التوقيع تمديد لمدة ثلاث سنوات للعقد الأولي الموقّع في يناير 2020.

يشمل نطاق العقد الاستشارات وإدارة المشتريات والإشراف على التركيبات في جميع جوانب البناء بالحجر الطبيعي في التطورات الإنشائية السعودية الشهيرة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: جددت شركة Versatile International (www.versatileinternational.com)، وهي أول شركة استشارات متكاملة لإدارة مشاريع الحجر في الشرق الأوسط، عقدها مع شركة الدرعية لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وبموجب شروط الاتفاقية الموقّعة اليوم في الرياض، ستوفر شركة Versatile International خدمات استشارية شاملة للحجر الطبيعي لتطوير التراث الشهير. منذ بدء عقدها مع شركة الدرعية في يناير 2020، قدمت شركة Versatile International استشارات بشأن أكثر من 50 مُنشأةً، تشمل مناطق عامة ومراكز تراثية وفنادق راقية ومكتبات ومتاحف وعقارات سكنية.

وقال ماركو فهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Versatile International "من دواعي سروري مواصلة علاقتنا مع شركة الدرعية، والمساهمة في النمو المستمر ونجاح لهذا التطور الاستثنائي".

"تأسست شركة Versatile International لتلبية الاحتياجات الفريدة لمشاريع السياحية الضخمة. ويُعد إعلان اليوم بمثابة بُرهان قوي لقدرتنا على تحقيق ضمان النتائج وتحويل رؤية المطور إلى واقع ملموس."

على مدار الثلاث سنوات الماضية، دعمت شركة Versatile International "هيئة تطوير بوابة الدرعية" بشراء أكثر من 600,000 مترًا مربعًا من حجر الرياض الجيري للمناطق العامة، و250 كيلومترًا من الأرصفة ومصارف المياه، وأكثر من 60,000 مترًا مكعبًا من الحجر الجيري لبناء قواعد حجرية.

كما قدمت الشركة استشارات بشأن التصميمات الداخلية والواجهات لأكثر من 50 مُنشأةً مميزةً في الدرعية، بما في ذلك مركز زوّار الدرعية ومركز مبيعات وادي صفار وفندق سمحان التراثي وغيرها من المشروعات.

بالإضافة إلى الاستشارات الخاصة بالمُنشآت، تتعاون شركة Versatile International أيضًا مع شركة الدرعية لتحديد واعتماد المحاجر المحلية التي تنتج حجر الرياض الجيري ، مما يضمن تنفيذ بروتوكولات الجودة والصحة والسلامة وحماية البيئة المناسبة لتوفير مواد عالية الجودة للدرعية وغيرها من مشروعات التطوير في البلاد.

قال محمد سعد، رئيس شركة تطوير الدرعية: "تُعد الدرعية احتفالًا مميزًا بالتراث الفريد للمملكة العربية السعودية. إن الحرص على أن تعكس كل منشآت المشروع ثقافتنا المحلية الأصيلة، والتزامنا بأعلى معايير الجودة هو جزء لا يتجزأ من تجربة الزائر التي نقدمها”.

"تستمر شركة Versatile International في إضافة قيمة إلى التطوير، بفضل المعرفة العميقة التي تتمتع بها في المجال، والخبرة في كل جانب من جوانب البناء بالحجر الطبيعي والتفاني في وضع المُنشآت في المقام الأول. لقد رسخت الشركة مكانتها كشريك موثوق لشركة الدرعية في مجال تصميم الحجر الطبيعي، وإدارة المشتريات، والإشراف على التركيب، ونحن نتطلع إلى توطيد علاقة طويلة ومثمرة."

تُعد شركة Versatile International ذراع الخدمات المهنية لمجموعة Versatile Group. مع تراث يمتد إلى ما يقرب من نصف قرن، تُعد مجموعة Versatile Group الشركة الأسترالية الرائدة في مجال التطوير العقاري والبناء الشامل.

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ملحوظات للمحررين

اقتباس إضافي:

"تأسست شركة Versatile International لتزويد المطورين على مستوى الوجهة بالنتائج المؤكدة من خلال ضمان أن تصميمات الحجر الطبيعي واختيارات المواد صحيحة منذ البداية ومن خلال زيادة الرؤية والمسؤولية عبر سلسلة التوريد بأكملها."

"نظرًا لأنه يتم الاحتفاظ بالتعاقد مع شركة Versatile International من خلال المنشآت، وليس من خلال المحاجر أو الموردين، فإننا نضع المُنشآت في المقام الأول في كل قرار وتوصية نتخذها، بشفافية كاملة ومع عدم وجود تضارب في المصالح. نحن خبراء في الأحجار الطبيعية ودورنا هو تقديم رؤية مطور المُنشآت في الوقت المناسب وفي حدود الميزانية وبأعلى معايير الجودة."

تُعزى إلى:

ماركو فهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Versatile Group

معلومات عن شركة Versatile International

تُعد شركة Versatile International (www.versatileinternational.com) أول شركة استشارات متكاملة لإدارة المشاريع الحجرية في الشرق الأوسط، وقد تأسست لتلبية الاحتياجات الفريدة لمشاريع التطوير العقاري على نطاق الوجهة. صُمم نموذج التشغيل الفريد للشركة لتزويد مطوري الأصول بالنتائج المؤكدة من خلال تخفيف أو إزالة مخاطر سلسلة التوريد والإشراف على الشراء والتركيب وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

تأسست شركة Versatile International في عام 2019 ولديها مكاتب في دبي والرياض، وهي ذراع الخدمات المهنية لمجموعة Versatile Group (www.versatilegroup.com ) الشركة الأسترالية الرائدة في مجال التطوير العقاري والبناء الشامل.

لمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة، يُرجى التواصل مع:

ستيف بوين

كبير مسؤولي الاتصالات

البريد الإلكتروني: steve.bowen@versatile-int.com