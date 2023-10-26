الخبر، المملكة العربية السعودية وبافالو، نيويورك- تسعى Viridi، شركة تطوير حلول تكنولوجيا البطاريات المبتكرة التي يمكن تركيبها وتشغيلها في أي بيئة أو موقع تقريبًا، إلى تعزيز حضورها العالمي فعمدت إلى إطلاق فرع Viridi MENA. وستتعاون هذه الشركة الفرعية، التي يقع مقرها الرئيسي في الخبر بالمملكة العربية السعودية، مع شركاء في المنطقة لتصنيع ونشر أنظمة تخزين طاقة بطاريات الليثيوم أيون الفريدة والآمنة ضد الأعطال في كل أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن تشغل المهندسة نبيلة التونسي، الشخصية البارزة في مجال الطاقة الإقليمية التي اشتهرت بشغلها منصب كبير المهندسين في Saudi Aramco سابقًا، منصب رئيس الشركة.

وفقًا لمعهد الشرق الأوسط، تهدف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وملأها طموح جارف إلى توليد ما بين 15% - 50% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، من المتوقع أن تشهد المنطقة تركيب مولدات طاقة جديدة بقدرة توليد تقدر بنحو 92 جيجاوات بحلول عام 2025، أي بزيادة كبيرة نسبتها 27% مقارنة بمستويات القدرة في عام 2018. جدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتفظ بمكانة بارزة تؤهلها للاستفادة من ميزاتها التنافسية، التي من ضمنها موارد الطاقة المتجددة والوفيرة وخيارات التوريد الاقتصادية والتمويل الميسر، لتعزيز عملية نشر حلول تخزين الطاقة.

صرحت التونسي، قائلة: "تتميز بنية بطاريات Viridi وعوامل السلامة بها عن غيرها من الحلول المعروضة حاليًا في قطاع تخزين الطاقة". "وبالإضافة إلى أن أنظمة تخزين الطاقة الموزعة من Viridi تعد واحدة من تقنيات التخزين المتاحة الأكثر أمانًا وموثوقية، فهي أيضًا اقتصادية ومتعددة الاستخدامات وقابلة للتطوير، مما يجعلها الحل الأمثل لمساعدة المنطقة في تحقيق التزاماتها على صعيد الطاقة المتجددة. وإنني أتطلع إلى تقديم إسهامات ملموسة في رحلة تطوير ونجاح الشركة باذلة قصارى جهدي لإيصال هذا الحل إلى السوق العالمية."

تتمتع التونسي بمسيرة مهنية مذهلة مدتها 32 عامًا أمضتها في Saudi Aramco، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، فقد شغلت منصب كبير المهندسين فيها وتمحور هذا المنصب حول تقديم إرشادات وأفكار لا تقدر بثمن في ما يخص توجيه المشروعات والعمليات والتخطيط الإستراتيجي للشركة، وقبل تعيينها في منصب كبير المهندسين، شغلت منصب مدير عام إدارة مشروعات المنطقة الشمالية في نفس الشركة، حيث نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة وأدارت برنامجًا رأسماليًا بقيمة 40 مليار دولار أمريكي.

صرح Jon M. Williams، المدير التنفيذي لشركة Viridi، قائلاً: "لقد حددت الحكومات في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهدافًا طموحة على صعيد الطاقة المتجددة، ويعد تعزيز قدرة تخزين الطاقة، التي تمتاز بالسلامة والموثوقية، بمنزلة العمود الفقري لتحقيق هذا التحول". "وتتمتع نبيلة بقدرات استثنائية تؤهلها لتوجيه Viridi في غمار هذه التحديات وأنا على يقين أن خبرتها غير المسبوقة وعلاقاتها الصناعية المتشعبة تجعل منها مصدر قوة لفريقنا ولشركائنا في السوق العالمية اليوم."

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عن Viridi

تصمم شركة Viridi وتبني أنظمة البطاريات التي تعيد رسم معالم حلول تخزين الطاقة وتعزز التحول إلى الطاقة المتجددة، فأنظمة بطارياتها المبتكرة الآمنة ضد الأعطال والمصنوعة من مواد مستخدمة في التطبيقات الفضائية والعسكرية توفر طاقة اقتصادية حسب الطلب متى اقتضت الضرورة، لتحل محل التطبيقات التي كانت تهيمن عليها مصادر طاقة الوقود الأحفوري تاريخيًا. إضافةً إلى ذلك توفر الشركة حلول تخزين طاقة عملية وآمنة وموثوقًا بها وقابلة للتطوير واقتصادية يمكن تفعيلها في تطبيقات المباني الصناعية والطبية والتجارية والبلدية والسكنية.

توفر الشركة، البالغ مساحتها 42 فدانًا، والتي كانت سابقًا منشأة تصنيع تابعة لشركة GM، وظائف آمنة وفرص تدريب للقوى العاملة لأكثر المناطق فقرًا في البلاد، إلى جانب أنها تمثل نموذجًا يحتذى به عند التطرق إلى آلية تحفيز مشروعات إعادة الاستخدام التكيفية للاقتصاد وتنشيط المجتمعات. تعرف على المزيد: www.viridiparente.com.