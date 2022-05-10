- محمد صلاح : طرح (4T1)بالشراكه مع شركه (CCC) اكبر شركات المقاولات بالشرق الاوسط.

- صلاح نستهدف ان نكون المطور الأول بالعاصمه الاداريه الجديده.

أعلنت شركة (Vai developments) إحدى الشركات الرائدة بالسوق العقارى عن طرح ثانى مشروعاتها بالعاصمه الاداريه الجديده (4T1) وذلك بقيمه ببيعه متوقعه تتجاوز ال 500مليون جنيه

أوضح محمد صلاح رئيس قطاع المبيعات بالشركه ان مشروع (4T1) هو اول مشروع سكنى فندقى تجارى من نوعه بالداون تاون على مساحه بيعيه تسعة الاف متر مربع يتكون من أرضى و 10 أدوار الأول والثانى تجارى والثالث خدمى لكامل المشروع وبدءا من الدور الثالث إلى العاشر سكنى فندقى بأميز مواقع الداون تاون بالقرب من سوق الدهب وساحة الشعب ومسجد مصر وعلى محورين رئيسيين.

وقال صلاح ان الشركه تستهدف مبيعات تعاقديه تقدر بنحو 500مليون جنيه وقد تم التعاقد مع شركة دار المعمار (DMA) لعمل التصميمات الهندسية والانشائيه للمشروع كما تعاقدت الشركه مع شركة ارابيلا بلازا إحدى أكبر شركات الاداره لإسناد ادارة الجزء التجارى بالمشروع لها.

وقال صلاح ان المشروع بالشراكه مع شركة (CCC)من اكبر شركات المقاولات بالشرق الأوسط وصاحبة الخبره الطويله وسابقة اعمال ضخمه ومشرفه لتنفيذ المشروعات بأعلى مستوى من الجوده لإخراج منتج عقارى متميز وفريد حيث جاءت هذه الشراكه كنتيجه النجاحات التى حققتها(Vai) فى أولى مشروعاتها (4T4) وهو ما يعكس مدى التميز والابتكار التى قدمته (Vai) فى هذا المشروع وانه وفقا للجدول الزمنى للمشروع سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع وتسليمه فى غضون ثلاث سنوات ونصف.

وكشف رئيس قطاع المبيعات عن الخطه التوسعية للشركه والتى تستهدف من خلالها أن تكون المطور الأول بالعاصمه الاداريه الجديده عبر تنفيذ سلسله من المشروعات المتنوعه أهمها على الإطلاق مشروع جارى الاعداد له وسيكون من اكبر المشاريع بالعاصمه الاداريه سيتم الإعلان عنه نهاية العام الجارى كما نخطط للعمل بمدينة القاهره الجديده والساحل ومستهدف ضخ استثمارات تقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه خلال العام الجارى 2022 فى كامل مشروعات الشركه.

وقال صلاح ان الشركه نجحت فى بيع كامل باكورة مشروعاتها بالعاصمه الاداريه الجديده(4T4) وجارى العمل بموقع المشروع وصب الخرسانات لننتتهى من الهيكل الخرسانى للمشروع نهاية العام الحالى.

ولفت إلى أن العاصمه الاداريه الجديده باتت قبلة العقار لي لمصر فقط بل للعالم كله ولاسيما مع الدعم والمسانده التى تقدمها الدوله والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع ولمواكبة خطوات الدوله وتماشيا مع خططها التنموية وضعت الشركه خطه واستراتيجيه للعمل بالعاصمه الاداريه الجديده والتوسع في المشروعات لنكون مطورها الاول.

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