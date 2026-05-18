في الأردن

عمان، الأردن - كشفت تقرير "تحديات الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية" الصادر عن Visa في الأردن، أن تبسيط عملية الدفع الإلكتروني مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان، يشكّل عاملاً أساسياً لتسريع تبني التجارة الإلكترونية.

ويُظهر التقرير نشاطاً لافتاً في التسوق الرقمي، حيث يشتري نحو 8 من كل 10 مستهلكين في الأردن (79%) البقالة والمشروبات عبر الإنترنت بشكل أسبوعي، إلى جانب وجود دفع إلكتروني متكرر في فئات مثل الأزياء والإكسسوارات، والكتب والترفيه. ويعتمد هذا الزخم الواضح بشكل كبير على الهواتف المحمولة، إذ يفضّل 91% من المتسوقين إتمام مشترياتهم مباشرة عبر الهواتف الذكية.

وبينما يواصل اعتماد التجارة الإلكترونية مساره التصاعدي، يكشف تقرير "تحديات الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية" عن فرص واعدة أمام تجار التجزئة وأصحاب المتاجر لتحسين تجربة إتمام الشراء، ورفع مستوى رضا العملاء.

ويشير التقرير إلى أن التحديات التي يواجهها المستهلكون خلال عملية الدفع عبر الإنترنت قد تؤدي إلى تراجعهم عن إتمام عمليات الشراء. فقد أوضح ثلاثة أرباع المتسوقين (76%) أنهم تخلوا عن عمليات شراء عبر الإنترنت نتيجة مخاوف أمنية، أو عدم توفر بيانات البطاقة بسهولة، أو حدوث أخطاء تقنية في النظام. كما تُعد إعادة إدخال بيانات البطاقة من أبرز التحديات المطروحة، حيث اعتبرها 47% إجراءً مرهقاً بشكل ملحوظ. وإلى جانب ذلك، أشار أكثر من نصف المستهلكين إلى أنهم سيكونون أكثر إقبالاً على التسوق عبر الإنترنت في حال توفّر خيار دفع موحّد وأكثر بساطة وسلاسة.

وتبقى مسألة الأمان أولوية قصوى لدى المتسوقين عبر الإنترنت في الأردن؛ حيث تُظهر نتائج التقرير أن 85% منهم تجنّبوا التسوق عبر موقع إلكتروني معيّن بسبب عدم ثقتهم في حماية بيانات بطاقاتهم على ذلك الموقع. كما ينعكس هذا التركيز على الأمان في خيارات الدفع، حيث أشار 39% إلى أن الحماية الأمنية تُعد عاملاً رئيسياً في اختيار بعض طرق الدفع دون غيرها. وفي المقابل، عبّر الغالبية (93%) عن شعور أكبر بالثقة في حال كانت عمليات الدفع مؤمّنة باستخدام خصائص التحقق البيومتري.

الابتكار من أجل مستقبل رقمي أكثر سلاسة

من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها المستهلكون، مثل الإدخال اليدوي لبيانات البطاقة والحاجة إلى تعزيز مستويات الأمان، يمكن الاستفادة من كامل إمكانات ومزايا التجارة الإلكترونية. وتوفر خدمة Click to Pay من Visa تجربة دفع مبسّطة وآمنة للمتسوقين دون الحاجة إلى إنشاء حساب، مما يلغي عناء إدخال بيانات البطاقة بشكل متكرر، مع ضمان تخزين هذه البيانات بأمان وحمايتها عبر أنظمة Visa المتقدمة، بدلاً من الاحتفاظ بها لدى كل تاجر على حدة. وفي هذا السياق، تتيح تقنية Visa Payment Passkey المصادقة البيومترية دون كلمات مرور، لتقديم تجربة دفع أسرع وأكثر أماناً عبر الإنترنت.

وقال ماريو مكارى، المدير العام لشركة Visa فى منطقة المشرق: "تُبرز نتائج تقرير ’تحديات الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية‘ الفرص الكبيرة المتاحة أمام تجار التجزئة والتجّار لتعزيز إمكانات التجارة الإلكترونية في الأردن، من خلال معالجة أبرز التحديات التي يواجهها المستهلكون، مثل إدخال البيانات يدوياً والمخاوف المتعلقة بالأمان. وتأتي حلول Visa المبتكرة، مثل Click to Pay وVisa Payment Passkey، لتقدّم تجارب دفع سلسة وآمنة وموثوقة تلبي تطلعات المستهلكين. ومن خلال تبسيط عملية الدفع وتعزيز مستويات الحماية، تواصل Visa التزامها بتعزيز الثقة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل التجارة في الأردن".

حول تقرير "تحديات الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية"

يبحث تقرير "تحديات الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية" منVisa، والذي أجرته شركة "فور سايت" للبحوث والتحليلات، في الوضع الراهن لتجارب الدفع عبر الإنترنت والأثر المحتمل لتبني حل Click to Pay في الأردن. وتستند النتائج إلى استبيان إلكتروني شمل 317 متسوقاً نشطاً عبر الإنترنت (تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً) في مدن الزرقاء وإربد وعمّان، ممن قاموا بعملية شراء عبر المنصات أو مواقع التجارة الإلكترونية خلال الشهر الماضي.

