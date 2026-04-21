• الحل حالياً فى مرحلة تجريبية و تم طرحهمع عدد من الشركاء المختارين بما في ذلك الدار، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وديدو، وهاينوت، وميش، وبايابلي، وسمفين، وسيتم التوسع فيه ليشمل المزيد من الشركاء هذا العام

سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة، أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، اليوم عن إطلاق Intelligent Commerce Connect، وهو حل تقني جديد يُسهل على الشركات الاتصال بالتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمشاركة فيها. يعمل "Intelligent Commerce Connect" كمنصة متكاملة لا تعتمد على شبكة أو بروتوكول أو مخزن رموز محدد، حيث يوفر نقطة انطلاق سهلة للتجارة القائمة على الوكلاء لكل من مطوري الوكلاء والتجار والمُمكِّنين.

مع تزايد اعتماد المستهلكين على وكلاء الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات الشراء، تحتاج الشركات - سواء كانت تقوم ببناء الوكلاء، أو البيع لهم، أو معالجة المعاملات - إلى طريقة سهلة للبدء. ويلبي الحل التقني Intelligent Commerce Connect، وهو جزء من مجموعة حلول Visa للتجارة الذكية Visa Intelligent Commerce، هذه الحاجة.

ويُتيح نظام Intelligent Commerce Connect من خلال تكامل واحد عبر منصة Visa لقبول المدفوعات، بدء عمليات الدفع الآمنة، وترميز المعاملات، والتحكم في الإنفاق، والمصادقة. كما يتيح هذا الحل للوكلاء الدفع باستخدام بطاقات Visa وغيرها من البطاقات الأخرى*، ما يوفر المزيد من الخيارات في كيفية دفع الوكلاء، ما يسهل على المنظومة بأكملها تبني تجارب مدفوعات الوكلاء.

وفي هذا السياق، قالت ليلى سرحان، نائب الرئيس الأول ومدير أعمال Visa في منطقة شمال أفريقيا ودول المشرق العربي وباكستان: "من الشركات الصغيرة إلى أكبر متاجر التجزئة في العالم، تقوم Visa بتسهيل عمليات الدفع اليومية للمستهلكين ملايين المرات. ويوفر حل Intelligent Commerce Connect نفس البنية التحتية الموثوقة لقبول المدفوعات في عالم التجارة الناشئ القائم على الذكاء الاصطناعي، بحيث يُمكن للشركات أن تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي الشراء نيابةً عن المستهلكين، بشكل آمن وعلى نطاق واسع".

المزايا الرئيسية للحل التقني Intelligent Commerce Connect:

• يعمل مع مزودي رموز الشبكات الرئيسيين : يمكن لمنصات الوكلاء الاندماج مع البنية التحتية الحالية للبطاقات وتجنب الاعتماد على مزود واحد فقط.

• قبول سلس للمدفوعات التي يبدأها الوكلاء: يسهم في تمكين التجار من قبول المدفوعات التي بدأت عبر بروتوكولات الوكلاء الرئيسية، بما يشمل: بروتوكول الوكيل الموثوق، وبروتوكول مدفوعات الأجهزة (MPP)، وبروتوكول التجارة عبر الوكلاء (ACP)، وبروتوكول التجارة العالمي (UCP).

• إتاحة الوصول إلى كتالوجات التجار على منصات الذكاء الاصطناعي: يساعد التجار على إتاحة الوصول إلى قوائم منتجاتهم وتفاصيلها (مثل الأوصاف والمواصفات والأسعار، وما إلى ذلك) ليتمكن المستهلكون من اكتشافها واختيارها وإتمام عملية الشراء ضمن تجربة منصة الذكاء الاصطناعي.

• دعم الجهات المُمكنة لمعالجة معاملات الوكلاء نيابة عن التجار: يمكن لمنصةVisa لقبول المدفوعات إدارة التنسيق والامتثال لمعايير PCI لجهات التمكين التي تدعم معاملات التجار.

تكامل واحد عبر منصة Visa لقبول المدفوعات: متوافر من خلال تكامل واحد موثوق على منصة Visa لقبول المدفوعات Visa Acceptance Platform، وهي مجموعة أدوات دفع معيارية تدعم ملايين نقاط الدفع - مثل عمليات الدفع عبر الإنترنت أو داخل التطبيقات والأسواق الإلكترونية.

لمزيد من المعلومات عن Intelligent Commerce Connect، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://corporate.visa.com/en/products/intelligent-commerce-connect.html .

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال.

-انتهى-

#بياناتشركات