أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي يوفر مزايا حساب Visa Direct لتحويل الأموال على مستوى العالم في الوقت الفعلي تقريباً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك "المشرق"، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونه مع شركة Visa الرائدة عالمياً بمجال المدفوعات الرقمية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: V)، لتمكين عملاء البنك من تحويل الأموال إلى جميع الحسابات المصرفية حول العالم في الوقت الفعلي تقريباً.

وبموجب هذه الشراكة، يصبح "المشرق" أول بنك في مجلس التعاون الخليجي يستفيد من مزايا حساب Visa Direct لتبسيط تجربة التحويلات لعملائه وتعزيز الكفاءة في حركة الأموال العالمية. وسيتمكن عملاء البنك حالياً من تحويل الأموال – بسرعة وسهولة وأمان – عبر 44 سوقاً في أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا، مما يوفر حل دفع سريعاً وفعالاً من حيث التكلفة.

وفي إطار تعليقها على الموضوع قالت سليمة جوتيفا، مدير عام Visa في الإمارات العربية المتحدة: "تعد دولة الإمارات من بين أكبر الأسواق المصدرة للتحويلات المالية على مستوى العالم، كما تشهد تزايد عدد المستهلكين الذين يبحثون عن تجربة تحويلات محسنة. ويسعدنا أن يصبح ’المشرق‘ أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي يستفيد من مزايا حساب Visa Direct لتزويد عملائه بطريقة موثوقة وفعالة من حيث التكلفة لإرسال الأموال. وستساعد هذه الشراكة أيضاً على تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال التحويلات المالية العالمية. ونحن نتطلع إلى تعاون مماثل مع شركائنا المحليين في المنطقة حتى يتمكن المزيد من المستهلكين من الاستمتاع بتجربة تحويلات أفضل".

من جانبه قال كارتيك تانيجا، رئيس قسم المدفوعات والإقراض الاستهلاكي في بنك "المشرق": "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع Visa لتوفير خدمة حساب Visa Direct في المنطقة. ويمكّننا هذا التعاون من تقديم خدمات أسرع وأكثر أماناً وراحة للتحويلات المالية. كما يتيح هذا التحسين إجراء تحويلات مالية عالمية في الوقت الفعلي تقريباً، مما يسلط الضوء على التزام ’المشرق‘ المستمر بتحسين تجربة العملاء من خلال الحلول المبتكرة".

وكشفت دراسة Visa الأخيرة "سفر الأموال: اعتماد التحويلات الرقمية لعام 2023"[1]، أن حوالي 70% من المستهلكين المشمولين بالاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة يتجهون إلى التطبيقات الرقمية لتحويل الأموال دولياً، مقارنة بـ 53% على مستوى العالم. ويعتقد 57% من مرسلي التحويلات المشمولين بالاستطلاع أن سهولة إرسال الأموال إلى بلدان أخرى هو الميزة الرئيسية للمدفوعات الرقمية. ومن بين مرسلي التحويلات الذين لا يستخدمون الطرق الرقمية، من المرجح أن يستخدم 36٪ منهم التحويلات الرقمية مستقبلاً.

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