"فوري" تقدم لعملاء "شاهد " خدمات الدفع الإلكتروني لباقة VIP موبايل الجديدة

القاهرة، جمهورية مصر العربية: أعلنت شركة فوري المنصة الرائدة فى التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية عن إبرام شراكة مع منصة " شاهد" أول منصة عربية تقدم خدمة "الفيديو حسب الطلب" في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني لباقة VIP موبايل الجديدة والمخصصة فقط لتطبيق الهاتف المحمول بمصر.

تأتي هذه الاتفاقية كإحدى خطوات تعزيز ما تقدمه شركة "فوري" من خدمات لعملائها، كما تأتي في ظل سعي شركة "فوري" الدائم في عقد سلسة فعالة من الاتفاقيات مع العديد من منصات البث الترفيهي، وبموجب هذه الشراكة؛ تقدم "فوري" لعملائها فرصة الاطلاع على المحتوى المتنوع والحصري لـ "شاهد ".

وقامت منصة "شاهد بإطلاق باقة VIP موبايل فقط للهواتف الذكية في مصر ؛ لإتاحة الفرصة للمشاهدين للاستمتاع بمجموعة متميزة من البرامج الترفيهية والأفلام والمسلسلات والأعمال الأصلية الحصرية على المنصة، أينما كانوا، بحيث يمكنهم الاشتراك وبسهولة في باقة VIP موبايل مقابل "20 جنيها" وذلك من خلال قنوات فوري المختلفة والمتمثلة في: تطبيق myFawry ، ومنافذ فوري بلس المنتشرة في كافة أنحاء مصر، إلى جانب نقاط البيعFawry POS .

وصرحت هبة الله العوضي رئيس قطاع القبول والاستحواذ بشركة "فوري": مع تزايد إقبال الجمهور على المنصات الرقمية ووسائل البث الترفيهي في الآونة الأخيرة؛ كان ولا بد وأن نتبع استراتيجية عقد الشراكات والاتفاقيات الفعالة مع منصات البث الترفيهي التي توفر لنا مزيد من العملاء بشريحة مختلفة، لذلك نفخر بشراكتنا مع منصة شاهد الأكثر شهرة في الوطن العربي، ونأمل في تقديم تجربة مميزة لعملائنا؛ ثرية بمحتوى مختلف".

من جانبه قال سكوت ويمان، مدير أول الشراكات الاستراتيجية في "شاهِد": " يسعدنا توسيع شراكتنا مع فوري ، الشركة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر ، مع قاعدة مستخدمين كبيرة وتسهيلات دفع واسعة النطاق، نحن متحمسون لجذب باقة VIP موبايل مستخدمي فوري ، حيث نهدف إلى إتاحة محتوى شاهد المتميز لشريحة أوسع من المستهلكين المصريين من خلال طرق دفع سهلة وسلسة.

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