دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن تعيين سليمة جوتيفا بمنصب نائب الرئيس والمدير العام لها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتولى سليمة كافة مسؤوليات شهباز خان الذي تمّت ترقيته لتولي منصب نائب الرئيس الأول لتدفقات المدفوعات الجديدة لدى Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي إطار مهامها الجديدة كمدير عام لشركة Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستعمل سليمة انطلاقاً من دبي لتتولى مسؤولية تطبيق الاستراتيجيات الشاملة للشركة في الدولة، بما في ذلك تطوير الأعمال وتحسين الموارد وإنشاء علاقات طويلة الأمد مع العملاء والجهات التنظيمية والأطراف المعنية الرئيسية الأخرى. وستحرص سليمة على قيادة أجندة Visa للابتكار وتلبية الطلب المتنامي من قبل المستهلكين والشركات والجهات الحكومية في الدولة لتوفير منظومة مدفوعات رقمية سلسة وآمنة. وعلى مدار 16 من العمل لدى Visa، شغلت سليمة مناصب مختلفة في أقسام تطوير الأعمال، بما في ذلك رئيس مبيعات Visa في روسيا.

أما شهباز خان، فسيكون مسؤولاً عن قيادة حلول Visa للشركات وحلول Visa المخصصة للقطاع الحكومي وخدمة Visa دايركت في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسيعمل على دعم عملاء الشركة وشركائها في القطاع الحكومي لاغتنام فرص النمو الواعدة التي تضمنها تدفقات المدفوعات الجديدة وأعمال حركة الأموال العالمية. وكان شهباز خان قد استهل مسيرته المهنية في Visa والمتواصلة منذ 11 عاماً بالعمل في Visa للاستشارات والتحليلات، وفي أعقاب ذلك، تمت ترقيته لشغل منصب مدير عام Visa في دولة الإمارات قبل أن يتولى مسؤوليات إضافية تشمل إدارة أعمال الشركة في الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

وفيما يتعلق بتعيين شهباز خان، قال أندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "شهدنا في Visa على مدار السنوات القليلة الماضية فرصاً واعدة واستثنائية عبر منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتحديداً في مجال تدفقات المدفوعات الجديدة وأعمال حركة الأموال، بما في ذلك قنوات حركة الأموال من الجهات الحكومية إلى المستهلك، ومن الشركات إلى المستهلك، ومن المستهلك إلى المستهلك. ونحن في Visa واثقون بأن خبرة ومعارف شهباز خان المعمّقة ستشكل حافزاً لنمو أعمال عملائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة".

وفي معرض تعليقها على تعيين سليمة جوتيفا، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومدير مجموعة Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: "انطلاقاً من حرصنا في Visa على تلبية تطلعات عملائنا، يسرنا الإعلان عن اختيار سليمة لقيادة عملياتنا في دولة الإمارات، والاستفادة من خبرتها الواسعة في القطاع لدعم توجهات دول المنطقة، لاسيما وأن هذا الاختيار جاء في وقت تتنامى فيه الفرص في مجالات المدفوعات والتجارة وحركة الأموال. واليوم وفي ظل إدارة سليمة، فإننا في Visa على ثقة بقدرتنا على توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية السلسة والآمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم مسيرة تحولها الاقتصادي نحو الرقمية".

لطالما كانت Visa سبّاقة في دعم مسيرة التحول الرقمي وابتكار تقنيات المدفوعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم. واليوم، تؤكد هذه التعيينات الجديدة التزام Visa بتحفيز الشمول المالي، ودعم الاقتصاد غير النقدي، وتعزيز ريادتها الإقليمية.

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نبذة عن شركة Visa

Visa شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية: About Visa, Visa MENA Blog ، أو متابعة أخبارنا على تويتر:@VisaMiddleEast.