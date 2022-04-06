أول حساب توفير مشترك مع منصة تسوّق إلكترونية رائدة في دولة الإمارات

الحساب الجديد يتيح للعملاء باقة من المزايا المتنوعة مثل معدلات فائدة تنافسية على الرصيد، واسترداد نقدي على المشتريات، وعضوية نون VIP مجانية، وغيرها الكثير

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة جديدة مع منصة "نون" الرائدة للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط، لإطلاق "حساب توفير مشرق نون VIP" في مبادرة هي الأحدث في إطار الشراكة الاستراتيجية الطويلة التي تجمع الطرفين، والتي تأتي بعد الإطلاق الناجح لبطاقة ائتمان نون VIP من المشرق العام الماضي.

ويعد حساب التوفير الجديد أول حساب مصرفي يحمل علامة تجارية مشتركة في دولة الإمارات، ويقدم الحساب للعملاء بطاقة الخصم نون VIP من المشرق الخاصة التي توفر لهم مجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك استرداد نقدي بنسبة 2% على جميع المشتريات التي تتم باستخدام البطاقة لدى منصة نون، وبقالة نون، و"ناو ناو"، وسيفي، بالإضافة إلى استرداد بنسبة 0.10% على جميع المشتريات لدى المتاجر الأخرى، وفائدة سنوية تصل إلى 0.50% على الرصيد المتوفر في الحساب، بالإضافة إلى نقاط مكافآت سلام، برنامج الولاء الفريد لبنك المشرق الذي يمنح العملاء استرداد فوري للمكافآت لدى أكثر من 850 متجر مختلف في الدولة.

كما سيحصل أصحاب الحسابات أيضاً على عضوية نون VIP مجانية التي تمنحهم مزايا إضافية مثل الخصومات والأولوية عند الاتصال بخدمة العملاء والتسليم السريع في نفس اليوم عند التسوق على منصة نون الإلكترونية. كما سيتمكن أصحاب الحسابات من الاستفادة من المجموعة الكاملة من منتجات وخدمات بنك المشرق، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرائدة عبر الهاتف المحمول وحسابات العملات الأجنبية، والودائع الثابتة، وخدمات تحويل الأموال.

وبهذه المناسبة، قال سريدهار آير، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المشرق نيو: "يعزز حساب توفير مشرق نون VIP من آفاق التعاون مع شركة نون لمواكبة احتياجات عملائنا ومنحهم أفضل قيمة للتسوق والادخار، إذ يقدم الحساب الجديد للعملاء الذين يتسوقون عبر منصة نون على مجموعة من المزايا القيمة مثل الاسترداد النقدي بنسبة 2% على مشترياتهم، وفوائد على رصيد حساب التوفير، بالإضافة إلى عضوية نون VIP مجانية".

ومن جانبه، قال كارتيك تانيجا، رئيس قسم المدفوعات في المشرق: "يمثل هذا المنتج المبادرة الأحدث في إطار شراكتنا الاستراتيجية الطويلة مع شركة نون، كما يبرز التزامنا الدائم بتزويد العملاء بأفضل الحلول والمنتجات المصرفية القيمة والمريحة التي تلبي احتياجاتهم المتنامية. يمكن للعملاء فتح حساب توفير مشرق نون VIP الجديد بسهولة في غضون دقائق عبر تطبيق المشرق للهاتف المحمول أو منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت دون الحاجة لتقديم أي أوراق. ونظراً للأهمية المتزايدة للتجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت في حياتنا اليومية، فإننا على ثقة أن هذه الشراكة ستواصل توفير قيمة استثنائية للعملاء، ونتطلع لإطلاق المزيد من هذه المبادرات المميزة في المستقبل".

وقال موسام جاديا، مسؤول التكنولوجيا المالية في شركة نون: "نحن فخورون بإطلاق أول حساب توفير مشترك في المنطقة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء والمتسوقين. لقد بذل فريق العمل لدينا جهوداً كبيرة لتزويد المتسوقين بحافز أكبر لادخار المال من خلال تقديم أسعار فائدة تنافسية على رصيد حساب التوفير مع الاستمرار في الارتقاء بتجربة تسوق نون VIP من بنك المشرق التي يعرفونها ويفضلونها".

وقال شهباز خان، مدير عام شركة فيزا في دولة الإمارات والبحرين وعمان: "شهدنا في شركة فيزا تحولاً كبيراً لاعتماد المدفوعات الرقمية خلال فترة تفشي الوباء، مع عدم وجود أي دلائل على تباطؤ هذا التحول. من المؤكد أن حساب توفير مشرق نون VIP بما يمتاز به من عملية اشتراك رقمية سهلة ومزايا فريدة، سيساهم في تعزيز هذا الزخم بشكل أكبر. ويسرنا في شركة فيزا أن نساهم في دعم كل من بنك المشرق ومنصة نون لتزويد عملائهم بتجربة دفع غنية تلبي احتياجات التسوق والتوفير لديهم، وتساهم في الوقت ذاته في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية بشكل أكبر في الدولة".

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نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، مثل الخدمات المصرفية الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الدولية وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الإسلامية، وعبر القنوات المصرفية المتعددة التي يوفرها البنك، سواء عبر تطبيق الهاتف المحمول، أو القنوات الرقمية، أو عبر الإنترنت، أو القنوات التقليدية والخدمات عبر الهاتف.

للاستفسارات الإعلامية:

رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

الهاتف: 04 –6083629

البريد الإلكتروني: RanaAlb@mashreq.com