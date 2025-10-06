البرج الأيقوني: معلمٌ عمرانيّ مميز بإطلالة مباشرة على أبرز معالم مدينة السلطان هيثم؛ الحديقة المركزية والوادي الرئيسي

البرج الأيقوني يعزز حضور الأهلي صبور الإقليمي.. ويمثل نموذجًا لتصدير الخبرات المصرية للأسواق الواعدة

القاهرة، مصر: أعلنت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري عن الإطلاق الرسمي لـ "البرج الأيقوني The - Iconic Tower"، أول وأعلى برج يتم تشييده في مدينة السلطان هيثم بسلطنة عُمان، ويتميّز بموقعه الاستراتيجي كمعلمٍ عمرانيّ مميز بإطلالة مباشرة على أبرز معالم المدينة؛ الحديقة المركزية والوادي الرئيسي. يضم البرج فندقاً فاخراً وشققاً فندقية تحت العلامة التجارية Villa Coconut، وذلك بالتعاون مع شركة TLT Concepts ويأتي كعلامة فارقة ضمن مشروع "وادي زها"، ليجسد انتقال خبرات الشركة الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً إلى السوق العُماني، في خطوة تعكس استراتيجيتها للتوسع الإقليمي وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة.

ويأتي هذا الإطلاق أستكمالاً للنجاح الاستثنائي الذي حققه مشروع "وادي زها"، حيث شهد المشروع إقبالًا غير مسبوق مكّنه من تحقيق حوالي 80% من مستهدف المبيعات السنوي البالغ 28 مليون ريال عُماني لعام 2025، ليُصبح بذلك أعلى المشاريع مبيعًا في مدينة السلطان هيثم. ويُعَد هذا الإنجاز انعكاسًا لقوة المشروع وجاذبيته، خاصة مع وصول استثماراته إلى نحو 90 مليون ريال عُماني، ليُرسّخ مكانته كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية والسكنية في المدينة.

تم الإعلان عن إطلاق البرج الأيقوني – The Iconic Tower خلال مؤتمر صحفي عُقد في 5 أكتوبر 2025، أعقبه حفل إطلاق ضخم أُقيم مساء اليوم نفسه بفندق قصر البستان، ريتز كارلتون - مسقط، وشهد حضورًا رفيع المستوى ضم راعي الحفل معالي الدكتور / سعود بن حمود الحبسي الموقر ، وزير الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه ، معالي الدكتور / خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، إلى جانب نخبة من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام، وهو ما يعكس القيمة الكبيرة للمشروع وأهميته على المستويين المحلي والإقليمي.

يتميّز البرج الأيقوني The Iconic Tower - بتصميم معماري فريد على شكل حرف U، ويتكوّن من برجين يضمان نحو 250 وحدة، متصلين بجسر علوي مميز يُشكّل بوابة معمارية بين المدينة والوادي الرئيسي في قلب مدينة السلطان هيثم.

ويشمل الإطلاق الحالي تدشين البرج الأول من هذين البرجين، والذي يضم فندقاً فاخراً يحمل العلامة التجارية المميزة Villa Coconut، إلى جانب وحدات فندقية (Branded Residences) تابعة للعلامة نفسها، بالإضافة إلى شقق سكنية فاخرة.

كما يضم البرج منطقة تجارية متكاملة تحتوي على محلات ومطاعم ومقاهي، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات المتكاملة مثل حمّام السباحة، والنادي الرياضي المجهّز، ومسار مخصص للمشي، بما يعزّز مكانته كوجهة متكاملة تجمع بين الضيافة الفاخرة وأنماط المعيشة الراقية في آنٍ واحد.

تتراوح مساحات الوحدات في البرج الأيقوني – The Iconic Tower بين 45 مترًا مربعًا و150 مترًا مربعًا، ليضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تلبي مختلف الاحتياجات والأذواق. جميع الوحدات كاملة التشطيب ونصف التأثيث، وتشمل الاستوديوهات والشقق المكوّنة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى السكاي فيلا والبنتهاوس. وقد تم اختيار مواد التشطيب بعناية فائقة لضمان أعلى مستويات الجودة والفخامة، بما يجعل كل وحدة انعكاسًا لمعايير استثنائية في الراحة والتصميم العصري، وإطلالة تنبض بالحياة على معالم مدينة السلطان هيثم.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق، صرح المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، قائلاً: "إطلاق البرج الأيقوني ضمن مشروع وادي زها يعكس خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد المحلي والسياحة في مدينة السلطان هيثم، وتستجيب للطلب العالمي المتزايد على مثل هذه المشاريع المتميزة. وبالربط بين العقار والسياحة والخدمات الترفيهية، يُشكل المشروع نموذجًا مبتكرًا يوفر تجربة متكاملة للزائرين والمقيمين على حد سواء، ويحوّل وادي زها إلى وجهة حياة كاملة تجمع بين السكن، الترفيه، الثقافة، والتجربة السياحية الفاخرة، بما يتوافق مع توجه السلطنة لزيادة عدد الزوار الدوليين والإقليميين ، ويحقق مستهدفاتها في استقطاب 6 ملايين سائح بحلول 2030".

