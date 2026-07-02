دبي، أعلنت فيزا، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز V)، اليوم عن إطلاق منصة "Visa Threat Intelligence" (VTIP)، وهي حلّ جديد يهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية على رصد التهديدات السيبرانية والتعامل معها قبل أن تتحول إلى عمليات احتيال أو خسائر مالية، وذلك بالاعتماد على القدرات ذاتها التي تستخدمها فيزا لحماية شبكتها العالمية.

ويُعدّ الاحتيال نتيجة مباشرة لهجمات سيبرانية تسبقه، إذ تبدأ هذه الهجمات عادةً باختراق البيانات أو سرقة بيانات الاعتماد أو استغلال الثغرات في الأنظمة، وذلك قبل وقت طويل من تنفيذ أي معاملة مالية[1].

ويمكن أن تنشأ الهجمات التي تستهدف بيانات اعتماد المدفوعات في أي نقطة ضمن منظومة المدفوعات، بدءاً من التجار والبنوك المصدرة، مروراً بالجهات المستحوذة ومعالجي المدفوعات، ووصولاً إلى مزودي الخدمات. وفي بعض الحالات، يتمّ تداول بيانات الاعتماد المخترقة وإساءة استخدامها لاحقاً، ما يؤدي إلى خسائر مالية وتعطّل في العمليات التشغيلية.

وفي هذا الإطار، قال والتر ليروني، النائب الأول للرئيس ورئيس قطاع خدمات القيمة المضافة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في فيزا: "أصبحت الهجمات السيبرانية أكثر تكراراً وتعقيداً واستهدافاً، ما يزيد من صعوبة رصدها في مراحلها الأولى، وغالباً ما ينتهي بها الأمر إلى عمليات احتيال. وتمنح منصة "Visa Threat Intelligence" المؤسسات المالية القدرة على رصد هذه التهديدات مبكراً من خلال دمج معلومات الأمن السيبراني وبيانات المدفوعات في منصة موحدة، ما يوفّر رؤى دقيقة وقابلة للتنفيذ تساعدها على اتخاذ إجراءات استباقية للحدّ من المخاطر قبل أن تتحول إلى احتيال".

منصة قائمة على قدرات فيزا العالمية في الأمن السيبراني

تستند منصة "Visa Threat Intelligence" إلى منظومة الدفاع السيبراني العالمية التابعة لفيزا، والتي تعمل اليوم على حظر نحو 90 مليون هجمة سيبرانية و11 مليون رسالة تصيّد احتيالي شهرياً عبر أكثر من 200 دولة، وذلك في إطار التزام الشركة بالتصدي التام للاختراقات، وضمان استمرارية الخدمات بدون انقطاع[2].

وقد طوّرت فرق عمليات الدفاع السيبراني في فيزا منصة (VTIP)، وخضعت لاختبارات تشغيل فعلية ضمن شبكة المدفوعات العالمية التابعة للشركة، وبذلك، تنقل المنصة للعملاء، المعلومات نفسها التي تحمي أكبر شبكة مدفوعات في العالم.

واستخدمت فيزا المنصة داخلياً كأول جهة تعتمدها، حيث أخضعتها لاختبارات في بيئات تشغيل واقعية وفي مواجهة هجمات حقيقية قبل طرحها للمؤسسات المالية، ما يضمن جاهزيتها وفاعليتها في التصدّي للتهديدات الناشئة، وتعزيز أمن منظومة المدفوعات.

معلومات مصمّمة خصيصاً للمؤسسات المالية

صُمّمت منصة "Visa Threat Intelligence" خصيصاً لتلبية احتياجات القطاع المالي، حيث تساعد فرق الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر على تجاوز تشتت البيانات، والتركيز على المعلومات المرتبطة مباشرة بمخاطر المدفوعات.

تجمع المنصة بين معلومات الأمن السيبراني والبيانات المالية، ما يمكّن المؤسسات من ربط حوادث الهجمات السيبرانية بالنتائج المحتملة للاحتيال، وفهم العلاقة بين التهديدات الرقمية وما قد تفضي إليه من خسائر مالية. وتشمل قدرات المنصة معلومات التهديدات التي توفّر مؤشرات اختراق قائمة على البرمجيات الخبيثة ومصممة خصيصاً للقطاع المالي، ومعلومات الثغرات الأمنية التي تسلّط الضوء على أساليب الاستغلال والثغرات ذات الصلة بكل مؤسسة على حدة، بالإضافة إلى معلومات العلامة التجارية التي تساعد على اكتشاف محاولات انتحال الهوية وإساءة استخدام العلامة التجارية والتصدي لها، ومعلومات الهوية الرقمية التي تحمي المسؤولين التنفيذيين والموظفين من محاولات الاستهداف الشخصي، إلى جانب المعلومات المالية التي ترصد بيانات اعتماد المدفوعات المخترقة المتداولة في الإنترنت المظلم، وتُثريها بمعلومات مستخلصة من شبكة "VisaNet"، ما يحوّل البيانات الخام إلى معلومات قابلة للتنفيذ تدعم فرق مكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر.

ومن خلال توحيد معلومات الأمن السيبراني ومعلومات الاحتيال، تساعد منصة (VTIP) المؤسسات المالية على رصد التهديدات في مراحلها الأولى، وتحديد أولويات الاستجابة لها وكيفية التعامل معها، والحدّ من احتمالية تطور الحوادث السيبرانية إلى خسائر ناجمة عن الاحتيال.

تعزيز الثقة بمنظومة المدفوعات

تلعب فيزا منذ سنوات دوراً رائداً في تأمين المدفوعات الرقمية، حيث استثمرت أكثر من 13 مليار دولار في التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك مبادرات تهدف إلى الحدّ من الاحتيال وتعزيز أمن الشبكة. وقد منحت شركة "Gartner Consulting" فيزا تصنيف (4.9) وهو الأعلى بين الشركات النظيرة، تقديراً لمستوى نضج برنامجها الخاص بالأمن السيبراني.

ومع استمرار تطور المخاطر السيبرانية، تزداد حاجة المؤسسات المالية إلى معلومات حول التهديدات، مصمّمة خصيصاً لمنظومة المدفوعات. ومن خلال منصة (VTIP)، تنقل فيزا قدراتها السيبرانية الداخلية إلى عملائها، ما يمكّن المؤسسات المالية من رصد التهديدات في وقت مبكر، والتصدّي لها والحدّ من عمليات الاحتيال الناتجة عنها، وتعزيز الثقة بمنظومة المدفوعات.

نبذة عن شركة فيزا

تعدّ فيزا (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والبائعين، والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة فيزا على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في فيزا بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية فيزا.com.

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