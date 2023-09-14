- الشراكة الاستراتيجية تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على خيارات الدفع المرنة في السوق المحلي

- في ظل تزايد انتشار خطط التقسيط، يهدف هذا الحل إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد معاملات التجزئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، والمسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V)، و"نيو باي"، شركة المدفوعات التابعة لبنك المشرق، عن تعاونهما لإطلاق أحد الحلول الجديدة المتميزة للدفع بالتقسيط في سوق دولة الإمارات. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تزويد المستهلكين بقدر أكبر من المرونة والراحة والملاءمة عند شراء احتياجاتهم.

وبموجب شروط الاتفاقية بين الطرفين، ستتعاون Visa و"نيو باي" لتطوير وإطلاق حل متطور للدفع بالتقسيط من شأنه إحداث نقلة نوعية في طريقة دفع المستهلكين مقابل معاملات التجزئة الخاصة بهم. وسيساهم هذا الحل في تمكين المستهلكين الذين يحملون بطاقات ائتمانية من تقسيم مشترياتهم إلى أقساط شهرية مريحة وسهلة الإدارة، ما يمكّنهم من إدارة ميزانياتهم بفعالية وجعل عمليات الشراء الكبيرة معقولة وميسورة التكلفة.

تأتي هذه الشراكة في وقت يبحث فيه المستهلكون بشكل متزايد عن خيارات الدفع التي توفر خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" التي تتوافق مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم المالية. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤخراً "يورومونيتور" في دولة الإمارات أن 48% من المستهلكين يجدون أن الأقساط تجعل الأسعار المرتفعة أكثر قابلية للإدارة وأقل عبئاً عليهم، بينما يعتقد 37% أن هذه الأقساط تساعد على التعامل مع النفقات غير المتوقعة. علاوة على ذلك، يرى 44% من العملاء أن الأقساط أكثر مرونة من خيارات الدفع الأخرى، واعترفت نسبة مساوية بإنفاق أكثر من المخطط له على الشراء بالتقسيط[1]. ومن خلال هذه الرؤى المستندة إلى البيانات، تلتزم Visa و"نيو باي" بتمكين المستهلكين من خلال تعزيز الراحة والمرونة المالية عبر حلهما المبتكر للتقسيط.

وبهذه المناسبة قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: "يسعدنا أن نعلن عن هذا التعاون الاستراتيجي مع ’نيو باي‘، لا سيما وأنه يأتي في وقت يشهد فيه الطلب على حلول الدفع بالتقسيط نمواً سريعاً في دولة الإمارات، مدعوماً بالبحث الذي أجرته ’يورومونيتور‘، وكشف أن 20% من حجم مشتريات المستهلكين بالبطاقات الائتمانية تم تحويله الآن إلى أقساط. نحن على قناعة من أن هذا الحل المبتكر سوف يواكب تطور احتياجات المستهلكين، فضلاً عن مساهمته في تعزيز عملية التحول الرقمي في سوق الإمارات".

من جانبه، قال فرناندو موريلو لوبيز. رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى "بنك المشرق": "تتيح لنا هذه الشراكة دمج خبرتنا في الحلول المالية مع شبكة ’فيزا‘ العالمية وقدراتها التكنولوجية. ونهدف من خلال هذا التعاون المشترك إلى توفير تجربة استثنائية للدفع بالتقسيط تُمكن المستهلكين من إجراء مشترياتهم بكل ثقة وراحة ومواءمة".

تم تصميم حل التقسيط من Visa لتلبية الطلب المتزايد على المدفوعات المرنة، بما يوفر أداة سلسة وفعالة للتسوق داخل المتاجر وعبر الإنترنت باستخدام بطاقة Visa. وباستخدام نموذج حل التقسيط من Visa، يمكن للمتسوقين إجراء عمليات الشراء عبر مختلف نقاط البيع وقنوات التجارة الإلكترونية بسهولة، وتحديد شروط الدفع الخاصة بهم. ولا يتطلب ذلك وجود تقييم ائتماني إضافي، ويمكن للمستهلكين استخدام بطاقاتهم الائتمانية المصرفية الحالية للتقدم بطلب الحصول على حل التقسيط، الذي يساهم أيضاً في سرعة النمو للتجار ويساعد على اكتساب العملاء من خلال تقديم حلول دفع مرنة.

والجدير بالذكر أن هذا الحل يدعم قدراً أكبر من المرونة والتحكم في التخطيط المالي للعملاء من خلال توزيع تكلفة السلع التي يحتاجون إليها من خلال حل تقسيط فوري للمستهلكين، بما يعزز تجربة دفع سلسة وخالية من المعوقات، فضلاً عن تعزيز الكفاءة التشغيلية للبنوك أيضاً.

علاوة على ذلك، يفتح حل التقسيط من Visa فرصاً للمعاملات العابرة للحدود من خلال قنوات محددة، حيث توجد خطط مستقبلية في أسواق رئيسية مثل المملكة العربية السعودية وقطر. وتهدف Visa من خلال التنفيذ الفعال لحل التقسيط المستند إلى الشبكة في مناطق مهمة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وآسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا، إلى تمكين المستهلكين بخيارات دفع مرنة وزيادة معدلات التحويل للتجار.

ومن المتوقع أن يتم قريباً إطلاق حل الدفع بالتقسيط الجديد في دولة الإمارات. وبمجرد تنفيذه، سيتمكن المستهلكون من الاستفادة من هذا الخيار المريح والمرن للدفع لدى تجار التجزئة المشاركين في مختلف القطاعات.

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