس هذا التعيين ثقة Visa بقدراتنا على تقديم خدمات مالية رائدة، بينما نواصل تعزيز التزامنا بدعم المُصدِرين والمُحصِّلين وشركائنا في مختلف أنحاء الدولة من خلال تقديم حلول أكثر كفاءة وموثوقية".

فوائد نظام التسوية الصافية الوطنية لمنظومة المدفوعات في الإمارات

• تسوية أسرع محلياً: معالجة وتسوية معاملات Visa بالدرهم الإماراتي داخل الدولة، ما يقلل زمن العمليات ويحدّ من التأخير.

• موثوقية أعلى: الاعتماد على بنية محلية يقلل الارتباط بالشبكات الدولية للمعاملات الداخلية، ما يعزّز الاستمرارية والاستقرار.

• خفض التكاليف: تقليص المعالجة الدولية يمكن أن يقلّل بعض الرسوم، ما يتيح فرصاً لعمليات أكثر كفاءة من حيث التكلفة.

• مرونة أفضل للعملاء: إمكانية أكبر لأتمتة إدارة التزامات التسوية المحلية بما يتناسب مع متطلبات السوق الإماراتي.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والبائعين، والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية Visa.com.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 10 مليون عميل نشط. وكما في 31 مارس 2026 بلغ مجموع أصوله 1.2 تريليون درهم (يعادل تقريباً 327 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 790 فرعاً إضافة إلى 4,536 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

