تم منح ترخيص الفئة 3C في سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت اليوم Vibrant Capital Partners ("Vibrant" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمارات الائتمانية البديلة وتدير أصولاً تحت إدارتها تبلغ قيمتها حوالي 8 مليار دولار أمريكي، عن افتتاح مكتبها في سوق أبوظبي العالمي ("ADGM")، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات العربية المتحدة").

حصلت Vibrant، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل، Vibrant Capital Partners International Ltd، على تصريح للخدمات المالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لإجراء أنشطة منظمة تحت الفئة التحوطية 3C. يمكّن الترخيص Vibrant من إدارة صندوق استثمار جماعي وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان وترتيب الصفقات في الاستثمارات.

سيكون مكتب سوق أبوظبي العالمي بمثابة المقر الرئيسي الدولي لـ Vibrant ويؤكد من جديد التزام الشركة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع. ويرأس المكتب Volkan Kurtas، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في Vibrant، وAlex Nerguizian، المدير العام الذي سيشغل منصب المدير التنفيذي الأول لمكتب سوق أبوظبي العالمي. وسيستفيد السيدان Kurtas وNerguizian من الخبرة العميقة والسجل الحافل والموارد التي طورها فريق Vibrant منذ إنشائه عام 2006.

صرح Kurtas: "يسعدنا أن نثبت وجودنا في سوق أبوظبي العالمي، والذي يعد القاعدة المثالية لـ Vibrant لقيادة خططنا التوسعية الدولية. علاوة على ذلك، شهدنا على مدار عقدين من الزمن نمو التزامات القروض المضمونة وغيرها من المنتجات الائتمانية المورقة من فئات الأصول المتخصصة إلى قطاعات سوق رأس المال المهمة. نحن متحمسون لفرصة تطبيق خبرتنا العميقة وإمكانية الوصول إلى الائتمان المهيكل للمساعدة في بناء نظام بيئي قوي

للتوريق خارج سوق أبوظبي العالمي. ونعتقد أن هذا سيكون لصالح الأسواق المالية في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل لسنوات قادمة."

وأضاف السيد Nerguizian: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام موطنًا لبعض المستثمرين المؤسسيين الأكثر تطورًا في العالم، وباعتباري شخصًا ولد ونشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه لمن دواعي السرور أن نرى المنطقة تلعب مثل هذا الدور المحوري في الأسواق المالية العالمية. لقد عزز سوق أبوظبي العالمي مكانته كوجهة مفضلة لمديري الأصول بفضل بيئة الأعمال الديناميكية والإطار القانوني القوي. يعد افتتاح المقر الرئيسي الدولي لـ Vibrant في سوق أبوظبي العالمي علامة بارزة في الوقت الذي نواصل فيه توسيع قدراتنا لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء والأطراف المقابلة الحاليين والجدد."

وصرح Arvind Ramamurthy، رئيس تطوير السوق في سوق أبوظبي العالمي: "نرحب بـVibrant Capital Partners في النظام البيئي لسوق أبوظبي العالمي. نحن على ثقة من أن النظام البيئي الديناميكي واللوائح التقدمية لسوق أبوظبي العالمي ستعزز رؤية Vibrant Capital Partners، وتدعمها في إضافة قيمة إلى الأسواق المالية في المنطقة، والمساهمة في التطوير المستمر للمشهد المالي المزدهر في أبوظبي وقيمته الاستراتيجية للتمويل العالمي. ونحن نتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي لخبرة Vibrant Capital Partners في المساهمة في نمو وتطوير النظام المالي في أبوظبي وخارجها".

نبذة عن Vibrant Capital Partners تأسست Vibrant Capital Partners عام 2006، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمارات الائتمانية البديلة ومقرها نيويورك. الشركة مملوكة لأغلبية الموظفين وتدير ما يقرب من 8 مليارات دولار أمريكي من الأصول الائتمانية المهيكلة والمؤسسية اعتبارًا من أكتوبر 2023. تخدم الشركة المستثمرين المؤسسيين بما في ذلك المعاشات التقاعدية والمكاتب العائلية وشركات التأمين على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.vibrantcapitalpartners.com.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي (ADGM) سوق أبوظبي العالمي (ADGM) هو المركز المالي الدولي (IFC) لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تم افتتاحه للعمل في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015. يعزز سوق أبوظبي العالمي مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومركز أعمال يعمل كحلقة وصل استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وبقية العالم.

يعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي يعتمد على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، ويحكم جزيرة الماريه بأكملها وجزيرة الريم التي تم تحديدها كمنطقة مالية حرة في أبوظبي.

تم تصنيف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أفضل المراكز المالية الدولية المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم تصنيفه كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ينجذب نظام الأعمال التقدمي والشامل الخاص به نحو المؤسسات المالية وغير المالية العالمية مع الاستفادة من أوجه التآزر بين سوق أبوظبي العالمي والولايات القضائية المتعددة التي تعد واحدة من المراكز المالية الأكثر تقدمًا وتنوعًا وتحكمًا تدريجيًا في العالم.

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