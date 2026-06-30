منذ إطلاق إمكانيات تسوية المدفوعات باستخدام العملات المستقرة قبل عام في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، ارتفعت أحجام عمليات التسوية بنحو 60 ضعفًا

القاهرة : كشفت شركة Visa المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V) والرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن مجموعة جديدة من القدرات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والعملات المستقرة والرموز الرقمية، بهدف تمكين عملائها في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) من مواكبة الجيل الجديد من التجارة الرقمية، وذلك قبل انطلاق منتدى Visa للمدفوعات، المقرر عقده في العاصمة فرنسا، باريس في الأول من يوليو.

وأوضحت الشركة أن مستقبل التجارة يشهد تحولين رئيسيين يتمثلان في الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي والعملات المستقرة، الأمر الذي يغير آليات تنفيذ المعاملات المالية وحركة الأموال، سواء على مستوى تجربة المستخدم أو البنية التحتية لأنظمة المدفوعات.

وقال طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: "إن التجارة تدخل مرحلة جديدة تتسم بقدر متزايد من الذكاء والقدرة على البرمجة والاندماج في التجارب اليومية. وبالنسبة للشركات التي تخدم الاقتصاد الرقمي، فإن الفرصة كبيرة، لكن الحاجة إلى الثقة وقابلية التشغيل البيني لا تقل أهمية. كما تركز Visa على توفير البنية التحتية والتقنيات اللازمة لمساعدة شركائها على ابتكار خدمات جديدة تقدم تجربة أفضل للمستهلكين والشركات التي تخدمهم."

تعزيز الواجهة الأمامية للتجارة بالذكاء الاصطناعي

استعرضت Visa أن الذكاء الاصطناعي أصبح يعيد تشكيل طريقة بدء المعاملات المالية واعتمادها والتحقق منها، كما يسرع تصميم وتطوير تجارب تجارية إلكترونية جديدة. ومع تزايد اعتماد المستهلكين والشركات على وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات الشراء نيابةً عنهم، توفر منصةVisa Intelligent Commerce ، وهي منصة فيزا للتجارة القائمة على الوكلاء الذكيين، مستويات الثقة والضوابط اللازمة لإتمام هذه المعاملات بصورة آمنة وموثوقة.

لدعم هذا التحول، تعمل Visa عبر منظومة المدفوعات بأكملها لضمان أن تكون المعاملات التي يبدأها وكلاء الذكاء الاصطناعي شفافة وموثوقة. ويشمل ذلك تمكين التجار من خلال أداة Agent Score التي أطلقتها Visa بالتعاون مع New Generation، والتي تتيح للتجار تقييم مدى جاهزية مواقعهم للتجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتحديد مدى قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على التنقل وفهم وإتمام المهام عبر مواقعهم الإلكترونية.

كما يحتاج التجار إلى معرفة الوكلاء الذين يمكن الوثوق بهم لإجراء المعاملات على مواقعهم، بينما يحتاج الوكلاء إلى التأكد من أنهم يتعاملون مع تجار موثوقين. ومن خلال إطلاق Agentic Directory، توفر Visa دليلًا يضم الوكلاء والتجار الذين تم التحقق من كونهم مشاركين موثوقين في منظومة التجارة القائمة على الوكلاء الذكاء الاصطناعي.

تعزيز دور الرموز الرقمية في التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أحد المحركات الرئيسية لنمو التجارة الإلكترونية في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا CEMEA هو التوسع في استخدام تقنيات الترميز(tokenization) ، مما ساهم في توفير مدفوعات أكثر أمانًا وسهولة وسلاسة عبر قنوات التجارة الإلكترونية والهاتف المحمول. وفي المنطقة، شهدت Visa ارتفاعًا سريعًا في المعاملات القائمة على الترميز، حيث ارتفعت من 26% في عام 2023 إلى 70% في عام 2026.

وتحمل الرموز الرقمية اليوم مجموعة بيانات مؤمنة بدرجة عالية ومصممة خصيصًا للمدفوعات الرقمية. ومع توسع التجارة لتشمل قنوات جديدة ووكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي، تعمل Visa على تعزيز هذه البيانات لتوفير تفاصيل إضافية حول نوع المعاملة، ومكان استخدام الرمز الرقمي، وهوية الجهة التي تجري عملية الدفع. ويتمثل التطور الرئيسي الثاني في إشارة ضمان الرمز الرقمي، حيث يتم تقييم استخدام الرمز طوال دورة حياته، استنادًا إلى بيانات التفعيل والسجل السلوكي، بهدف إنشاء مؤشر ثقة يدعم كل معاملة.

