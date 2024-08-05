دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، برنامجه المميز "VIP بريفيليج" VIP Privilege، والذي تم تطويره خصيصاً لعملاء البنك المتميزين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتم إطلاق البرنامج في حفل مميز حضرته نخبة مختارة من عملاء البنك.

ومع إطلاق برنامج "VIP بريفيليج"، قدم بنك الإمارات دبي الوطني بطاقة الخصم الجديدة فيزا إنفينيت للأعمال، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، والتي تقدم للعملاء مزايا فريدة للعمل وأسلوب الحياة بقيمة معززة تضمن لهم تجربة مصرفية لا تضاهى.

وبهذه المناسبة قال روهيت جارج، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني: "باعتباره بنكاً رائداً على مستوى المنطقة في مجال الابتكار المصرفي، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز عروضه المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال المتميزين من خلال برنامج "VIP بريفيليج". وتماشياً مع التزامنا بتوفير تجربة مصرفية مجزية وغنية، خصصنا برنامجاً قائماً على الدعوة فقط يوفر أفضل الخدمات ذات الأولوية في السوق عبر العديد من القنوات، بما يشمل مزايا الأعمال وأسلوب الحياة، فضلاً عن الأسعار والمكافآت الحصرية."

من جانبها قالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة: "إنه التعاون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، والأحدث مع بنك الإمارات دبي الوطني لإثراء القيمة المقدمة لحاملي بطاقاتVisa المميزين من عملاء البنك. ووفقاً لدراسة SME Megatrends للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أجريناها مؤخراً، فمن الضروري أن تعمل البنوك على تطوير حلول مستهدفة ترتقي بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونظراً لأهمية هذا القطاع في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن نتعاون مجدداً مع شريكنا المعروف، بنك الإمارات دبي الوطني، لتقديم بطاقة الخصم فيزا إنفينيت للأعمال

لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة."

ومن خلال تقديم هذا البرنامج الفريد، يهدف بنك الإمارات دبي الوطني إلى توفير قيمة متزايدة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال من كبار الشخصيات، عبر مجموعة متكاملة من الخدمات التحويلية والامتيازات ومزايا الأسعار والمكافآت المجزية. وسيحصل عملاء برنامج "VIP بريفيليج" على امتيازات فريدة تشمل دعم العلاقات بالشكل الأفضل، والتوجيه المخصص لإدارة الثروات، مع خيارات واسعة من بطاقات الائتمان وبطاقات الشركات، والخدمات المصرفية الفورية على منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية، "بيزنس أونلاين"، فضلاً عن دعوات حصرية لفعاليات مختارة في مجال الأعمال والترفيه.

وسيتمكن العملاء أيضاً من الوصول إلى العديد من مزايا الأعمال، مثل امتيازات تأجير السيارات العالمية، وخدمات الاستقبال والمساعدة في المطار، والخصومات الملائمة للأعمال، ومجموعة من أدوات الأعمال لتعزيز الإنتاجية. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج عدداً من مزايا التأمين التي تغطي مجموعة متنوعة تشمل الحوادث الشخصية، وسوء الاستخدام الاحتيالي، والسرقة، والتلف، وعدم التسليم، وغيرها.

وبالإضافة إلى الخدمات المصرفية المتميزة، سيستمتع عملاء برنامج "VIP بريفيليج" بمجموعة شاملة من مزايا أسلوب الحياة، بما في ذلك خدمات الكونسيرج المخصصة لكسب امتيازات خاصة على حجوزات المطاعم المتميزة، والخصومات في ملاعب الجولف في الإمارات العربية المتحدة، وحجوزات الفنادق والتنقّل، وحجوزات الرحلات الجوية، وتأجير السيارات، وتوصيات التسوق، والدخول المجاني إلى أكثر من 1,000 صالة مطار، وخصومات الضيافة أثناء إجراء حجوزات محلية ودولية في فنادق من الدرجة الأولى، وغيرها الكثير.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2024 بلغ مجموع أصوله 931 مليار درهم (يعادل تقريباً 253 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,491 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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