تعاونت Visa مع "كاشي" لتنظيم ورش عمل التوعية المالية في المدارس في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تزامناً مع مساعي Visa لتوسيع نطاق برامجها التثقيفية

منهاج شامل يساعد الطلاب من مختلف الأعمار على اكتساب مهارات إعداد الميزانية والادخار والإنفاق المسؤول وغيرها من أساسيات التمويل الشخصي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت Visa وبالشراكة مع "كاشي" (Cashee)، منصة الخدمات المصرفية والتكنولوجيا التعليمية المخصصة لليافعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلسلة من ورش العمل التوعوية في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تزويد المعلمين بمناهج دراسية مخصصة لتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب.

وتأتي ورش العمل الجديدة في إطار مشاركة Visa بفعاليات النسخة العاشرة من "أسبوع المال العالمي"، المبادرة السنوية التي تنظمها "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية". وبالتعاون مع الشركات المشاركة، تهدف الحملة التي تستمر من 21 حتى 27 مارس إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى الشباب حول العالم.

وتماشياً مع شعار نسخة هذا العام من "أسبوع المال العالمي" والمتمثل في "شيّد مستقبلك، تعامل مع المال بحكمة"، طوّرت Visa منهاجاً شاملاً لتمكين الطلاب من اكتساب مهارات التخطيط والتفكير للمستقبل وإعدادهم للمضي قدماً عبر مشهد مالي عالمي يشهد تحولاً متسارعاً نحو الرقمية والابتكارات التقنية.

يتوفر البرنامج للأطفال من مختلف الأعمار، وسيعمل على استكشاف أساسيات التمويل الشخصي مثل إعداد الميزانية والادخار والإنفاق المسؤول واستخدام الرصيد الائتماني.

وفي هذا السياق، قال كارل مانلان، نائب الرئيس للشمول المالي والاستدامة لدى Visa في منطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يمتد التزام Visa الراسخ بالتوعية المالية حول العالم على مدار أكثر من 20 عاماً[1]، وقد أدركنا من خلال عملنا المتواصل طوال تلك الفترة أن ردم الفجوة المعرفية في الثقافة المالية ليس مسؤولية المعلمين وحدهم. ولهذا يتعين على المؤسسات المالية العالمية البارزة التي تمتلك خبرة واسعة في القطاع أن تتعاون مع المؤسسات التعليمية ضماناً لتزويد الأجيال الشابة بالمهارات العملية والأساسية لإدارة الشؤون المالية".

من جهتها، قالت سميتا جوش، الشّريك المؤسس والرّئيس التّنفيذي لمنصّة "كاشي": "نفخر بالمشاركة في ’أسبوع المال العالمي‘ الذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتميز هدفنا من خلال هذه المشاركة في بالبساطة والطموح في آن معاً، حيث نعتزم زيارة المدارس في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة للتحدث إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال واليافعين حول الوعي المالي. ونغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالشكر لشركائنا في Visa على دعم ’كاشي‘ في إطلاق هذه المبادرة المهمة".

وتحظى ورش العمل بدعم برامج التوعية المالية الحائزة على الجوائز والتي تقدمها Visa حالياً مثل برنامج المهارات المالية العملية (Practical Money Skills)[2] وبرنامج المهارات المالية الشخصية (MyMoneySkills)، إضافة إلى الألعاب عبر الإنترنت مثل لعبة كرة القدم للتوعية المالية (Financial Football) ولعبة الألغاز [3](Cash Puzzler). وحتى تاريخه، وصلت برامج التوعية والتثقيف المالي من Visa إلى ملايين المستهلكين حول العالم، وهي متوفرة في 44 دولة ومترجمة إلى 18 لغة[4].

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نبذة عن شركة Visa

Visa شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية: About Visa, Visa MENA Blog ، أو متابعة أخبارنا على تويتر:@VisaMiddleEast.

حول أسبوع المال العالمي:

يعد "أسبوع المال العالمي" حملة توعية عالمية تنظمها سنوياً "الشبكة الدولية للتعليم المالي" التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD/INFE)، لضمان تمكين شباب العالم من اكتساب الوعي المالي في مرحلة مبكرة، والمعارف والمهارات والمواقف والسلوكيات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في الوصول إلى الرفاه المالي.

نبذة عن كاشي

تدعم منصّة كاشي المُراهقين والشّباب عن طريق توفير بطاقة Visa وتطبيق رقمي مجّاني يُساعدهم على إدارة أموالهم بفعاليّة وتعليمهم أساسيات المسؤولية الماليّة والتّعامل مع المال، وهي من منصّات التّكنولوجيا المالية في الإمارات العربيّة المُتّحدة الحائزة على جوائز عدّة في المجال التّقني وتسعى للتّوسّع لتشمل كافّة دول منطقة الشّرق الأوسط. ستنطلق منصّة كاشي رسميًا في الإمارات العربيّة المُتّحدة في أبريل عام 2022.

لمزيد من المعلومات، لا تتردّد في التّواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الآتي: info@cashee.com