وأضاف قائلاً: “يمثل «البرج الأيقوني» إضافة نوعية تعزز القدرة التنافسية لمدينة السلطان هيثم، وتستقطب شرائح متزايدة ومتنوعة من الزوار، وتخلق حركة إنفاق سياحي تدعم الاقتصاد المحلي، حيث يتسق المشروع مع مستهدفات وزارة التراث والسياحة الرامية إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% بحلول عام 2030، من خلال تقديم منتج ضيافة استثنائي وإدارة فندقية بمعايير عالمية. كما يهيئ منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يجسّد جودة التصميم والتشطيب والإدارة الفندقية المتميزة، ويؤكد قدرة القطاع العقاري في عُمان على تحقيق نمو متسارع. هذه المرتكزات تجسد فلسفة الأهلي صبور في تطوير المشروعات التي لا تخدم المقيم والمستثمر فحسب، بل تسهم أيضاً في تنمية المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتضع معياراً متطوراً للتنمية المتكاملة والمشروعات الرائدة في سلطنة عُمان."

ويعكس التعاون مع Villa Coconut by TLT Conceptsالتزام المشروع بتقديم مستوى ضيافة عالمي يُعزّز مكانة السلطنة كوجهة واعدة في قطاع السياحة والضيافة، إذ تُعرف العلامة بابتكار مفاهيم فندقية تحمل طابع أسلوب الحياة الراقي ونجحت في وجهات بارزة مثل Zoya Ghazala Bay في الساحل الشمالي ومدينة الجونة على البحر الأحمر، كما تستعد للتوسع قريبًا في أثينا باليونان. ويأتي دخولها إلى سلطنة عُمان من خلال البرج الأيقوني – The Iconic Tower كخطوة استراتيجية لافتتاح أول وجهة لها في منطقة الخليج، في انسجام تام مع استراتيجية الأهلي صبور القائمة على أربعة ركائز أساسية: اختيار المواقع الاستراتيجية، وبناء الشراكات القوية، وتطوير منتجات عقارية مبتكرة، والتوسع الإقليمي بتصدير الخبرة المصرية. وقد انعكست هذه الركائز بوضوح في مشروع "وادي زها"، حيث جاء اختيار مدينة السلطان هيثم تأكيدًا على قوة الموقع الاستراتيجي، فيما يجسّد التعاون مع Villa Coconut by TLT ركيزة الشراكات القوية، كما يُبرز البرج ركيزة الابتكار من خلال إطلاق أول برج سكني بعلامة تجارية (Branded Residential Tower) في مدينة السلطان هيثم، ليُمثل بذلك ثمرة ناجحة لترجمة هذه الاستراتيجية على أرض الواقع في السوق العُماني الواعد.

ومن الجدير بالذكر أن الأهلي صبور تضع بصمتها بقوة في سلطنة عُمان عبر ثلاثة مشروعات كبرى في مدينة السلطان هيثم، باستثمارات تقارب 440 مليون ريال عُماني (أي نحو 45 مليار جنيه مصري)، تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 100 فدان وتضم أكثر من 3,500 وحدة سكنية. وتشمل هذه المشروعات: وادي زها، وادي صفا، ووادي تالا. وقد شكّل إطلاق وادي زها بمساحة 23 فدانًا الانطلاقة الأولى للشركة في السلطنة، حيث شهد المشروع إقبالاً استثنائيًا أدى إلى زيادة عدد وحداته من 760 إلى 950 وحدة، ليعكس ثقة السوق العُماني في خبرات الأهلي صبور الممتدة.

نبذة عن شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري

شركة الأهلي صبور هي واحدة من أقوى الكيانات المصرية وأكثرها تأثيرًا في مجال التطوير العقاري، تأسست عام 1994 بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري. تمتلك الشركة محفظة عقارية ضخمة تصل الي 4,381 فدان، موزعة على أكثر من 65 مشروعًا متنوعًا في مواقع استراتيجية تشمل شرق وغرب القاهرة، الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى حضور بارز في السوق العربي. تشمل هذه المشروعات مجتمعات سكنية وتجارية وسياحية وإدارية وأندية رياضية واجتماعية، مما يجعلها علامة فارقة في قطاع التطوير المتكامل والخيار الأول لأكثر من 40,000 أسرة.

كجزء من رؤيتها للتوسع والهيمنة على السوق العقاري، أسست الأهلي صبور 19 شركة تابعة تقدم باقة من المنتجات والخدمات وحلولاً متكاملة تحت مظلة المجموعة، مما يعزز مكانتها كمنصة شاملة للتطوير العقاري المتطور.

ومن ضمن مساعي الأهلي صبور لترسيخ ريادتها الإقليمية وتصدير نموذجها الناجح في بناء المجتمعات الذكية المتكاملة، أطلقت الشركة مشروع "وادي زها" في سلطنة عُمان، والذي يُعد أول حضور لها خارج السوق المصري، وأول مراحل مدينة ذكية متكاملة تُقام على مساحة تقارب 100 فدان في مدينة السلطان هيثم. يضم المشروع أكثر من 3,500 وحدة سكنية، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 90 مليون ريال عُماني، ويعكس التزام الأهلي صبور بالتوسع المستدام ونقل خبراتها إلى أسواق جديدة مع الحفاظ على أعلى معايير الابتكار وجودة الحياة.

