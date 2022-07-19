مملكة البحرين: أعلنت شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن تكليف علي بيلون، مديرها العام في المملكة العربية السعودية، بمهام إضافية لقيادة عملياتها في البحرين وسلطنة عمان، وذلك بدءاً من 12 يوليو. وسيواصل بيلون أداء مهامه من الرياض. وضمن مسؤولياته الإضافية، سيتولى بيلون مهمة تطوير أجندة الابتكار لدى شركة Visa وتلبية الاحتياجات المتنامية للمستهلكين والشركات والجهات الحكومية في كلا البلدين لضمان حصولهم على تجربة مدفوعات رقمية تتسم بالسهولة والأمان.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: "يسعدنا تولي علي بيلون لمهامٍ إضافية تشمل قيادة عمليات شركتنا في البحرين وسلطنة عمان إضافة إلى دعم عملياتنا في المملكة العربية السعودية لتكون بمثابة مركز لمجموعة الأسواق الرئيسية هذه" وأضافت: "شهدنا خلال فترة تفشي الجائحة تزايد توقعات المستهلكين بالحصول على أفضل خدمات المدفوعات الرقمية، ونمو حاجة الشركات للانخراط في مشهد الاقتصاد الرقمي، ليس فقط لضمان استمراريتها، وإنما لتعزيز نموها وازدهارها. ونحن على ثقة بأنه تحت قيادة علي بيلون، سنمضي قدماً في توسيع قدرات قبول المدفوعات الرقمية بأسلوب في غاية الأمان والسلاسة في سلطنة عمان والبحرين، وسنواصل دعم اقتصاداتها وتعزيز زخم تحولها الرقمي".

من جانبه قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان: "يسعدني حصولي على هذه الفرصة القيمة لقيادة عمليات Visa في البحرين وسلطنة عمان، وتعزيز حضورها ودورها الفاعل كشريك موثوق للقطاع التجاري في هذه الأسواق الرئيسية. وأتطلع قدماً لتعزيز علاقات الشركة مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والجهات الحكومية والتجار والشركات والمؤسسات الأخرى، لاسيما وأن شراكتنا الوثيقة مع هذه الجهات تعتبر ركناً جوهرياً من استراتيجيتنا الطموحة لتوسيع نطاق الوصول إلى الاقتصاد الرقمي ووضع إمكاناته في متناول المزيد من المستهلكين والشركات في البحرين وسلطنة عمان".

ويتمتع علي بيلون بإمكانيات قيادية فذة، مع خبرة تتجاوز 20 عاماً في قطاعات المدفوعات والخدمات المصرفية والإدارة تؤهله لدعم مصدري بطاقات المدفوعات والمستحوذين والتجار والجهات الحكومية ضمن الأسواق الرئيسية لشركة Visa، سعياً لتحسين أرباحهم وتعزيز أعمالهم. وانضم بيلون إلى شركة Visa في عام 2012، ويتولى منذ ذلك الوقت مسؤولية الإشراف على الاستراتيجية الشاملة التي مهدت طريق الشركة للنجاح في المملكة العربية السعودية.

وتحت قيادة علي بيلون، نجحت Visa بتنمية قاعدة عملائها من المؤسسات المالية، وباتت تشمل البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية؛ في حين قدمت الشركة دعمها لمجموعة من العملاء والتجار الشركاء بمن فيهم شركات الطيران الوطنية، حيث مكنتها من تقديم أفضل منتجات المدفوعات العالمية من فئتها للمستهلكين والتجار في المملكة. كما أبرمت شراكة مع أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في السعودية لتقديم خدمات Visa للمدفوعات لملايين العملاء؛ وأطلقت أول شركة مالية غير مصرفية وتقنية مالية في المملكة، علاوة على تقنية قبول المدفوعات منخفضة التكلفة (Tap to Phone)

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية؛ إضافة إلى أول حلول التحويل بين البطاقات في المملكة العربية السعودية (Visa Direct)؛ ودعمت رقمنة المدفوعات الحكومية تماشياً مع رؤية السعودية 2030؛ وتعاونت مع الأطراف المعنية بالقطاع محلياً للمساعدة في ترسيخ ريادة المملكة العربية السعودية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني المدفوعات اللاتلامسية.

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نبذة عن شركة Visa

Visa شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية: Visa MENA ,About Visa Blog، أو متابعة أخبارنا على تويتر:@VisaMiddleEast