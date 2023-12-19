القاهرة، مصر، وقعت شركة "Visa"، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وشركة "TECH5"، صاحبة الابتكارات في مجال القياسات الحيوية وإدارة الهوية الرقمية، اتفاقية تعاون استراتيجي تركز على تطوير الأنظمة الحكومية الرقمية في جميع أنحاء العالم.

وستقوم شركة "Visa" بالتعاون "TECH5" بوضع خارطة طريق تحتوى على سلسلة من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى إرساء أساس قوي لتطوير مجال المدفوعات الرقمية وإدارة الهوية الرقمية والخدمات الأخرى القائمة على شبكة مترابطة من الأنظمة.

وتتضمن اتفاقية الشراكة خمسة بنود أساسية، الأول: تصميم أنظمة حكومية رقمية محسنة وتنفيذها في البلدان المحددة، والثاني: وضع خارطة طريق للانتقال إلى الدول ودعمها لتنفيذ تطبيق فائق متعدد الخدمات (SuperApp) وإتاحة بيانات اعتماد بطاقة فيزا للمواطنين وغير المقيمين من خلال قنوات رقمية متعددة، والبند الثالث: زيادة قبول البطاقات للمدفوعات الحكومية وبرامج الدفع عبر جميع المنصات، والرابع: إطلاق برامج للتثقيف المالي والشمول الرقمي، أما البند الخامس فيختص بالتعاون في إعداد القوانين التنظيمية لتطوير المدفوعات الرقمية.

وتعليقًا علي الاتفاقية، قال شهباز خان، نائب الرئيس الأول ورئيس الحلول التجارية وحركة الأموال لدى "فيزا" في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يسعدنا البدء في هذا التعاون الاستراتيجي مع شركة "TECH5"، حيث ستتركز جهودنا المشتركة على تعزيز الأنظمة الحكومية الرقمية في جميع أنحاء العالم، مع توفير اهتمام خاص لتطوير خدمات المدفوعات الرقمية وإدارة الهوية الرقمية. إننا ملتزمون بالشمول الرقمي والمالي، ونرى أن هذه الشراكة ستتيح الفرصة لتنفيذ البنية التحتية والخدمات للدفع القائم على الهوية الرقمية محليًا، وبالتالي إفساح المجال لإمكانات سوقية كبيرة".

وتشمل المكونات التقنية والبنية التحتية لمحفظة الهوية التي توفرها شركة "TECH5"عالميًا حزم أدوات تطوير البرمجيات (SDK) للقياسات الحيوية ومنصات برمجية لتسجيل القياسات الحيوية ومطابقتها بطرق غير تلامسية، وإصدار الهوية الرقمية وإدارتها.

ويمكن توزيع هذه الخدمات بسهولة ودمجها مع خدمات الدفع المُقدمة من "فيزا" وغيرها من المكونات التي تحمل قيمة مضافة والتي تدعم تنفيذ البنية التحتية الرقمية العامة وأسواق التجارة الإلكترونية.

ومن جانبه قال ميشيل فان دير هارست، المؤسس المشارك لشركة "TECH5" ورئيسها التنفيذي: "نتطلع إلى هذا التعاون الاستراتيجي مع شركة فيزا، والتعلم من خبراتها القيمة ومعرفتها بالسوق، والعمل المشترك على تطوير الجيل التالي من حلول الهوية الرقمية التي تدعمها محافظ الهوية الرقمية القائمة على منهجية SSI، مع التركيز بصورة خاصة على رقمنة المدفوعات الحكومية. ويسعد فريق "TECH5" أن يسهم في هذه الشراكة بما يملكه من فهم عميق وخبرة في تنفيذ عدد من مشروعات الهوية التأسيسية على المستوى المحلي، وذلك بالإضافة إلى ما سنقدمه من المكونات التقنية والبنية التحتية التي تدعم مطابقة القياسات الحيوية والهوية الرقمية وحلول محفظة الهوية للمدفوعات الآمنة التي تتم بكل سلاسة".

والجدير بالذكر أن تطوير العروض التي تجمع بين خدمات "Visa" و "TECH5" يفتح الآفاق لإمكانات سوقية كبيرة، وهو ما يفسح المجال لتنفيذ البنية التحتية والخدمات للدفع القائم على الهوية الرقمية على المستوى المحلي، وكذلك في المناطق الاقتصادية حيث يمكن تنفيذ هذه الخدمات في جميع أنحاء العالم.

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نبذة عن شركة TECH5®

تعد مجموعة TECH5 شركة عالمية متخصصة في التكنولوجيا، أسسها خبراء في مجال القياسات الحيوية، تركز على تطوير عروض ثورية لتقنيات القياسات الحيوية والهوية الرقمية من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وقد أدى الجمع بين الاستثمار المتواصل والتفاني في تطوير أساليب القياسات الحيوية التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي إلى تصنيف الخوارزميات التي تقدمها شركة TECH5 دائمًا ضمن الفئة الأعلى وفقًا لتصنيف المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) للتعرف على الوجه وبصمات الأصابع وبصمة العين. وتضم الأسواق المستهدفة لـشركة TECH5 كلاً من القطاعين الحكومي والخاص مع منتجات تدعم الهوية المدنية والهوية الرقمية، بالإضافة إلى حلول المصادقة التي توفر ضمان الهوية لحالات الاستخدام المختلفة.

نبذة عن شركة فيزا

فيزا هي شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية (مسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) تعمل على تسهيل المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وترتكز مهمتها على ربط العالم من خلال أفضل الشبكات المبتكرة والمريحة والموثوقة والآمنة، مما يساعد الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق النمو والازدهار. تؤمن "فيزا" بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، كما ترى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية: About Visa, visamiddleeast.com/blog و @VisaCEMEA.