وتساهم هذه التطورات في تعزيز دور الرموز الرقمية باعتبارها أساسًا للتجارة الرقمية والتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي القائمة على الثقة، مما يمنح العملاء سياقًا أوسع ومستوى أعلى من التأكيد مع تحول المعاملات لتصبح أكثر أتمتة وتكاملًا وذكاءً.

تحديث البنية الخلفية لحركة الأموال باستخدام العملات المستقرة

استعرضت فيزا التطورات التي تحققها في تحديث عمليات التسوية ونقل القيمة من خلال العملات المستقرة والبنية التحتية القائمة على تقنية البلوك تشين. ومن خلال الودائع الرقمية المرمّزة Tokenized Deposits، تعمل الشركة على تطوير طبقة تكنولوجية تمكّن البنوك من تحويل الودائع التقليدية إلى أموال رقمية قابلة للبرمجة ومتاحة على مدار الساعة، بما يمنح البنوك القدرة على مواكبة سرعة ومرونة العملات المستقرة مع الحفاظ على الأموال ضمن ميزانياتها.

كما تعمل Visa على توسيع تجارب التسوية باستخدام العملات المستقرة عبر مناطق جغرافية متعددة وشبكات بلوك تشين وعملات مختلفة، واستنادًا إلى أولى تجاربها في تسوية العملات المستقرة خلال أوائل عام 2025، قامت Visa بتحويل مليارات الدولارات من العملات المستقرة عبر شبكة VisaNet، بمعدل سنوي يقدّر بنحو 7 مليارات دولار حتى مارس 2026.

ومع قيام البنوك المصدرة بالتسوية عبر الblock chain على مدار سبعة أيام أسبوعيًا مع Visa، تعمل الشركة على توسيع نطاق هذه الإمكانية لتشمل جهات القبول ، بما يعزز المرونة وتكرار عمليات التسوية عبر المنظومة بأكملها. ومنذ إطلاق قدرات تسوية العملات المستقرة قبل عام في منطقة CEMEA، ارتفعت أحجام التسوية بنحو 60 ضعفًا.

ولتمكين المستهلكين والشركات من استخدام أرصدة العملات المستقرة في أي مكان تُقبل فيه Visa، تواصل الشركة توسيع برامج البطاقات المرتبطة بالعملات المستقرة، مع وجود أكثر من 160 برنامجًا قيد التشغيل أو التطوير عالميًا، ومن المتوقع أن يتسارع اعتماد هذه البرامج.

توظيف الذكاء الاصطناعي لتحويل الرؤى إلى ذكاء عملي

لمساعدة العملاء على تلبية التوقعات المتزايدة للمستهلكين، تجمع Visa بين البنية التحتية الحديثة والقدرات القائمة على البيانات لدعم اتخاذ قرارات أفضل عبر رحلة الدفع.

وأعلنت Visa كذلك إطلاق خدمة "Visa Trip Intelligence" في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، التي تساعد البنوك على توقع احتياجات عملائها في السفر قبل إتمام المعاملة. وهي خدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات شبكة VisaNet إلى جانب بيانات من جهات خارجية، وتستطيع استنتاج نية السفر وإنشاء خطط رحلات مُخصَّصة وتقديم رؤى جاهزة للتفعيل، مما يُمكِّن البنوك من تقديم دعم ما قبل السفر في الوقت المناسب، والحد من الاحتكاك في المدفوعات، وتقديم مزايا وخدمات وتجارب أكثر ملاءمةً للعملاء خلال رحلاتهم.

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نبذة عن Visa:

تُعد فيزا (NYSE: V) إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تسهّل المعاملات المالية بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم.

وتتمثل رسالتها في ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات مبتكرة وآمنة وموثوقة، بما يساهم في تمكين الأفراد والشركات والاقتصادات من النمو والازدهار، انطلاقاً من إيمانها بأن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لمستقبل حركة الأموال والفرص الاقتصادية.