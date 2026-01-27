الدوحة، قطر : أعلن بنك دخان عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع تطبيق رفيق، أول منصة وطنية شاملة للتجارة الإلكترونية وأسلوب الحياة في قطر، كإضافة جديدة لمساعي البنك الهادفة إلى منح عملائه قيمة مضافة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية.

جرى توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لبنك دخان بمدينة لوسيل، بحضور كبار ممثلي كلا المؤسستين، إلى جانب وسائل الإعلام والجهات المعنية من القطاع الرقمي في قطر.

تتسق هذه الشراكة في جوهرها مع رؤية بنك دخان الاستراتيجية التي تستهدف التكامل مع المنصات الرقمية الموثوقة، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل تجارب مع أسلوب الحياة والاحتياجات اليومية للعملاء، مع تعزيز الابتكار القائم على مرونة الوصول وكفاءة التجربة، والالتزام التام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. بموجب هذه الاتفاقية، يمكن للعملاء المؤهلين من حاملي بطاقات Visa الائتمانية (إنفينيت، سيغنتشر، وبلاتينيوم)، تفعيل خدمة "رفيق برو" مقابل رسوم رمزية تبلغ ريالاً واحدًا فقط في الشهر بدلاً من السعر المعتاد البالغ 35 ريالاً قطريًا، وذلك لغاية 31 ديسمبر 2026. وللاستفادة من هذا العرض، يتعيّن على العملاء تسجيل بطاقة Visa الائتمانية الخاصة ببنك دخان في تطبيق رفيق، أما عملاء البنك حاملي هذه البطاقات ممن لديهم اشتراك سارٍ في خدمة رفيق برو، سيكون بإمكانهم الاستفادة من هذا العرض بمجرد انتهاء فترة اشتراكهم الحالية.

تعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان:

"إن الشراكات الاستراتيجية الناجحة هي التي تتجاوز حدود المعاملات المصرفية التقليدية، ويأتي تعاوننا مع تطبيق رفيق كخطوة لدمج مزايا أسلوب الحياة العصري مع حلول البطاقات الائتمانية التي نقدمها، موفرين بذلك تجربة رقمية سلسة وقيمة استثنائية. "

ومن جانبه، قال السيّد أحمد عبد الله، المستشار الإعلامي لشركة رفيق:

"سعداء بهذه الشراكة مع بنك دخان والتي تعتبر علامة فارقة في مسيرة تطبيق رفيق؛ إذ تتيح لنا توسيع انتشار خدمات رفيق برو لتصل إلى شريحة أوسع من الجمهور، كما تدعم جهودنا لتقديم قيمة حقيقية لعملائنا عبر حلول مبتكرة وتجارب يومية أكثر راحة وأمانًا."

كذلك، تتيح خدمة رفيق برو للعملاء حزمة متكاملة من المزايا الحصرية مصممة لتسهيل متطلبات الحياة اليومية، بدءًا من خدمات المطاعم وصولاً إلى الاحتياجات الأساسية، وذلك عبر دمج هذه التجارب في روتينهم المعتاد بأسلوب أكثر مرونة. وبتقديم الاشتراك بسعر رمزي، يهدف العرض إلى تحفيز قاعدة أوسع من العملاء على الاستفادة من الخدمات الرقمية المتطورة، مع توفير مزايا أكثر لحاملي بطاقات بنك دخان الائتمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تؤسس لتعاون طويل الأمد بين بنك دخان وتطبيق رفيق، يرتكز على الابتكار والتمكين الرقمي، الذي يضع العميل في صميم اهتمامه، والشراكات التي تربط الخدمات المالية بالحياة اليومية بشكل فعّال. هذا، يمكن للعملاء معرفة المزيد من التفاصيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.dukhanbank.com، أو الاتصال بمركز اتصال بنك دخان على الرقم 8008555.

نبذة حول بنك دخان:

تأسس بنك دخان ش.م.ع.ق. في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بسجل تجاري رقم 38012 بتاريخ 28 يناير 2008 ("تاريخ التأسيس"). بدأ بنك دخان ("البنك") أنشطته في 1 فبراير 2009 بموجب ترخيص مصرف قطر المركزي رقم (ر.م/19/2007). يعمل البنك وشركاته التابعة (يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة" ويشار إليهم بشكل فردي بـ "شركات المجموعة") بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تحدده هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقًا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. يتم القيام بالأنشطة الاستثمارية لغرض أصحاب المال وبالنيابة عن العملاء.

يعمل البنك من خلال فرعه الرئيسي الواقع في مدينة لوسيل بالدوحة وفروعه التسعة المنتشرة في دولة قطر. البنك مملوك للجهات التالية: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 24.6٪، وصندوق المعاشات العسكرية (قطر) بنسبة 11.7٪، وشركة قطر القابضة (الذراع الاستثماري والاستراتيجي المباشر لجهاز قطر للاستثمار الذي يمثل صندوق الثروة السيادية لدولة قطر) بنسبة 7.0٪، والأسهم المتبقية مملوكة من قبل عدد من الأفراد والشركات. قام البنك بتغيير علامته التجارية من بنك بروة إلى بنك دخان خلال شهر أكتوبر 2020 بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر.

في 22 يناير 2023، وبموجب القرار رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، تم تحويل البنك من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وتم الإعلان عن ذلك رسميًا في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي المنعقد في 25 يناير 2023. في 1 فبراير 2023، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهم البنك في بورصة قطر.

بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، بدأ التداول على أسهم البنك في بورصة قطر بتاريخ 21 فبراير 2023. تم إدراج البنك ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة اعتبارًا من 31 مايو 2023. في 15 سبتمبر 2023، تم إدراج البنك في مؤشر FTSE المتوسط. قامت بورصة قطر بإدراج مؤشر البنك في بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.

