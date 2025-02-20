تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار تعاوني بموجبه توفر شركة فيزا حلولها المتقدمة في مجال الأمن السيبراني، تماشياً مع استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي الرقمية وبما يعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار في مجال الأمن السيبراني.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمزV)، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في منظومة المدفوعات الرقمية من خلال توفير حلول متقدمة لاستخبارات التهديدات. وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزام مصرف أبوظبي الاسلامي بتعزيز بنيته التحتية فيما يتعلق بالأمن السيبراني وتحسين قدراته على حماية معاملات ومدفوعات عملائه

ووقع على هذه الاتفاقية كل من السيد محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الاسلامي مع الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمي لشركة “فيزا” ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجيعلى هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، حيث تنص على إرساء إطار بموجبه يتسنى لمصرف أبوظبي الإسلامي الاستفادة من قدرات الأمن السيبراني المتطورة لشركة Visa، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمنع الاحتيال وتقنيات تقييم المخاطر في الوقت الفعلي لتعزيز أمن الدفع ومكافحة التهديدات الناشئة، ما يمثّل خطوة كبيرة نحو تعزيز مشهد الأمن السيبراني في دولة الإمارات بالتماشي مع استراتيجية الدولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لشركة Visa ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي: "في ظل التطور المستمر للتهديدات السيبرانية والوتيرة السريعة لرقمنة الخدمات المالية، نؤكد التزامنا بتعزيز أمن نظم المدفوعات بدولة الإمارات. وتواصل Visa الاستثمار الاستراتيجي في التكنولوجيات الناشئة لمساعدة شركائنا على إرساء استراتيجيات إدارة مخاطر تواكب المستقبل وتستطيع الاستفادة من الفرص وتخطّي التحديات التي تواجهنا اليوم. وتشكّل هذه الاتفاقية إنجازاً هاماً في مسيرتنا، ويسرنا التعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي لاختبار حلول الأمن السيبراني المقدمة من جانب Visa، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد عالمياً في مجال الابتكار في قطاع الأمن السيبراني".

من جانبه، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي :" في اطار تنفيذنا لرؤية 2035 والتي تتضمن استمرار تطور الخدمات المصرفية الرقمية، يظل الالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني أولوية قصوى لمصرف أبوظبي الإسلامي. ويعكس تعاوننا مع Visa نهجنا الاستباقي في تبنّي أحدث تقنيات الأمن السيبراني لحماية عملائنا، وتقديم تجارب مصرفية رقمية آمنة، سلسة، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال تعزيز قدراتنا في مكافحة الاحتيال، تساهم هذه الشراكة في ترسيخ التزام المصرف بحماية المعاملات الرقمية، ودعم رؤية دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في الابتكار في مجال الأمن السيبراني."

وتلعب شركة Visa دوراً رائداً في حلول الأمن السيبراني من خلال تقديم خدمات متقدمة للكشف عن التهديدات والحماية منها مدعومة بمزايا الذكاء الاصطناعي وتسجيل التعاملات بالزمن الحقيقي مثل التصريح المتقدم ومدير المخاطر في Visa. وتساعد حلول المصادقة وكشف تهديدات المعاملات التي تقدمها الشركة على التقليل من التعرّض لعمليات الاحتيال. وأطلقت Visa حزمة من الحلول لحماية المعلومات وبيانات الاعتماد بهدف حماية حركة الأموال العالمية، لا سيما مع استهداف التهديدات للهويات وجميع المعلومات، فضلاً عن معاملات الدفع.

ويسلط التعاون بين Visa ومصرف أبوظبي الإسلامي الضوء على التزام الجانبين بتحفيز الابتكار في مجال أمن المدفوعات، وضمان أمن ونزاهة المعاملات الرقمية بما يدعم رؤية الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع الأمن السيبراني.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية About Visa أو visamiddleeast.com/blog ومتابعة أخبارنا عبر VisaMiddleEast@.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 226 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز.(ADIB)



و يتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة

بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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