الشراكة ستساهم في تسريع الابتكار في مجالات حيوية كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية من خلال جهود البحث المشترك والتدريب المتخصص

ستقدم Visa برامج منح الشهادات في أكاديمية أبوظبي العالمي ( ADGM ) لرفع مهارات الكوادر العاملة في القطاع المالي في دولة الإمارات ودعم جهود التوطين

برامج منح الشهادات في أكاديمية أبوظبي العالمي ( ) لرفع مهارات الكوادر العاملة في القطاع المالي في دولة الإمارات ودعم جهود التوطين يهدف التعاون إلى إرساء نموذج مثالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاستراتيجية الوطنية "نحن الإمارات 2031" و"رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030" وبما يتماشى مع برنامج تحول البنية التحتية المالية للمصرف المركزي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- وقّعت Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، اليوم مذكرة تفاهم استراتيجية مع أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA)، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي (ADGM). وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون Visa وأكاديمية أبوظبي العالمي لتعزيز الابتكار والتعليم والتطوير في القطاع المالي بدولة الإمارات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "نحن الإمارات 2031" ودعماً لبرنامج برنامج تحوّل البنية التحتية المالية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الرامية إلى بناء اقتصاد قوي يستشرف المستقبل.

ووقّع مذكرة التفاهم جوان كبه ، نائب الرئيس الأول، رئيس العلاقات الحكومية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Visa، وعبد الله السويدي، عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) ، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.

وتشمل مجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم جهود البحث والتطوير المشتركة، وتنمية مهارات المهنيين في القطاع المالي. فيما يتعلق بالبحث والتطوير، ستتعاون Visa مع مركز أبحاث أكاديمية أبوظبي العالمي(ADGM) لإجراء مشروعات بحث مشترك حول مواضيع بالغة الأهمية مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وابتكارات القطاع المالي. ويهدف الطرفان إلى تسهيل تبادل المعرفة وتعزيز البحوث التطبيقية لدفع الابتكار في المجتمع المالي في دولة الإمارات.

وفيما يتعلق بتطوير المهارات، ستقدم Visa– من خلال جامعة Visa– مجموعة من برامج التدريب ومنح الشهادات في أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM). وتهدف هذه البرامج من خلال محتوياتها المختارة بعناية والدورات والندوات الرقمية، إلى صقل مهارات العاملين في القطاع وتزويدهم بالمعرفة الضرورية، إلى جانب دعم جهود التوطين، وبناء قوة عاملة قادرة على التعامل مع تغيرات المستقبل ومواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي الحيوي والمزدهر.

وبهذه المناسبة، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات: "نفخر بشراكتنا مع أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) ، ونؤكد التزام Visa تجاه دولة الإمارات ورؤية أبوظبي ببناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. ونسعى من خلال مشاركة خبراتنا في مجال المدفوعات والأمن السيبراني وابتكارات التكنولوجيا المالية، إلى دعم وتمكين المتخصصين في القطاع ومساعدتهم على تشكيل مستقبل المشهد المالي في الإمارات. كما يعكس هذا التعاون قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تماشياً مع الأهداف الوطنية، لإحداث التحول في الاقتصادات بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة الأفراد والشركات والمجتمعات. ومن خلال هذا التحالف، تبني Visa على جهودها في تعزيز أجندة التحول الرقمي في الإمارات والمساهمة في نموها ونجاحها على المستوى العالمي".

من جانبه، قال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز الأبحاث التابع لها: "تشكل شراكتنا مع Visa محطة بارزة نحو تحقيق رسالتنا المشتركة بدفع الابتكار وتنمية وتطوير الخبرات المهنية المتخصصة والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات لاقتصاد المعرفة القائم على التقنيات الرقمية المتطورة. ومن خلال الاستفادة من القدرات عالمية المستوى لأكاديمية أبوظبي العالمي في مجالات التدريب والبحث إلى جانب الخبرات العالمية لشركة Visa، سندعم القطاع المالي بالأدوات والمواهب والكفاءات اللازمة لتحقيق التميز في مشهد سريع التغير. ونلتزم معاً بالعمل على تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة والنمو المستدام، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد".

ويشكل هذا التحالف الاستراتيجي بين Visa وأكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM)خطوة إيجابية ستدعم نمو القطاع المالي في دولة الإمارات، إلى جانب دفع الابتكار، وتطوير الكوادر المؤهلة بالمعارف والخبرات اللازمة. وتماشياً مع الأهداف الاقتصادية للدولة، يسعى الطرفان من خلال تعاونهما إلى المساهمة في تعزيز رحلة النمو المستمرة في الدولة وتسريع التحوّل الرقمي.

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نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية About Visa أو visamiddleeast.com/blog ومتابعة أخبارنا عبر @VisaCEMEA.

نبذة عن أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA)

تعد أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA) ذراع المعرفة للمركز المالي الدولي لأبوظبي. وأُسّست أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA) لتصبح واحدة من الأكاديميات الرائدة في المنطقة في المجال المصرفي والمالي والخدمات العامة. وتماشيًا مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء قطاع اقتصادي قوي ومرن، نحرص على تزويد الكيانات العاملة في السوق وكافة مكوّنات المجتمع ببرامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى. وقدمت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA) العديد من البرامج التدريبية للقطاعين المالي والرقمي، حيث أبرمت شراكات مع كبار خبراء القطاع والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة لتصميم وتوفير البرامج، وإنتاج البحوث الأساسية التطبيقية ذات الصلة بالقطاع المالي والتي تستجيب للتوجهات المستقبلية.

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