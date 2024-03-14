الشراكة تعد جزءاً من مبادرة مدينة دبي الذكية، وتتماشى مع رؤية دائرة الأراضي والأملاك في دبي لرقمنة القطاع العقاري وإحداث نقلة نوعية في تحصيل الإيجارات

الشراكة تشكل عرضاً فريداً لتمكين المطورين والمستأجرين في منطقة الشرق الأوسط من تعزيز كفاءتهم ورأسمالهم العامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة- تعاونت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية (والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز V)، مع شركتي "ميريكس للاستثمار" وPayMate لرقمنة عمليات تحصيل الإيجارات من خلال تقديم ميزة "مزود حلول المدفوعات للشركات" من Visa عبر منصة PayMate.ويساهم هذا الحل، الذي أطلقته Visa في عام 2020، في تحويل المدفوعات التي تتم عبر البطاقات إلى الحسابات المصرفية للموردين الذين لا يقبلون الدفع باستخدام البطاقات.

ويتيح هذا الحل لشركة "ميريكس للاستثمار" تحويل مستحقات الإيجار إلى حسابها المصرفي من خلال مدفوعات البطاقات التجارية التي يقوم بها مستأجرو أصولها المتنوعة في الإمارات بما فيها "ذا بييتش" و"سيتي ووك". ويساهم ذلك في تعزيز كفاءة تحصيل إيجارات أصول البيع بالتجزئة التابعة للمجموعة والاستغناء عن عمليات التسوية اليدوية باستخدام طرق التحصيل التقليدية. كما يساعد هذا الحل المستأجرين على تعزيز رأسمالهم العامل مع إنجاز المدفوعات بواسطة البطاقات التجارية.

وتعكس هذه الشراكة التزام "ميريكس للاستثمار" الراسخ بتعزيز تجربة المستأجرين عبر تسهيل عمليات التحصيل، والحد من التدخل اليدوي، وتوفير خدمات موثوقة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة على يد خبراء متخصصين بهذا المجال.

وبهذه المناسبة، قال شهرام شمسائي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميريكس للاستثمار": "يسرنا التعاون مع Visa وPayMate لتحصيل مستحقات الإيجار من شركات البيع التجزئة. ونسعى إلى الاستفادة من ميزة ’مزود حلول المدفوعات للشركات‘ من Visa لرقمنة عمليات المدفوعات وتعزيز مستوى كفاءتها وشفافيتها. ويعكس هذا التحالف الاستراتيجي التزامنا الراسخ بتعزيز تجربة المستأجرين ودعم نموهم، كما يمدنا برؤى قيمة تساعدنا على اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين خطط الأعمال. ومن خلال تبني حلول Visa وPayMate الرائدة على مستوى القطاع، نتطلع إلى تقديم خدمات استثنائية لمستأجرينا الكرام".

وفي إطار تعليقها على هذه الشراكة، قالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في دولة الإمارات: "يسرنا التعاون مع ’ميريكس للاستثمار‘ وPayMate لتقديم ميزة ’مزود حلول المدفوعات للشركات‘ لسوق الإيجارات في دبي. ونسعى في Visa إلى تحقيق هدفنا في رقمنة وتسهيل عمليات تحصيل المدفوعات بين الشركات بما يضمن انتقال الأموال على نحو أكثر سرعة وسهولة وأماناً. ونؤمن بأن هذا التعاون سيساهم في حفز جهود التحول الرقمي لقطاع العقارات في الإمارة، ويدعم مساعي دائرة الأراضي والأملاك في تحسين عمليات تحصيل الإيجارات".

من جانبه، قال راكيش خانا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة PayMate: "يسرنا أن ندعم ’ميريكس للاستثمار‘ في تحصيل مستحقات الإيجار باستخدام منصتنا التقنية وبرنامج ’مزود حلول المدفوعات للشركات‘ من VISA. ويساهم ذلك في تمكين الشركة وأصول البيع بالتجزئة التابعة لها من رقمنة جميع عمليات مدفوعات الإيجار، وتقليل الاحتكاك عن طريق الحد من العمليات اليدوية وتوفير عمليات تسوية شاملة. وقد يمهد ذلك لطريقة جديدة في تحصيل مدفوعات الإيجار في المنطقة بما يتوافق مع رؤية مبادرة ’دبي الذكية‘ للتحول الرقمي".

ومع التحديات الحالية لقبول البطاقات في عمليات الدفع بين الشركات، يهدف تعاون Visa وPayMate في تقديم حل "مزود حلول المدفوعات للشركات" إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات المدفوعات باستخدام البطاقات، وذلك بالتوازي مع تعزيز فوائد رأس المال العامل وضمان التسوية الشفافة للمدفوعات عبر قنوات آمنة، الأمر الذي يوفر رؤى أساسية تساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والتنبؤ بالتدفقات النقدية، وتخطيط الأعمال.

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نبذة عن شركة "Visa":

Visa شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية: About Visa, Visa MENA Blog ، أو متابعة أخبارنا على تويتر:@VisaCEMEA.

نبذة عن "ميريكس للاستثمار"

تأسست شركة "ميريكس للاستثمار" في عام 2019، وهي مشروع مشترك بين "دبي القابضة" و"بروكفيلد لإدارة الأصول" يركز على ابتكار القيمة على المدى الطويل للمقيمين في دبي ولمجتمع الأعمال. تمتلك الشركة وتدير محفظة متنوعة من أصول البيع بالتجزئة، بما في ذلك "ذا بييتش" و"سيتي ووك" و"لا مير"، والتي تمتد على مساحة أكثر من 2 مليون قدم مربع وتستضيف أكثر من 550 مستأجراً للبيع بالتجزئة والترفيه والتسلية.

ومن خلال استثماراتها وشراكاتها الاستراتيجية، تسعى شركة إدارة الأصول هذه إلى إرساء مفهوم جديد لتفاعل الناس مع المدينة، حيث تعيد هندسة الطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع عملائها، وتمكنهم من إعادة تصور أساليب جديدة لتصميم المساحات الحضرية بهدف تأسيس وجهات نظيفة ومستدامة وسعيدة. وتعد "ميريكس للاستثمار" شريكاً مفضلاً وموثوقاً لرواد الأعمال المحليّين والشركات الإقليميّة والعالميّة.

نبذة عن PayMate

PayMate هي شركة رائدة لحلول المدفوعات مملوكة بالكامل لمجموعة PayMate الهندية المحدودة، وتُعنى برقمنة وأتمتة وتسهيل عمليات المدفوعات بين الشركات عبر سلاسل التوريد. وتهدف منصة PayMate إلى الارتقاء من مهام العمل الورقية التقليدية إلى نموذج العمل القائم على البرمجيات وتعزيز تدفقات المدفوعات الرقمية مثل الفواتير الرقمية والعديد من الميزات التكميلية. تمتلك الشركة أكثر من 391,000 عميلاً ومستخدماً في دولتي الهند والإمارات العربية المتحدة، وتتوسع بشكل نشط في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي. وتعد PayMate مزود حلول مدفوعات الشركات المعتمد من Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدعومة من Visa، وLightbox وRecruit Strategic Partners. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.paymate.ae، أو متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تطبيق لينكد إن.