"نيم كارد" تغدو أول مزود لخدمات الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ينضم إلى برنامج "جاهز للإطلاق من Visa"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق برنامج "جاهز للإطلاق من Visa" "Visa Ready To Launch" (VRTL)، لمنح شركات التكنولوجيا المالية والكيانات غير المصرفية تجربة سلسة في إصدار منتجات الدفع. وتعد "نيم كارد" أول شركة مزودة لـ "الخدمات المصرفية كخدمة" (BaaS) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تنضم إلى البرنامج وتحول إمكانيات إصدار بيانات اعتماد حلول الدفع لشركات التكنولوجيا المالية من خلال أول منصة جاهزة وشاملة من نوعها في المنطقة.

وتواجه شركات التكنولوجيا المالية والكيانات غير المصرفية العديد من التحديات عند محاولة إطلاق برامج دفع جديدة. ويصعب تحقيق التمكين التكنولوجي والتشغيلي والتجاري في السوق، نظراً لأن مشهد تمكين البطاقات لا يزال مجزأً. ويعني ذلك أن الشراكة مع العديد من اللاعبين في المنظومة مثل رعاة رقم التعريف البنكي (BIN)، ومعالجات مُصدري البطاقات، وشركاء اعرف عميلك، وشركاء مكافحة غسل الأموال، وغيرهم، تعد أمراً مطلوباً للنفاذ إلى أسواق متعددة.

ويتعامل برنامج "جاهز للإطلاق من Visa" مع هذه التحديات من خلال توفير إمكانية إصدار بيانات اعتماد شاملة من خلال تجميع المنتجات، وإدارة البرامج، ومنصة تكنولوجية متكاملة قابلة للتطوير عبر واجهات برمجة التطبيقات، وهي الأدوات الأساسية التي يستخدمها المطورون للسماح بتشغيل خدمات Visa على منصتهم. وتساهم منهجية "عقد واحد" و"سعر واحد" و"تكامل واحد" في جعل العملية بأكملها أكثر بساطة وتقلل من الجداول الزمنية للانتقال إلى مصادر خارجية في السوق، وهو عامل حيوي بالنسبة الشركات الناشئة. وستعزز هذه الشراكة من القدرات الشاملة وتضمن تمتع شركات التكنولوجيا المالية والكيانات غير المصرفية المهتمة، بتجربة سلسلة وسريعة للانضمام وبدء الخدمة.

وبهذه المناسبة، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس ومدير عام Visa في دولة الإمارات: "يعد برنامج ’جاهز للإطلاق من فيزا‘ الأول من نوعه لمنصة إصدار شاملة والتي تجمع بشكل فعال المنتجات والخدمات اللازمة لشركات التكنولوجيا المالية لإطلاق برنامج الدفع بسرعة وسلاسة. ويَعد البرنامج بتوفير أسعار مناسبة وتعاقدات فردية وتكامل سلس، وكلها تمثل ركائز أساسية لسرعة الإطلاق. ويسعدنا للغاية أن نتعاون مع ’نيم كارد‘ لتقديم هذا العرض إلى أسواقنا".

من جانبه، قال عمر أنسي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "نيم كارد": "يسعدنا أن نتمكن من توظيف خبرتنا ومنصتنا الحديثة للمدفوعات لتوسيع نطاق الانضمام لـ برنامج ’جاهز للإطلاق من Visa‘ وبدء الخدمة. ويشرفنا أن يتم اختيارنا كأول معالج لمصدري البطاقات للقيام بذلك".

ويُذكر أن برنامج تمكين شركات التكنولوجيا المالية متاح الآن في مناطق دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا والمشرق وباكستان، وسيتم توسيعه ليشمل وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في المستقبل. وتعد "نيم كارد" أول منصة لمعالجة مصدري البطاقات تنضم إلى البرنامج ويعقبها آخرين قادمين.

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نبذة عن شركة "Visa":

Visa شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية: About Visa, Visa MENA Blog ، أو متابعة أخبارنا على تويتر:@VisaMiddleEast.

للاستفسارات الإعلامية:

شركة أصداء بي سي دبليو، دبي

دانايشا جولاباني

بريد الكتروني: Danaisha.Gulabani@bcw-global.com

Visa

محمد زغبي

بريد الكتروني: mzigby@visa.com

نبذة عن "نيم كارد":

منذ عام 2018، كانت "نيم كارد" رائدة في تبسيط المدفوعات من خلال منصتها الحديثة. وبصفتها منصة معالجة حديثة لمصدري البطاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعضواً رئيسياً في Visa، تعمل "نيم كارد" على تمكين الشركات بجميع الأحجام، من شركات التكنولوجيا المالية إلى البنوك، لإطلاق منتجات دفع جديدة بسرعة، مثل الدفع المسبق والعملات المتعددة والائتمان و"اشتر الآن وادفع لاحقاً".