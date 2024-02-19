الشراكة الإقليمية الأولى من نوعها تستفيد من حل Visa Direct لتمويل الحسابات العابرة للحدود في تبسيط عملية الاستثمار العقاري الرقميّ

الشراكة تتيح للمستثمرين الإقليميين والدوليين وصولاً أكثر سهولة إلى السوق العقارية المزدهرة في دولة الإمارات

الحلّ يدعم إجراء مدفوعات دولية فورية وفعالة من حيث التكلفة، وتحويل الأموال إلى الحسابات عبر الحدود لتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاونت شركة Visa، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، مع شركة Checkout.com ومنصة "ستايك"، المنصة الرائدة للاستثمار العقاري الرقميّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتقديم حلّ مبتكر لتمويل الحسابات عبر الحدود. وتتيح هذه الشراكة الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي للعملاء الاستفادة من حل Visa Direct لإرسال الأموال إلى الحسابات عبر الحدود، مما يمكّنهم من نقل الأموال بسلاسة وسرعة إلى حساباتهم على منصة "ستايك" لاستثمارها في العقارات الرئيسية المؤجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل هذا الحلّ المتطور على تبسيط مشهد الدفع الرقمي العالمي المعقد، مما يضمن القيام باستثمارات سلسة ومريحة من أي مكان في العالم ويؤمن التغطية اللازمة على مدار الساعة وطوال أيام السنة. علاوةً على ذلك، يوفر هذا الحل فرصةً استثماريةً رقميةً جديدةً للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حدٍّ سواء، حيث يسهل دخولهم إلى السوق العقاري المزدهر في دولة الإمارات.

وفي إطار تعليقها على هذا الشراكة، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس ومدير Visa في دولة الإمارات: "نلتزم في Visa بتمكين الأفراد والشركات من نقل الأموال محلياً وعالمياً. ويمثل التعاون مع شركة Checkout.com ومنصة ’ستايك‘ أول خطواتنا لتنفيذ خطتنا الرامية لإرسال الأموال إلى الحسابات عبر الحدود من أجل تمويل التداولات العقارية. وبفضل ميزة الدفع الرقمي المبتكرة هذه، سيصبح الاستثمار في قطاع العقارات المزدهر في دولة الإمارات ممكناً من أي مكان في العالم الآن، وأكثر سهولة وسرعة وأماناً من أي وقت مضى".

ومن جانبه، قال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لشركة Checkout.com في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بصفتنا مزوداً رائداً لحلول الدفع، تعد المرونة والسرعة والدقة في الأداء عوامل بالغة الأهمية في مجال عملنا، ونحن فخورون بتجسيد هذه المزايا من خلال خدماتنا. ولذلك قمنا بتبني حل Visa الجديد فور إطلاقه، سيّما وأنه يتماشى مع التزامنا تجاه عملائنا من التجار بمواصلة تعزيز معدلات قبول المدفوعات لديهم مع تقليل التكاليف وتحسين أدائهم قدر الإمكان".

كما أعرب أبونداندولو عن حماسه لتوسيع نطاق هذا الحل المبتكر العابر للحدود ليشمل منصة "ستايك"، مؤكداً ثقته بأن هذا الحل سيمكنهم من تبسيط عمليات الدفع بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة بالتوازي مع تحسين الأداء.

وفي هذا السياق، قال منار محمصاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "ستايك": "نحن في ’ستايك‘ متحمسون جداً للمساهمة في جعل الاستثمار العقاري سهلاً ومتاحاً للجميع، بغض النظر عن مكان تواجد المستثمر. ومن خلال شراكتنا الجديدة مع شركتي Visa وCheckout.com لم نقم فقط بتعزيز ترابطنا ووصولنا العالمي فحسب، بل قدمنا كذلك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ابتكاراً يعتبر الأول من نوعه، والذي يمكّن المزيد من الناس حول العالم من التواصل معنا بسلاسة، والاستثمار بسهولة عبر منصتنا في قطاع العقارات الحيوي في هذا الجزء من العالم. وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافنا الرامية لجعل الاستثمار العقاري عابراً للحدود بكل ما للكلمة من معنى".

وفي ضوء التوسع الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، يسجل سوق العقارات نمواً كبيراً. ووفقاً لشركة الاستشارات العقارية ValuStrat، شهد الربع الثالث من عام 2023 أعلى مكاسب رأسمالية فصلية على مدار عقد كامل، مع ارتفاع تقييمات العقارات الرئيسية بنسبة 16.5% على أساس سنوي. والجدير بالذكر أن تقييمات الفلل تجاوزت الذروة التي سجلتها في عام 2014 بنسبة 2.6%، مما يعكس زيادة كبيرة في أسعار الفلل بنسبة 19.8% على أساس سنوي و7.6% على أساس ربع سنوي[1].

ويوفر Visa Direct حلاً متميزاً يرتكز على أكثر من 60 عاماً من الخبرة في المجال، وهو يمثل اليوم شبكة واسعة لنقل الأموال، والتي تصل إلى أكثر من 190 سوقاً وتجمع بين مليارات نقاط النهاية للبطاقات والحسابات والمحافظ. كما يسمح هذا الحل بإجراء مدفوعات سريعة وآمنة خلال السفر في جميع أنحاء العالم. وقد ساهمت هذه الشراكة الاستثنائية بين Visa وCheckout.com و"ستايك" بإعادة تعريف المشهد العقاري من خلال دفع عجلة الابتكار فيه وتسريع اعتماده لحلول الدفع الجديدة.

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